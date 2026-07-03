Qué hacer para cuidar a las mascotas durante los días de bajas temperaturas

Con el avance de la temporada invernal, las bajas temperaturas se consolidan como una amenaza directa para la salud de los animales domésticos. Si bien todos los ejemplares están expuestos, aquellos que permanecen a la intemperie enfrentan riesgos elevados de contraer enfermedades debido a la exposición prolongada al frío. Según expertos, el cuidado preventivo resulta indispensable para evitar complicaciones que requieran asistencia veterinaria urgente.

El primer paso fundamental, de acuerdo con las recomendaciones de especialistas, es garantizar que el animal no duerma a la intemperie. La exposición constante a superficies gélidas durante noches de frío extremo compromete gravemente su sistema inmunológico. Resulta imperativo trasladar a la mascota a un entorno cerrado o proporcionar un refugio adecuado que impida el contacto directo con el suelo frío. Para ello, es posible reacondicionar su cama elevándola del piso y reforzando el espacio con mantas o sábanas limpias, lo cual permitirá conservar el calor corporal necesario para su supervivencia.

Cómo cuidar a perros y gatos en invierno, según especialistas (Foto: Freepik)

En cuanto al cuidado físico, el uso de abrigos específicos es una medida altamente efectiva, especialmente en razas pequeñas o ejemplares con poco pelaje. Este insumo actúa como una barrera térmica adicional ante el clima hostil. Asimismo, el mantenimiento del pelaje cumple un rol crucial, ya que el cepillado constante permite que el animal conserve mejor su temperatura y evita que la suciedad se acumule, facilitando una mayor higiene durante los meses de mayor inactividad al aire libre.

Desde abrigos hasta cepillado diario: los consejos a tener en cuenta (Foto: Freepik)

No obstante, los expertos advierten que las mascotas deben ser monitoreadas ante el surgimiento de diez patologías frecuentes en esta época. Estas incluyen problemas dermatológicos como la dermatitis alérgica, dolencias oftalmológicas, infecciones otológicas, afecciones cardíacas, problemas dentales, cuadros gastrointestinales, enfermedades articulares como la osteoartritis, desequilibrios endocrinos, presencia de parásitos y afecciones respiratorias, siendo la traqueobronquitis infecciosa canina una de las más comunes en entornos densamente poblados. Detectar cambios en el comportamiento o síntomas físicos es esencial para evitar el avance de estas enfermedades. La atención veterinaria temprana es clave para mitigar los riesgos derivados del clima, asegurando que los canes transiten los meses de bajas temperaturas bajo condiciones controladas y seguras. La prevención, basada en el abrigo, la protección contra el frío extremo y la vigilancia constante sobre cualquier cambio en su salud, es el factor determinante para preservar la calidad de vida de las mascotas en el invierno.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA