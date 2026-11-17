Marina Lacerda conocía a la amiga que la llevó a ver a Jeffrey Epstein porque eran del mismo barrio. Era 2001, Marina tenía 13 años y la amiga era un par de años mayor que ella. Las dos vivían cerca de la calle Steinway, en Astoria, Queens, donde la gente se arreglaba solo para dar una vuelta, parando en el salón de bronceado, el local de shish kebab y la peluquería, saludando a los amigos que iban y venían en sus coches con la música a todo volumen. La cuadra de Marina era “súper italiana”, me contó. “Italianos de verdad, con sofás cubiertos de plástico y cocinando pasta”. A la vuelta de la esquina había familias egipcias y rumanas, y muchas familias brasileñas como la de Marina.

Algunas de las chicas de la esquina formaron un grupo de las Spice Girls e inventaban coreografías. Marina llevaba jeans acampanados, una camiseta con flores y zapatillas blancas de plataforma estampadas con la bandera británica. Era lo que ella pensaba que usaría Sporty Spice. También era uno de los pocos conjuntos que tenía. Su mamá, que trabajaba como empleada de limpieza, la llevaba a una tienda de segunda mano y a Payless, y nada más.

Marina le contó todo sobre su vida a su amiga mayor, que también era brasileña, incluyendo lo mucho que necesitaba dinero. La amiga quería ayudarla. “Conozco a un tipo muy rico y poderoso”, dijo. “Es muy buena onda”. Marina podía ganar 300 dólares dándole un masaje. La amiga había conocido a Epstein de la misma manera: otra chica del barrio se lo había presentado. “Solo tienes que quitarte la camiseta”, dijo. “Es como estar en bikini”.

Marina recuerda haber tomado un taxi a Manhattan con su amiga, porque Epstein lo pagó. Sabía que en la ciudad había rascacielos, pero no sabía que había mansiones. Nunca antes había estado en la casa de alguien rico. Entró en la casa de la calle East 71st con la misma ropa que llevaba casi todos los días, con aspecto de Sporty Spice.

Marina y su amiga subieron en ascensor al tercer piso y esperaron en la sala de masajes, donde el techo estaba pintado como el cielo. ¡Le encantaba el cielo! Era lo que más le gustaba. Cuando era pequeña y aún vivía en Brasil, a veces se mareaba en los viajes en auto con sus abuelos, y ellos le decían que se acostara en el asiento trasero y mirara el cielo. Eso siempre la hacía sentirse mejor. Su mamá ya se había ido a Estados Unidos, pero ella se sentía segura al mirar el cielo y pensar que estaban bajo el mismo techo de estrellas.

María Lacerda se convirtió en una testigo fundamental en ela denuncia contra Jeffrey Epstein por abuso de menores

Epstein entró en la sala de masajes con una bata puesta. Se presentó como Jeffrey y le dijo a Marina que había oído cosas maravillosas sobre ella. Ella se sonrojó. Supuso que su amiga le habría contado que tenía tres trabajos para ayudar a mantener a su madre y a su hermana pequeña, de 5 años. Seguro que él ya sabía que ella estaba pasando por un momento muy duro.

Epstein se recostó sobre la mesa con una toallita encima y conversó con ella, haciéndole decenas de preguntas sobre su vida. ¿De dónde eres? ¿A qué escuela vas? ¿Dónde vives? ¿Tienes hermanos?

Marina estaba radiante. No se podía creer que este hombre rico se tomara la molestia de conocerla. Le masajeó las pantorrillas porque él dijo que le encantaba que se las masajearan. Su amiga le masajeaba los brazos y los hombros. Ya se sentía a gusto con Epstein, charlando como si fuera un amigo. Luego él se dio la vuelta, boca arriba, y la toalla se le cayó. No se la volvió a poner. “¿Puedes quitarte el sostén?”, le preguntó a Marina. Cuando él intentó tocarle los senos, ella le dijo que no se sentía cómoda, y su amiga le gritó en portugués que estaba siendo una estúpida mojigata. Luego le dijo en inglés: “¡No sé por qué estás siendo tan pesada!”.

