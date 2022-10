“Amor, me quedé dormida”: le mintió a su novio por WhatsApp pero se supo la verdad y mostraron dónde estaba

Un nuevo video en TikTok causó la indignación de miles de usuarios, después de que apareciera una mujer mintiéndole a su supuesta pareja. En medio de una fiesta, la joven escribió que estaba en su casa.

El hecho ocurrió en una presentación de Luis R. Conriquez, en las Fiestas de Octubre, celebradas en Guadalajara, México. Las festividades se caracterizan por los conciertos y eventos nocturnos durante el mes.

Hace unos días una usuaria de TikTok, llamada Camila Rangel, compartió el insólito caso. Mientras disfrutaban del espectáculo de Luis Conriquez, uno de los artistas más populares del país, una joven sacó su celular para responderle a su pareja.

Captan a joven mintiendo por WhatsApp a su pareja en pleno show

En las imágenes se puede observar que el hombre le reclamó por no responderle. La mujer le aseguró que se había quedado dormida y que tenía problemas de baja presión. ”Amor me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal. Perdón, se me bajó la presión, me vine como a las 5″, escribió por WhatsApp.

El video

La publicación ya tiene más de 19 millones de reproducciones en la red social. Casi 14 mil usuarios han dejado sus comentarios sobre la particular situación. En la mayoría de ellos, expresaron su indignación por las acciones de la joven.

La grabación, de tan solo 10 segundos, muestra que ya pasada la madrugada, la mujer decidió responder a su novio que llevaba escribiendo desde las 8 de esa misma noche. Incluso, el hombre intentó llamarla varias veces. Muchos usuarios expresaron que debido a situaciones como esa sentían desconfianza con sus parejas. Para otros, el video fue divertido y les causó gracia la habilidad de la protagonista para mentir.

Casos como este no son aislados. Solo hay que recordar la imagen de un dedo en un estado en redes sociales que fue la pista que una mujer siguió para descubrir que su novio le había sido infiel. Esta es la particular historia se hizo viral en TikTok en los últimos días. Jedda, quien aparece en esta plataforma como @jeddamindtricks, subió un corto video en el que contó cómo descubrió que su pareja le había sido infiel por más de dos años.

En el video, que dura apenas siete segundos, Jedda escribe: “When you catch your bf cheating bc you recognised his breakfast order and thumb in another girls IG post” ( “Cuando atrapas a tu novio traicionándote porque reconociste su orden de desayuno y su pulgar en el post de Instagram de otra mujer”, en español).

Joven descubre infidelidad de su novio por un dedo en Instagram

De acuerdo con la mujer, el desayuno que su pareja solía pedir con bastante frecuencia y el pulgar fueron las fichas clave para descubrir lo que sucedía y confrontarlo. Sin embargo, en el proceso descubrió que la otra mujer, la que había publicado el post, también estaba siendo engañada.

Más allá del enfado que sintió Jedda respecto de su pareja y a la mujer en cuestión, supo comprender la situación y entendió el lugar en el que la otra chica se encontró: “Ella me pidió no involucrarla públicamente, así que lo haré. Porque ella está pasando por lo mismo que yo: él nos mintió a ambas”, explicó, luego, Jedda en los comentarios.

“Básicamente, ninguna de las dos sabía que la otra existía y cada una recibió una excusa diferente cuando confrontamos después de que yo descubriera la foto y los mensajes que él le enviaba a ella”, relató Jedda y agregó: “No se si ella aún sigue con él, pero yo rompí contacto”.

