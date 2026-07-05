Cómo es The Hand of God, el pub británico oculto en La Isla que rinde homenaje a Messi y a Maradona

Para acceder al pub, hay que salir del edificio a un jardín y subir una escalera metálica. No es difícil identificar la puerta: frente a ella cuelga un cartel con la leyenda "The Hand of God", junto a los dibujos de una mano, un chopp de cerveza y dos cintas con los colores de las banderas argentinas y británicas entrelazadas.

Alejandro Guyot - LA NACION