“No pasa nada”, dijo Epstein. “Con el tiempo se sentirá cómoda”. Luego se escupió en la mano y se masturbó mientras Marina esperaba a que terminara. Cuando acabó, la amiga tomó la toallita y lo limpió. Les dio a las chicas dinero en efectivo, en billetes de cien. Les dijo que todo había estado muy bien y que esperaba volver a verlas.

Marina visitó a Epstein casi todas las semanas durante los siguientes cuatro años. No acababa de entender cómo había llegado a sentirse tan a gusto con él, incluso cuando él quería más de ella. ¿Cómo pasó de tener la ropa puesta a quitarse la camiseta, luego los pantalones y luego la ropa interior? La manipuló tan lentamente que ni siquiera se dio cuenta. También llevó a sus amigas a verlo. Después de alejarse de él, cuando tenía 17 o 18 años, se pasó las dos décadas siguientes haciendo todo lo posible por evitar pensar en él. Incluso después de que el FBI la interrogara, incluso después de cooperar con los investigadores, incluso después de que Epstein muriera, seguía esperando poder olvidarlo. Y, en cierto modo, lo logró. El abuso le dejó lagunas de memoria. Sabía que le había llevado un montón de chicas, pero no recordaba cuántas. No recordaba nombres ni caras. Ni siquiera recordaba que Epstein la había violado, hasta que una amiga que lo presenció se lo contó. ¿Cómo pudo olvidar algo así?

Ahora Marina está intentando recordar, no solo por ella misma, sino por las chicas que llevó. Solo unas pocas sobrevivientes han hablado públicamente de haber llevado a chicas, pero ella sabía que no estaba sola. A cada chica la llevó alguien. Así fue como Epstein hizo crecer su red de tráfico sexual. Por eso más de una decena de chicas procedían de una misma secundaria de Palm Beach, Florida: porque las amigas traían a otras amigas. Marina sabía que a algunas víctimas que habían llevado a otras chicas las habían tachado de traficantes y cómplices, y eso le parecía injusto. Esa fue una de las razones por las que estaba decidida a hablar abiertamente de su experiencia, una historia que me contó en el transcurso de muchas horas de entrevistas este verano y que yo corroboré hablando con varias sobrevivientes más y revisando miles de páginas de los archivos de Epstein.

El año pasado, cuando las sobrevivientes de Epstein se reunieron en público por primera vez, Marina se descubrió mirando los rostros de las otras mujeres más tiempo del debido. Le parecía que algunas le resultaban familiares. No dejaba de pensar: Un momento, conozco a estas chicas. Te conozco. Te conozco. Te conozco. Intentaba distinguir el rostro de la niña en el de la adulta. Tenía la sensación de deambular entre fantasmas. Cada vez que hablaba con alguien, quería preguntarle: “¿Te llevé yo a casa de Jeffrey?”.

Marina nunca tuvo intención de volver a ver a Epstein después de su primera visita a la casa, pero un par de semanas más tarde la llamó su amiga brasileña. “Jeffrey está en la ciudad”, dijo. “Le encantas. Quiere verte”. Marina pensó: “¿De qué otra forma voy a ganar suficiente dinero para mantener a una familia?”. Desayunaban pan Wonder con mantequilla de maní y cenaban Cup Noodles. Marina se convenció a sí misma de que, si conseguía que Epstein la respetara, quizá algún día él la ayudaría a conseguir un trabajo. Así que volvió a la mansión.

María Lacerda a los 15 años, tras conocer a Jeffrey Epstein

Epstein cambió de estrategia. Fue más despacio. No le pidió que se quitara la ropa ni la tocó. Ella le dio un masaje mientras charlaban sobre su familia y luego él le pagó 300 dólares. Marina estaba muy contenta, porque pensó que eso significaba que él la respetaba.

Las siguientes veces que fue, pasó lo mismo. Marina le untaba loción en las piernas peludas a Epstein, empezando por los tobillos. Él estaba boca abajo. Hablaban mucho de su mamá, de cómo se estaba alejando y de cómo siempre culpaba a Marina de sus problemas.

Marina había llegado a Nueva York a los 8 años para reunirse con su madre, que vivía con un novio en un apartamento de la calle Steinway. Poco después, más o menos cuando su madre se quedó embarazada de su hermana pequeña, el novio empezó a abusar sexualmente de Marina. Se salió con la suya durante un par de años hasta que su madre se enteró. Le prometió a Marina que no volvería a hacerlo, y él paró durante unos meses. La siguiente vez fue peor. Le pegó a Marina y la tiró por las escaleras de una patada. Cuando tenía 12 años, otra adolescente del edificio le contó a Marina que el novio también abusaba sexualmente de ella, y juntas reunieron el valor para denunciarlo.

Marina nunca olvidará la imagen de su madre llorando, recogiendo la ropa del suelo después de que la policía allanara la casa. “¿Por qué fuiste a la policía?”, recuerda que le dijo. “¿Qué vamos a hacer con tu hermana? ¿Cómo voy a trabajar?”.

Marina por fin podía dormir bien por las noches, pero sentía como si su madre nunca la hubiera perdonado. Esperaba que Marina mantuviera a la familia mientras su novio estaba en la cárcel. Marina era entonces una alumna de octavo grado que trabajaba en varios empleos, también los fines de semana, y ganaba 6,75 dólares la hora en un salón de eventos para judíos jasídicos en Brooklyn.

“Solo quiero que todo vuelva a ser perfecto”, le dijo a Epstein. Él la abrazó y le dijo que todo iba a salir bien. Decidió seguir viéndolo, al principio con su amiga y después a solas.

Recuerda lo maravilloso que era que Epstein la abrazara. Pero cuando la abrazaba era también cuando le quitaba la ropa. Empezaba por el sostén, desabrochándoselo con una mano. Ella no decía nada, porque la estaba abrazando y no quería que la soltara. No quería arruinar la sensación de sentirse especial y querida solo porque él le quitara el sostén. La siguiente ocasión, le quitó los pantalones. Después, la ropa interior. Ella se decía que valía la pena por las partes buenas. A veces, cuando no le encontraba sentido a lo que estaba pasando, miraba al techo y se perdía en el cielo.

Epstein le daba dinero a Marina siempre que lo necesitaba. Era como una cuenta bancaria. Empezó a faltar al colegio para verlo. Él le decía que el colegio era menos importante que la gente que uno conocía. Así que dejó la secundaria a mitad del noveno grado. Fue por esa época cuando Epstein le pidió a Marina que trajera a su hermana pequeña. Ella no le había dicho cuántos años tenía su hermana, pero sabía que, de todas formas, nunca la traería. Entonces Epstein le preguntó por sus amigas. “Escucha”, dijo. “Me aburro con mucha facilidad. Me gustan las cosas nuevas en mi vida. Para que sigas en mi vida y en mi órbita, esto es lo que vas a tener que hacer”. Le ofreció 300 dólares por cada niña nueva. Nunca usó la palabra “reclutar”, sino que siempre decía: “Trae a tus amigas”.

Un par de meses después, en el verano de 2002, Marina estaba en la calle Steinway paseando a su perro, Freedom, un cruce de chow chow, cuando este olfateó a una adolescente que se estaba haciendo un porro. La chica se dio la vuelta. “Vaya, tu perro sabe lo que hace”, dijo. Se llamaba Lisa y también tenía 14 años; era hija de inmigrantes de los Balcanes. Vivía cerca con su hermano, pero él siempre estaba borracho o drogado, porque había sido él quien conducía el coche cuando chocó y murió su madre. Lisa pasaba de un lugar a otro, dormía en los sofás de sus amigos y no se despertaba para ir al colegio.

Para entonces, Marina vivía enfrente de la casa de su mamá. Se había mudado cuando se enteró de que el novio de su madre iba a salir de la cárcel. Marina y Lisa se hicieron amigas enseguida. Después de un par de semanas, Marina dejó que Lisa se quedara en su casa.

Marina veía a Epstein casi todos los días y llevaba a casa cientos de dólares en efectivo. Lisa la pasaba tan mal que no le parecía bien ocultárselo. Lisa no podía creer que Epstein estuviera dispuesto a pagar cientos de dólares por un masaje. A ella le encantaba dar masajes: a su madre, a su tía, a sus amigas.

