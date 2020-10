¿Cómo esconder un "canuto" de dólares sin que se deterioren los billetes?

En tiempos en que la fiebre del dólar ha vuelto a trastornar la armonía monetaria del país, la pregunta sobre dónde esconder el famoso "canuto" de dólares, y de qué manera hacerlo para evitar que se deteriore con el tiempo, se repite cada día entre quienes tienen la dicha de atesorar el "oro verde" Fuente: Archivo

La Argentina es uno de los países del mundo donde hay más dólares fuera del sistema bancario: la cifra se estima en 170 mil millones de dólares en billetes físicos en poder de las personas. ¿La razón? Muchos evitan depositarlos en las entidades financieras por diversas razones como la desconfianza o la evasión, entre otras.

En tiempos en que la fiebre del dólar trastornó la relativa armonía monetaria del país, la pregunta sobre dónde esconder el famoso "canuto" de dólares, y de qué manera hacerlo para evitar que se deteriore con el tiempo, se repite cada día entre quienes tienen la dicha de atesorar el "oro verde", y es un interrogante que intentaron responder en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, que conduce Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos.

"La gente tiene la plata en el banco, en las cajas de seguridad o en la casa, que es mucha gente, se calcula que hay 170 mil millones de dólares en billetes dando vueltas en la Argentina", introdujo el periodista Jairo Straccia y presentó el testimonio de Néstor Morena, exCEO de la empresa de caudales Brinks.

Cuidado con freezer para ocultar el canuto

"El frío del freezer no afecta los billetes salvo que no sea no frost. La recomendación es envolverlos en papel aluminio y en una bolsa de plástico, pero puede haber riesgo de deterioro, porque la heladera debería funcionar bien y no tener humedad, con lo cual lo veo riesgoso", sostuvo Morena y aclaró que "el principal enemigo del dólar es la humedad"

"El ambiente debe estar entre el 45 % y el 55 % de humedad. No se recomienda tener ambientes por sobre ese nivel de humedad. La luz, el calor y la humedad son los peores enemigos para la conservación de billetes. Por lo tanto no hay que exponerlos a la luz directa y tener una temperatura que no sea superior a los 24ºC", dijo el especialista.

Enterrar el canuto de dólares no es "buena idea" y hay que tener especial cuidado con los billetes de baja denominación ya que "tienen más uso" que los de 100 y se deterioran con mayor facilidad Fuente: Archivo

Dónde no hay que esconder el canuto de dólares

"Los lugares inapropiados para guardarlos son sótanos, altillos y obviamente no enterrarlos bajo tierra. Tampoco tienen que estar en contacto con elementos de plástico tipo PVC", afirmó Morena, y respondió una pregunta clave: ¿qué pasa con las banditas elásticas que atan los fajos de billetes?

"Las gomitas que se usan para atar fajos de billetes no conviene usarlas, ya que son de caucho y poco resistentes al calor, se terminan secando y se adhieren al papel, produciendo daños y manchas", respondió, y dijo que como alternativa es mejor "usar fajas bancarias autoadhesivas para hacer fajos de cien".

El canuto y la humedad, enemigos íntimos

"En el lugar de guardado se pueden colocar elementos antihumedad como las bolsas disecantes con gel de sílice, o también las piedritas para gatos, ya que también absorben la humedad", sostuvo Morena, y despertó las risas de los integrantes del programa.

"¿Qué hacer si los desentierro y están húmedos y la bandita elástica pegada?", le preguntaron.

"Los billetes se deterioran por diversos motivos, daños por animales o roedores, marcados o escritos. Estos billetes pueden ser cambiados en la medida que sea identificable más del 50 % del billete. En los Estados Unidos el cambio de dinero dañado no tiene costo, pero en la Argentina el billete deteriorado no se lo cambia 1 a 1, porque el banco que lo toma tiene que reportarlo a los Estados Unidos y eso tiene un costo, por lo cual normalmente no se lo cambia uno a uno sino por un importe menor al 100 por ciento del valor del billete", aclaró Morena.

"Es un problema nacional", reconoció Tenembaum sobre el final. "Conocí gente que dejaba vacía la toma de los enchufes para guardar el canuto ahí", recordó. "Esa es la caja fuerte más vendida en las ferreterías, está vacía y tiene una llave", finalizó Straccia.