Cómo enfríar una cerveza en tan solo 15 minutos

Un método casero que promete tener una cerveza fría en apenas 15 minutos ha comenzado a popularizarse, despertando la curiosidad de miles de personas que buscan una solución práctica sin recurrir a grandes cantidades de hielo o ingredientes adicionales.

El procedimiento, que utiliza únicamente papel absorbente y agua, ha sido presentado como una alternativa sencilla para quienes olvidaron refrigerar sus bebidas con anticipación o necesitan enfriarlas poco antes de una reunión o encuentro.

Esta técnica se ha sido presentado como una alternativa sencilla para quienes olvidaron refrigerar sus bebidas con anticipación o necesitan enfriarlas poco antes de una reunión o encuentro

¿Cómo funciona el truco?

El método consiste en envolver la botella o lata con papel de cocina previamente humedecido y luego introducirla en el congelador durante un periodo corto. Los pasos son los siguientes:

Humedecer dos hojas de papel absorbente con agua fría.

Escurrirlas ligeramente para evitar que goteen.

Cubrir completamente la cerveza con el papel húmedo.

Llevarla al congelador.

Retirarla entre 10 y 15 minutos después.

Después de realizar este procedimiento, la bebida alcanza una temperatura considerablemente más baja en menos tiempo que si se introduce directamente al congelador sin ningún recubrimiento.

Aunque suele presentarse como un truco sorprendente, detrás de sus resultados existe una explicación relacionada con la transferencia de calor. El agua presente en el papel favorece el intercambio térmico entre el envase y el ambiente frío del congelador, acelerando el proceso de enfriamiento.

Sin embargo, aplicar esta técnica también implica ciertas precauciones. La cerveza está compuesta en gran medida por agua y,si permanece demasiado tiempo expuesta a temperaturas extremas, puede comenzar a congelarse. Cuando esto ocurre, el líquido aumenta de volumen y puede generar consecuencias no deseadas.

Entre los principales riesgos se encuentran:

La deformación de las latas.

La posible ruptura de botellas de vidrio.

Alteraciones en el sabor original.

Cambios en la textura de la bebida.

Pérdida de algunas de sus propiedades.

La bebida alcanza una temperatura considerablemente más baja en menos tiempo que si se introduce directamente al congelador sin ningún recubrimiento

Por esta razón, se recomienda respetar estrictamente el tiempo sugerido y utilizar una alarma para evitar olvidarla dentro del congelador.

Otra práctica frecuente para enfriar la cerveza consiste en servirla en vasos previamente almacenados en el congelador. Sin embargo, algunos expertos consideran que esta costumbre podría afectar la experiencia de consumo.

Desde el portal especializado de la Academia de la Cerveza, Sabeer, advierten: “Un clásico en muchos bares y que algunos gustan también de hacer en casa para enfriar cerveza en minutos. Sin dudas, la cerveza se enfría, pero, ¿la estamos cuidando? No”.

Otra práctica frecuente para enfriar la cerveza consiste en servirla en vasos previamente almacenados en el congelador

La organización sostiene que el hielo acumulado en el cristal puede modificar características importantes de la bebida. “Estamos contaminando los aromas y sabores de nuestra cerveza con los de otros alimentos que pudieran haber en la nevera”, indicó.

Además, señalan que “una capa de hielo en nuestro cristal hará que perdamos retención de espuma y carbonatación de forma más rápida”. Finalmente, advierten que el deshielo termina alterando el producto. “El hielo se convertirá en agua y terminaremos bebiendo una cerveza muy diferente a la que debía ser originalmente”, concluyó.

El método del papel húmedo aparece como una alternativa rápida para enfriar cerveza cuando se necesita de manera inmediata. No obstante, su uso debe realizarse con precaución, entendiendo que se trata de una solución puntual y no de una forma habitual de refrigeración.

Por Pablo Pachón Ramírez