“Vamos”, dijo Lisa. “No tengo ni un dólar”.

A Marina le hacía ilusión ayudar a una amiga, y Lisa no podía estar más contenta. Con 300 dólares, volvía a tener esperanza. Lisa le presentó a Marina a su mejor amiga, Lindsay, que tenía 15 años. Las tres chicas tenían el mismo tipo de problemas. El padre de Lindsay robaba bancos, y a su madre le daba igual lo que hicieran sus hijos. Todas solo querían dinero y un sitio donde vivir, y un adulto que se preocupara por ellas. (Lisa y Lindsay pidieron que se las llamara por los apodos que habían usado en el pasado, para proteger su privacidad).

Las tres empezaron a ir juntas a visitar a Epstein. Formaban un trío. Llamaban un taxi y se iban de Queens al Upper East Side. Luego dejaban el taxi esperando frente a la mansión de Epstein, entraban corriendo a buscar dinero y salían a toda prisa para pagarle al conductor. Pensaban que tenían suerte. Estaban en la casa de un hombre rico ganando dinero. Epstein les decía que era neurocirujano y copropietario de Victoria’s Secret. Les regalaba bolsas de lencería de Victoria’s Secret, dinero extra y entradas para Broadway. Les pagaba las citas con el dentista y el médico. Tenían dinero para comprar sándwiches de huevo y queso en King’s Deli, en Steinway, después de salir de noche. Tenían dinero para el alquiler.

Epstein conversaba con ellas todo el tiempo y les preguntaba por sus fines de semana, por sus vidas. A ellas les encantaba hablar con él. Les hacía ilusión contarle cosas de otras chicas porque eran jóvenes y querían mucho a sus amigas. “¡Conocí a una chica nueva y es genial!”, decía Lisa, y Epstein sonreía y absorbía todos los detalles. Las chicas pensaban: “Jeffrey es nuestro amigo. ¡Es genial!”.

Al principio todas rechazaban sus avances y él las dejaba en paz, y luego poco a poco volvía a insistir. Él intuía si estaban dispuestas a ceder o no. Con el tiempo sintieron que no podían seguir diciendo que no al sexo. Pensaban: “Bueno, ya tengo que hacerlo de una vez”.

Marina recuerda haber visto a Epstein desabrocharle el sostén a Lisa, y cómo Lisa soltó una risita porque no sabía cómo actuar. Lisa recuerda que él fue muy tierno con ella cuando le quitó la virginidad. Ella pensaba que de verdad lo quería. A veces, mientras la tocaba, él decía: “Dios bendiga a América”, y ella respondía: “Tierra de los libres”, y él concluía: “Hogar de los valientes”.

Epstein hablaba tanto de la condición de inmigrante de Marina que ella sentía que realmente lo necesitaba para poder quedarse en el país. A Lindsay siempre le tocaba ir a la mansión después de la escuela, así que llegaba con el uniforme puesto. Ese primer año, las chicas trabajaron mucho para Epstein en Navidad para poder tener dinero para comprar regalos.

Querían adormecer sus sentidos con alcohol o drogas para soportar las partes desagradables, pero Epstein amenazaba con enviar muestras de su cabello a un laboratorio si sospechaba algo. Lisa tenía demasiado miedo como para beber, pero Marina y Lindsay se tomaban unos tragos de Patrón. Como a Lisa no le apestaba el aliento, ella le masajeaba los hombros mientras Marina y Lindsay se ocupaban de los pies. Hacía que las niñas contuvieran la respiración para que tuvieran orgasmos más largos, aunque ellas los fingían. Usaba un vibrador enorme que parecía un masajeador de cuello. Era una tortura, dijeron, pero fingían que les gustaba porque así acababa más rápido. Lo más importante era hacerlo feliz.

Con el tiempo, el alcohol dejó de servirles para insensibilizarlas. Lisa pensó que, si llevaba a otra chica, Epstein querría tocar a la nueva en lugar de a ella. Eso la libraba de la presión, así que se esforzó mucho por encontrar gente. Todas empezaron a traer chicas, montones de chicas. Llevaban a la chica a la mansión, y normalmente se quedaban con ella en la sala de masajes. A veces, si Epstein quería estar a solas con la nueva, Lindsay se sentaba en un banco del pasillo en sostén y se pasaba todo el tiempo preocupada por ella. En cuanto Epstein conseguía el número de la nueva, se comunicaba directamente con ella y las dejaba fuera.

