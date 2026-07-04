El “lavado inverso”: por qué los expertos recomiendan ponerse primero el acondicionador y después el shampoo

El debate sobre la frecuencia ideal para higienizar el cabello parece no tener una resolución definitiva, ya que oscila constantemente entre el lavado diario y la espera de 48 horas. Sin embargo, existe un hábito instalado en la rutina cotidiana que pocas veces es cuestionado: aplicar primero el shampoo y posteriormente el acondicionador. Esta práctica, realizada casi por inercia, podría ser la responsable de que el pelo luzca opaco o sin movimiento. Recientemente, profesionales del sector estético comenzaron a difundir una técnica conocida como lavado inverso, la cual propone alterar el orden tradicional para mejorar la salud de la fibra capilar.

Lavado inverso: el cambio de rutina que los expertos recomiendan para cuidar el cabello (Foto: Freepik)

En una entrevista concedida a la revista Clara, la reconocida peluquera española Olga G. San Bartolomé advirtió que la clave para un cabello saludable radica en proteger la estructura antes de someterla al proceso de limpieza profunda. Según la experta, aplicar el shampoo directamente sobre el cabello, especialmente cuando este presenta señales de resequedad o daño, contribuye únicamente a intensificar su deterioro. Al invertir el orden del tratamiento, el acondicionador cumple la función de una barrera protectora, hidratando las áreas críticas, como los medios y las puntas, sin añadir un peso innecesario a la melena.

El lavado inverso propone aplicar el acondicionador antes del shampoo durante la rutina de higiene capilar

Este cambio en el procedimiento diario no se trata de una tendencia estética superficial, sino de una estrategia técnica para combatir el frecuente efecto de pelo pesado. San Bartolomé señaló que una de las dificultades del método convencional radica en la dificultad de aclarar correctamente el acondicionador. Al respecto, la estilista enfatizó: “Si te ponés el acondicionador después del shampoo y no lo aclarás bien, quedan residuos que ensucian el cabello y le quitan volumen”. En consecuencia, al ejecutar el proceso a la inversa, se logra una limpieza más efectiva y duradera.

Para implementar esta técnica con resultados visibles, la profesional detalló una rutina precisa. En primer lugar, se debe aplicar el producto hidratante de medios a puntas antes de mojar el pelo, lo cual es vital para las cabelleras secas, ya que así el shampoo no arrastrará los aceites naturales esenciales. Luego, sin retirar el acondicionador, se debe proceder al lavado selectivo aplicando el shampoo exclusivamente en la raíz. Finalmente, al realizar el aclarado, la espuma del shampoo circulará por las puntas barriendo el exceso del hidratante y dejando la humedad justa y necesaria.

El método busca aprovechar los beneficios del acondicionador sin dejar residuos sobre el cabello Getty Images

El resultado, de acuerdo con las declaraciones brindadas al medio español, es un cabello con mayor volumen y movimiento. Al eliminar el peso sobrante de los productos humectantes, la fibra capilar se mantiene suelta y aireada durante un tiempo prolongado, facilitando incluso el espaciado de los lavados sin que la zona de la raíz presente un aspecto apelmazado o brillante de forma prematura. Esta metodología, centrada en la protección del cabello y el equilibrio de la hidratación, se presenta como una alternativa eficiente para quienes buscan optimizar la salud del pelo desde la ducha, transformando el cuidado diario en un proceso mucho más técnico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA