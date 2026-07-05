Cómo es The Hand of God, el pub británico oculto en La Isla que rinde homenaje a Messi y a Maradona
Centro de camaradería, The Hand of God, es el escenario del tradicional after office de diplomáticos
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