Se dieron cuenta de que ganaban más dinero si evitaban que la chica le diera su número a Epstein. Si la traían de nuevo, les pagaban varias veces por la misma chica. Mientras él estaba con la chica nueva, ellas deambulaban por la mansión, descubriendo el tigre disecado y la sala de seguridad con las transmisiones de video. Recorrían la biblioteca, con una escalera que parecía la de La bella y la bestia, y bajaban a la cocina, donde el chef les cocinaba. A ellas les seguían pagando.

Al poco tiempo, fue como si toda Astoria supiera que estas niñas iban a ver a un hombre rico en Manhattan y que les pagaban por ello. El apartamento de Marina empezó a conocerse como “el burdel”, y ella tenía que explicarle a la gente que no era un burdel porque nadie iba allí. Simplemente iban a casa de un tipo rico a “dar masajes y un poquito de lo que fuera” a cambio de un buen dinero. El apartamento de Marina tenía las puertas abiertas para cualquiera que necesitara un lugar donde quedarse, sobre todo inmigrantes que intentaban salir adelante. Muchas chicas empezaron a pasar por allí, preguntando por el tipo rico.

Al cabo de un tiempo, a Epstein le empezó a molestar que tres chicas solo trajeran a una cada vez. Intentaba enfrentar a las chicas entre sí comparándolas e incitando los celos. Hacía comentarios sobre sus cuerpos. Llamaba a una por teléfono, ignorando a las demás. No le gustaba que las chicas se unieran demasiado: tenía más control cuando peleaban por su atención. A veces, las chicas que traían no eran suficientemente buenas. Decía que se veían demasiado cansadas, demasiado mayores, demasiado morenas o demasiado gordas. A veces decía que llevaban demasiado maquillaje.

Lisa se tomaba lo de buscar chicas como si fuera un trabajo. Siempre pensaba: Tengo que ir a hablar con esta chica. A veces, Lisa traía a dos o tres chicas al día. Está bastante segura de que fue la que más chicas trajo de todo Queens, quizá de toda Nueva York y Florida. Sentía que era todo el día, todos los días, constantemente, durante al menos siete años. Las conocía en todas partes: en el salón de manicura, en centros comerciales, en discotecas como Marquee. Sabía cómo encontrar chicas como ella: ¿Sin padres, sin trabajo, con adicción a las drogas? Perfecto. Pensaba que ese era el tipo de chica a la que podía ayudar. Lisa decía: “Dios mío, me encantan tus zapatos. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas?”. Y en cuanto escuchaba su historia, les decía que conocía a Epstein. Se sentía como una salvadora. Les estaba dando a las jóvenes inmigrantes la oportunidad de alcanzar el sueño americano.

Danielle Bensky, víctima de Jeffrey Epstein

Danielle Bensky se había escapado de casa, en las afueras de Nueva Jersey, cuando conoció al trío. Se rebelaba contra su madre, una de esas madres obsesionadas con la carrera artística de sus hijas, que cuando Danielle era pequeña decidió que su hija sería bailarina de ballet. A los 10 años ya participaba en competencias de danza y, a los 13, tomaba laxantes antes de las funciones de El cascanueces y comía cinco crutones en el almuerzo para mantenerse por debajo de los 45 kilos. En la escuela, recuerda Danielle, su madre le terminaba las tareas porque ella “solo estaba destinada a bailar”.

En 2004, Danielle estudiaba en la Professional Performing Arts School de Nueva York. Había llegado a amar el rigor del ballet: el crujido de la resina bajo las zapatillas de punta, madrugar para entrenar cuando la calle olía a la fiesta de la noche anterior, practicar en el estudio caluroso sin aire acondicionado y sudar tanto como para resbalarse de los brazos de su compañero. Pero también se sentía privada de una infancia normal. Nunca había probado las alitas picantes. Nunca había esquiado ni jugado a los bolos. Nunca le dejaban tomar postre. Estaba enojada. Así que, cuando un amigo le sugirió que dejara a su madre y se quedara en su apartamento del Upper East Side, aceptó.

