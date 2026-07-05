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Cómo es The Hand of God, el pub británico oculto en La Isla que rinde homenaje a Messi y a Maradona

Centro de camaradería, The Hand of God, es el escenario del tradicional after office de diplomáticos

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Para LA NACIONPaula Ikeda
El cartel, pintado con el clásico fileteado porteño, indica el único acceso al pub británico
El cartel, pintado con el clásico fileteado porteño, indica el único acceso al pub británicoEmbajada británica
Es un pub secreto, de acceso restringido, ubicado en Recoleta, más precisamente en La Isla. Su dirección: Dr. Luis Agote 2412.
Es un pub secreto, de acceso restringido, ubicado en Recoleta, más precisamente en La Isla. Su dirección: Dr. Luis Agote 2412. José Díaz Diez
Sí, está ubicado dentro de la embajada británica en Buenos Aires. Es muy exclusivo, su acceso está restringido: sólo pueden acceder empleados e invitados.
Sí, está ubicado dentro de la embajada británica en Buenos Aires. Es muy exclusivo, su acceso está restringido: sólo pueden acceder empleados e invitados.Alejandro Guyot - LA NACION
Para acceder al pub, hay que salir del edificio a un jardín y subir una escalera metálica. No es difícil identificar la puerta: frente a ella cuelga un cartel con la leyenda "The Hand of God", junto a los dibujos de una mano, un chopp de cerveza y dos cintas con los colores de las banderas argentinas y británicas entrelazadas.
Para acceder al pub, hay que salir del edificio a un jardín y subir una escalera metálica. No es difícil identificar la puerta: frente a ella cuelga un cartel con la leyenda "The Hand of God", junto a los dibujos de una mano, un chopp de cerveza y dos cintas con los colores de las banderas argentinas y británicas entrelazadas.Alejandro Guyot - LA NACION
El cartel, pintado con el clásico fileteado porteño, fue hecho por la artista argentina Julia Muratake
El cartel, pintado con el clásico fileteado porteño, fue hecho por la artista argentina Julia Muratake Embajada británica
En su interior, sobre una pared, vuelve a aparecer el nombre pintado sobre una clásica señal de subte londinense. Si bien el pub fue creado por un gripo de diplomáticos británicos en 1991, recién en 2006, veinte años después del más recordado gol de Diego Armando Maradona, recibió su nombre: The Hand of God (La Mano de Dios)
En su interior, sobre una pared, vuelve a aparecer el nombre pintado sobre una clásica señal de subte londinense. Si bien el pub fue creado por un gripo de diplomáticos británicos en 1991, recién en 2006, veinte años después del más recordado gol de Diego Armando Maradona, recibió su nombre: The Hand of God (La Mano de Dios)Embajada británica
“Lo llamamos así, pero no es estrictamente un pub, sino un club de empleados que está ambientado como pub”, cuentan. La propuesta es tentadora, pero “solo pueden entrar empleados, sus familias y, solo en algunos eventos, amigos y o colegas
“Lo llamamos así, pero no es estrictamente un pub, sino un club de empleados que está ambientado como pub”, cuentan. La propuesta es tentadora, pero “solo pueden entrar empleados, sus familias y, solo en algunos eventos, amigos y o colegasEmbajada Británica en Argentina
La ambientación juega con la temática de “La Mano de Dios” y cuenta con tapas de diarios de la época además de la reveladora fotografía del mexicano Alejandro Ojeda Carbajal, única imagen que muestra a Maradona tocando el balón con su puño. También hay enmarcada una tapa del diario The Sun que refleja la consagración de Argentina (y Lionel Messi) en el Mundial de Qatar 2022.
La ambientación juega con la temática de “La Mano de Dios” y cuenta con tapas de diarios de la época además de la reveladora fotografía del mexicano Alejandro Ojeda Carbajal, única imagen que muestra a Maradona tocando el balón con su puño. También hay enmarcada una tapa del diario The Sun que refleja la consagración de Argentina (y Lionel Messi) en el Mundial de Qatar 2022. Embajada británica
También está expuesta la ilustración “Gol a los ingleses” del artista argentino Augusto Costhanzo con el relato de Víctor Hugo Morales, donde patentó el apodo "barrilete cósmico".
También está expuesta la ilustración “Gol a los ingleses” del artista argentino Augusto Costhanzo con el relato de Víctor Hugo Morales, donde patentó el apodo "barrilete cósmico".Embajada británica
Los jueves, dos veces cada mes, The Hand of God (conocido como THOG) ofrece un after office. También es sede de reuniones con colegas de otras embajadas y festejos. El resto de la semana, el lugar se usa para juntarse a almorzar, hacer una trivia o, como en esta temporada, para disfrutar de los partidos del Mundial
Los jueves, dos veces cada mes, The Hand of God (conocido como THOG) ofrece un after office. También es sede de reuniones con colegas de otras embajadas y festejos. El resto de la semana, el lugar se usa para juntarse a almorzar, hacer una trivia o, como en esta temporada, para disfrutar de los partidos del MundialEmbajada británica
Hay un código que respetan todos: en "The Hand Of God", las jerarquías profesionales quedan en la puerta. Los embajadores y sus familias pueden ir, por supuesto. Y serán tratados con el mismo cariño y respeto que el resto de los empleados. Sin embargo, en los horarios en que suelen hacerse los after, suelen tener compromisos oficiales.
Hay un código que respetan todos: en "The Hand Of God", las jerarquías profesionales quedan en la puerta. Los embajadores y sus familias pueden ir, por supuesto. Y serán tratados con el mismo cariño y respeto que el resto de los empleados. Sin embargo, en los horarios en que suelen hacerse los after, suelen tener compromisos oficiales.Embajada británica
En 2024 incorporaron una joyita en el pub: una camiseta de la selección argentina autografiada por Lionel Messi
En 2024 incorporaron una joyita en el pub: una camiseta de la selección argentina autografiada por Lionel MessiEmbajada británica
“La subastaron en una gala benéfica del Hospital Británico y, el que la ganó, se la obsequió a la entonces embajadora Kirsty Hayes”, cuentan en The Hand Of God
“La subastaron en una gala benéfica del Hospital Británico y, el que la ganó, se la obsequió a la entonces embajadora Kirsty Hayes”, cuentan en The Hand Of GodEmbajada británica
Los empleados comparten actividades de todo tipo, por ejemplo, está quien va a despuntar su hobbie de DJ y pasa unos discos, o quien se anima a una noche de stand up
Los empleados comparten actividades de todo tipo, por ejemplo, está quien va a despuntar su hobbie de DJ y pasa unos discos, o quien se anima a una noche de stand upEmbajada británica
Por Paula Ikeda
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