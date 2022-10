Alejandro Fantino se sometió a un tratamiento y tuvo un inesperado efecto secundario: “No lo puedo creer”

escuchar

Luego de un año lleno de subidas y bajadas, Alejandro Fantino se prepara para vivir uno de los momentos más felices que le depara el 2022: su casamiento con Coni Mosqueira, su novia desde hace cinco anos y quien pasará a ser su esposa el 12 de noviembre. Con la esperada fecha cada día más cerca, el periodista debe ocuparse de que todo este a la perfección, incluyendo su estado de salud. Tras sufrir un incidente que le afectó el tendón de Aquiles, comenzó a someterse a diversos tratamientos para mejorarse por completo y, uno de ellos, tuvo un inesperado efecto secundario.

Alejandro Fantino se sometió a un tratamiento y tuvo un inesperado efecto secundario

A mediados de septiembre, Alejandro Fantino generó preocupación entre sus más de 500 mil seguidores al compartir el doloroso momento que atravesaba. Amante del deporte, siempre buscó la forma de mantenerse activo y de tener nuevas maneras de ejercitarse. Sin embargo, mientras jugaba un inocente partido de tenis, sufrió un duro golpe que lo obligó a ir a una guardia.

“Mirá lo que es estar grande ya, ¿eh? Me fui a jugar un torneo de tenis y venía bien. No sé si me comprometí el tendón de Aquiles, porque el dolor que siento es muy picante. Así que acá estoy con mi hermano que me hace el aguante. Estábamos a punto de ganar y mirá dónde termino”, dijo en un video que subió a sus Historias de Instagram mientras esperaba, sentado en una camilla, que lo fueran a atender.

Alejandro Fantino se prepara para su casamiento con Coni Mosqueira

A continuación, como si la charla lo ayudara a enfocar la mente en algo más que no fuese el dolor, agregó: “Iba a terminar el torneo de tenis y nos íbamos a comer unos ravioles y terminé en una guardia haciéndome atender para ver si no me lastimé el tendón de Aquiles. Qué dolor. Ya se está haciendo un hematoma. El dolor que se siente es una cosa increíble. Me desgarré violentamente el soleo o no sé, es infernal”.

Aunque para la audiencia el episodio quedó en el olvido, el conductor de Animales Sueltos (América) debió continuar con el tratamiento para sanar lo que más tarde confirmó que se trataba de una lesión en el pie. Acostumbrado a hacer a sus fans partícipes de su vida, en las últimas horas publicó otra serie de filmaciones con una actualización de su recuperación, pero con un tono más divertido.

Fantino sorprendió al mostrar como se le pegaron objetos en la pierna

Desde la comodidad de su casa, expresó mientras miraba a la cámara del celular: “Me empecé a hacer un tratamiento con magnetoterapia, ahora les voy a mostrar el aparatito. Me dejé una hora los magnetos en la pierna trabajando el desgarro que tengo en el talón de Aquiles y miren lo que pasó”.

Una vez dicho eso, se enfocó la pierna y dejó ver como, apoyados sobre el gemelo y desafiando la gravedad, tenía una bombilla para el mate, un imán y un par de tijeras. “No lo puedo creer. Empecé a caminar por la casa, por todos lados, tranquilo, y se me empezaron a pegar cosas metálicas en la pierna”, expresó, sin ocultar su sorpresa.

“¿Ven? Se me pegó un casco de Leónidas que me traje de Grecia, una tijera y una bombilla. ¡Mirá! Camino y están pegados, ahí se salió una. Tratamiento de magnetoterapia y mirá como quede, ¡Soy Magneto!”, cerró, con un tono divertido.