Danielle Bensky soñaba con convertirse en una prestigiosa bailarina clásica cuando conoció a Jeffrey Epstein

Fue por aquella época cuando una amiga del colegio, que conocía a Marina, les presentó a las dos chicas. Marina, Lisa y Lindsay pasaban cada vez más tiempo en Manhattan, haciendo trabajos de promoción para discotecas, lo que significaba que iban a fiestas todo el tiempo y entraban gratis. Se cruzaban con Paris Hilton, P. Diddy y Jennifer López. “Nos sentíamos como unas jefazas”, me contó Marina. “Teníamos chóferes de limusina que nos llevaban gratis a las discotecas. Habíamos aprendido a arreglárnoslas”. Marina tenía unos 15 años, pero recuerda que se veía a sí misma como una adulta de verdad: pagaba las facturas, se ocupaba de la casa y ganaba dinero. “Pensaba que podía tomar buenas decisiones”, dijo Marina, “pero obviamente no podía”.

Danielle no podía creer que Marina fuera más de dos años más joven que ella; parecía más madura, con más “astucia callejera”. Marina y sus amigas de Astoria solían prepararse para salir de fiesta con Danielle en casa de una amiga, poniéndose autobronceador, quedando naranjas porque así se usaba. Inventaban coreografías en la sala. Si alguna tenía 20 dólares, era suficiente para una noche de fiesta, porque lo único que necesitaban era un taxi para volver a casa. Salían juntas todo el tiempo, divirtiéndose, rebelándose, bebiendo y bailando.

Una noche, en una discoteca de Chelsea, Danielle estaba hablando con una amiga sobre cómo conseguir algo de dinero. Estaba pensando en trabajar de camarera de botellas. Danielle recuerda que Lisa o Lindsay la oyeron y mencionaron a “un tipo rico que le daría 300 dólares por un masaje”. Pensó que eso no sonaba muy distinto a ser camarera de botellas. Lo consultó con Marina, porque confiaba en ella. Danielle dice que Marina le dijo que definitivamente debía ir. Le contó que llevaba un tiempo viéndose con Epstein y que era mucho dinero. Marina se ofreció a concertar una sesión a través de la asistente de Epstein. Danielle incluso podía llevar a una amiga.

Epstein se acercó a Danielle con más cuidado de lo que lo había hecho con Marina. La primera vez, cuando ella fue con una amiga, él no se masturbó ni intentó tocarla. En cambio, les preguntó por sus familias. Se enteró de que Danielle era una chica de clase media de los suburbios que estudiaba en una secundaria de la clase alta. Como tantas otras chicas, no tenía a su padre en su vida. Sus padres se estaban divorciando. Mientras hablaban, Epstein daba instrucciones: presiona un poco más hondo a la derecha. Ahora un poco más arriba. Asegúrate de mover los dedos en sentido contrario a las agujas del reloj, decía. Tienes que presionar bien hondo el tejido de la pantorrilla izquierda.

Con el tiempo, Epstein llegó a conocer los sueños de Danielle. Ella sentía que hablaban el mismo idioma. Hablaban de conciertos, de la diferencia entre Balanchine y Vaganova. Epstein le hacía preguntas que nadie más le hacía: cómo le iba, cómo se cuidaba. La escuchaba, la apoyaba y le prometió ayudarla a conseguir contactos en el New York City Ballet.

A veces se incorporaba y le decía a Danielle que se diera la vuelta y extendiera los brazos como una bailarina. Dijo: “¿Por qué no te desnudas y me dejas ver tu cuerpo?”. Le explicaba que a las bailarinas famosas no les importaba desnudarse; de hecho, les encantaba. Danielle se quitó la ropa y adoptó la segunda posición. Él le pellizcó la cintura, le dio una palmada en el trasero, la agarró y la atrajo hacia sí. Ella estaba acostumbrada a ese tipo de trato por el ballet. Llevaba ya una década siendo pesada, pellizcada y recibiendo palmadas en el trasero por parte de los instructores. Las violaciones de su cuerpo ni siquiera las registraba.

