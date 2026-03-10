El impactante momento en que una orca imita el habla humana

“Hello” o “bye bye”, son algunas de las expresiones humanas que las orcas demostraron poder replicar con sus cantos, en un hallazgo que generó un gran debate sobre la inteligencia de estos animales marinos y su capacidad cognitiva para entablar vínculos complejos. En un audio difundido por los científicos, se pudo apreciar esta aptitud, lo que sorprendió a todos en las redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre los límites éticos del proyecto.

Un estudio publicado en 2018 en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences reveló que un ejemplar fue capaz de replicar diversos sonidos dirigidos hacia ella por sus entrenadores. La investigación contó con la participación de expertos de Alemania, España, el Reino Unido y Chile, quienes buscaron comprender hasta qué punto estos mamíferos logran copiar sonidos ajenos a su repertorio natural.

El ejemplar de la prueba principal fue Wikie, una orca de 14 años. Los científicos diseñaron una metodología de entrenamiento gradual para evaluar su destreza vocal. Primero, los instructores enseñaron a la orca a imitar sonidos que emitía su cría de tres años. Luego, el equipo introdujo sonidos nuevos para el animal, los cuales ella nunca había escuchado con anterioridad. Finalmente, un humano emitió una serie de sonidos propios de la especie seguidos por seis palabras cortas y distintivas, entre las que figuraron “hello”, “Amy”, “ajá”, “one, two, three” y “bye bye”. El esultado fue escalofriante: Wikie consiguió replicar cada uno de estos términos con éxito.

La orca logró reproducir con bastante precisión los sonidos que le proporcionaron Mundo Marino

Josep Call, profesor de orígenes evolutivos de la mente en la Universidad de St Andrews y coautor del informe, explicó el razonamiento detrás de este experimento. “Queríamos ver cuán flexible puede ser una orca al copiar sonidos”, señaló Call a The Guardian durante la presentación de los resultados. El investigador agregó: “Pensamos que lo que sería realmente convincente es presentarles algo que no está en su repertorio, y en este caso ‘hello’ no es lo que diría una orca”.

El video que registra estos intentos de comunicación resurgió recientemente en las plataformas digitales, donde los usuarios expresaron reacciones diversas. Mientras algunos espectadores calificaron los sonidos como simpáticos, otros describieron la experiencia como inquietante o aterradora debido a la semejanza con la voz humana.

Las orcas son conocidas por su inteligencia Mundo Marino

Un comentario en redes sociales describió el segundo intento de la orca por decir “hello” como algo “un poco demoníaco”. En cambio, otra persona sostuvo que el sonido de la palabra “bye bye” le resultó tierno. Pese al asombro que genera este comportamiento, los especialistas llamaron a la cautela. Call aclaró ante el medio inglés que la capacidad de copia no implica comprensión. “No tenemos evidencia de que entiendan lo que significa su ‘hello’”, sentenció el académico.

Por lo tanto, este acontecimiento se puede tomar como una hazaña biológica impresionante de la especie, pero no abre, por ahora, una puerta hacia el lenguaje complejo con los seres humanos. Los científicos continúan el análisis sobre las capacidades comunicativas de estos mamíferos, los cuales ya son conocidos por su compleja vida social y sus habilidades de caza. La destreza de Wikie en este estudio marca un antecedente clave sobre el aprendizaje vocal en las orcas y su potencial para adaptar sonidos a contextos distintos.