En medio de la fiebre mundialista de Ecuador, Noboa bajó más de un 20 % el precio de la cerveza

QUITO.– El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se sumó a la fiebre mundialista que vive el país antes del debut de la selección y anunció la suspensión temporal de un impuesto especial a las bebidas alcohólicas de baja graduación, incluida la cerveza, una medida con la que busca aliviar precios y estimular el consumo en bares y restaurantes durante el torneo.

“A todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE durante el Mundial hasta el 19 de julio”, dijo Noboa el jueves durante un acto en la provincia de Guayas, vestido con la tradicional camiseta amarilla de la selección ecuatoriana.

Ecuador debutará el domingo contra Costa de Marfil en el Grupo E, que también integran Curazao y Alemania. Con la medida, el precio de la cerveza, una de las bebidas más populares del país, bajaría en más de 20%, según el mandatario.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa habla con la prensa tras asistir a una reunión de la Organización de los Estados Americanos, en Washington Jacquelyn Martin - AP

“Cada uno de ustedes va a poder disfrutar de un Mundial de la mejor forma, con un equipo excepcional como el que tenemos, el cual va a llegar muy lejos”, agregó Noboa.

La decisión fue celebrada por hinchas y por el sector gastronómico, especialmente por bares y restaurantes golpeados por la inseguridad que atraviesa el país. El gobierno espera que el Mundial impulse el consumo y ayude a la recuperación de esos comercios durante las próximas semanas.

“Ya estamos pensando en el fútbol y es lo normal: es un país futbolero, un país que le gusta estar con amigos y familiares viendo los partidos”, dijo el presidente.

Hinchas de Ecuador celebran la clasificación al repechaje intercontinental para el Mundial Femenino de la FIFA 2027 al término del partido de fútbol de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol entre Ecuador y Argentina, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito RODRIGO BUENDIA - AFP

La selección ecuatoriana es considerada una de las más competitivas de América del Sur y se ubica actualmente entre las 25 mejores del mundo según el ranking de la FIFA.

Visita a EE.UU.

El anuncio coincidió con el inicio de una visita oficial de Noboa a Estados Unidos, que se extenderá hasta el 15 de junio y tendrá como eje el fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad y la lucha contra el crimen organizado transnacional, según informó su oficina de prensa.

Durante su agenda en Washington, Noboa se reunirá en la Casa Blanca con Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para revisar los resultados de las acciones conjuntas emprendidas por Quito y Washington contra el narcotráfico y las redes criminales que operan en la región.

El mandatario conservador, uno de los aliados del gobierno de Donald Trump en América Latina, ya se había reunido el mes pasado con el vicepresidente JD Vance para abordar asuntos similares.

Trump y Noboa posan para una foto al comienzo de la cumbre “Escudo de las Américas” en el Trump National Doral, en Miami SAUL LOEB - AFP

Ecuador lanzó en los últimos meses una amplia ofensiva policial y militar contra los carteles de la droga, a los que Noboa responsabiliza por la espiral de violencia que golpea al país. La estrategia fue respaldada por la administración Trump, que aumentó la cooperación en inteligencia y reconoció que realiza misiones conjuntas con Ecuador en zonas de la frontera con Colombia, donde se registraron incidentes con el país vecino.

Durante demasiado tiempo las mafias creyeron que América era su territorio. Que podían cruzar fronteras, mover droga, armas y violencia sin consecuencias.



Ese tiempo se les ha acabado. pic.twitter.com/emVQpOtAnP — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 7, 2026

Como parte de su visita, Noboa también tenía previsto conceder una entrevista a la emisora mexicana TV Azteca para presentar los avances de su política de seguridad y reforzar su perfil regional en medio de la doble agenda que atraviesa su gobierno: la guerra interna contra el crimen organizado y la expectativa social por el debut mundialista de la Tricolor.

Agencias AFP y Reuters