Danielle Bensky contó cómo fue su acercamiento a Jeffrey Epstein, cuando todavía era menor de edad

Cuando Epstein se masturbaba durante las sesiones, Danielle se decía a sí misma que en realidad no estaba mal porque no iba dirigido a ella. Decidió que verlo masturbarse delante de ella era simplemente el precio que pagaría por tener todas esas conversaciones increíbles. Se decía a sí misma que, mientras él no la tocara de manera sexual, entonces estaba bien.

Danielle siguió visitando a Epstein incluso cuando él traspasaba sus límites. Algunas semanas lo veía más, otras menos. Epstein le daba esperanzas de que aún podía convertirse en bailarina. Pero sabía que algo andaba mal. Por muchas duchas que se diera, no conseguía sentirse limpia. Epstein le dijo que si alguna vez acudía a la policía, no solo nadie le creería, sino que además la acusarían de prostitución. “De verdad me convencí de que era una prostituta”, me contó Danielle.

Poco después, Danielle recibió una llamada de su madre. Le habían diagnosticado un tumor cerebral y necesitaba la ayuda de su hija. Danielle estaba aterrorizada ante la idea de perderla y se sentía culpable por haberse escapado, después de todo lo que su madre había hecho por ella, llevándola y trayéndola de las clases de danza seis días a la semana durante años. En una de las citas de su madre en el Mount Sinai, vio el nombre de Epstein en el muro de donantes. No estaba segura de si eso significaba que él tuviera algún poder, pero no quería arriesgarse. La siguiente vez que vio a Epstein, le habló de su madre, y él se ofreció a echar un vistazo a las imágenes diagnósticas. Le hizo la promesa de la mejor atención en el Mount Sinai, pero también dejó claro que podía quitársela.

Ahora que Epstein tenía las imágenes, su comportamiento cambió. Ya ni siquiera se molestaba en fingir que se preocupaba por ella. Dejó de hablar de ballet, dejó de fingir ternura y cariño. Se mostró más agresivo que nunca. “Fue doloroso”, me contó Danielle. La siguiente vez que lo vio, acabó llorando. Él le tiró dinero y ella salió corriendo.

Pensó que nunca volvería, y que él, de todos modos, no querría volver a verla. Pero estaba tan preocupada de que su madre muriera que llamó a Lesley Groff, la asistente de Epstein. “Por favor”, le dijo. “¿Puedo volver a trabajar para Jeffrey?”. (En un comunicado, el abogado de Groff dijo que “en ningún momento durante su empleo tuvo Lesley conocimiento de sus fechorías”. Nunca se le ha imputado ningún delito).

Epstein le dio a Danielle la sensación de que podía detener los abusos si le llevaba a otra chica. “¿Quiénes son tus amigas?”, preguntaba. “Cuéntame sobre ellas”.

“Ah, sí, tengo amigas”, le decía ella. Pero ese año no tenía tantas amigas y, de todas formas, no quería llevar a nadie. Odiaba a Epstein, pero estaba acostumbrada a soportar el dolor. Mientras su madre estuviera enferma, ella aguantaría. Entonces, un día en el estudio, con su leotardo y sus mallas puestas, Danielle se dio cuenta de que no podía mover el cuerpo. Su pasión por el ballet se había esfumado. Lo único que podía hacer era llorar.

A su madre le hicieron una operación con éxito para extirparle el tumor en mayo de 2005 y, una vez que se recuperó, Danielle dejó por fin de contestar a las llamadas de Groff. Consiguió un trabajo como portera en una discoteca, dormía en sofás, se pegaba extensiones en el cabello, andaba de un lado a otro en lencería de Victoria’s Secret y bebía en exceso para no pensar en Epstein ni en lo que le había hecho.

Marina tenía 17 años cuando Epstein le dijo que era “aburrida” y “demasiado vieja” para él. Lo dijo en tono de broma, pero ella captó la indirecta. De todos modos, ya no lo necesitaba tanto. Acababa de casarse y había empezado a trabajar como bailarina en un club de striptease de Nueva Jersey, a una hora y media de Astoria. Era una de las chicas estrella del local. Se hacía llamar Sky. Consiguió un trabajo mejor en Manhattan, primero en el New York Dolls, luego en el FlashDancers, después en el Private Eyes y, finalmente, en el Rick’s Cabaret. Le gustaba el Rick’s Cabaret. Le parecía un sitio con clase. Había que llevar vestido de gala.

En 2008, cuando Marina tenía 19 años, el FBI se presentó en su puerta preguntando por Jeffrey Epstein. Marina no sabía que Epstein estaba bajo investigación en Florida desde 2005. La policía de Palm Beach ya había entrevistado a más de 30 chicas y pidió cargos por actividad sexual ilícita con menores, pero un gran jurado imputó a Epstein de un solo cargo de solicitación de una prostituta. Los investigadores de Palm Beach, que sospechaban que Epstein estaba recibiendo un trato especial, remitieron el caso al FBI, lo que desencadenó otra oleada de entrevistas con las víctimas.

Marina estaba tramitando su residencia permanente y temía que la deportaran. “Estaba petrificada”, me contó. Les pidió a los agentes que se marcharan y llamó inmediatamente a Epstein. Él le dijo que no lo llamara. Que un abogado la llamaría. Y colgó.

Jeffrey Epstein junto a Ghislaine Maxwell, reclutadora de menores y cómlpice en los delitos sexuales

Marina habló con un abogado que Epstein había contratado para el caso, Brendan White. “¿Y la chica que me llevó?”, recuerda que le preguntó. “¿Y las chicas que yo llevé, y las que ellas llevaron? ¿Cómo es que soy la única que tiene problemas por esto?”.

“Te encontraron a ti”, recuerda que le dijo él. “Eso es todo”.

Marina accedió a que los investigadores de Florida la interrogaran y pasó meses preparándose con White. Entonces, un día, cuenta ella, él le dijo que no tenía nada de qué preocuparse. “Vete a casa y olvídate de esto”, le dijo. (White dijo que nunca interactuó directamente con Epstein y que actuó en el mejor interés de Marina como su clienta. Reconoció que esas conversaciones tuvieron lugar, pero no recuerda lo que se dijo).

Como la mayoría de las víctimas, Marina no conocía la historia completa. Los fiscales federales habían redactado una acusación de 53 páginas contra Epstein, pero en un acuerdo que más tarde se consideró que violaba la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos, la fiscalía federal accedió a concederle inmunidad frente a los delitos federales si se declaraba culpable de cargos estatales menos graves. La investigación se suspendió y la acusación quedó archivada. Epstein fue condenado a 13 meses en la cárcel del condado de Palm Beach.

El FBI volvió a localizar a Marina por segunda vez en 2019. Seguía trabajando en el Rick’s Cabaret; se había divorciado, vuelto a casar y había tenido una hija. Le dijeron que habían vuelto a detener a Epstein. También habían detenido a Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein que lo ayudó a traficar y abusar de chicas menores de edad. La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York armaba un nuevo caso y el FBI buscaba testigos.

Marina, a regañadientes, le contó al FBI lo de Lisa, Lindsay y algunas de las otras chicas. Luego tuvo que llamar a sus amigas para avisarles de que el FBI iría a buscarlas. Estaban furiosas y la insultaban. Todas le preguntaban: “¿Por qué hiciste eso?”. No pensaban en hacer justicia por lo que les había pasado, sino en si ellas mismas se meterían en problemas.

Algunas de las mujeres recordaban lo que le pasó a una mujer de Florida llamada Haley Robson. Robson tenía 16 años cuando otra chica la llevó a ver a Epstein. Cuando ella se resistió a sus avances, él la amenazó y la acosó. Robson sintió que tenía que elegir entre llevar chicas y soportar que Epstein abusara sexualmente de ella. Le presentó a unas 20, algunas de tan solo 14 años. En 2005, durante la investigación de Palm Beach, la policía intentó presentar cargos contra ella, incluso después de que aceptara cooperar. En mayo de 2006, la policía solicitó una orden de detención contra Robson por “actos obscenos y lascivos con una víctima menor de 16 años”. Su nombre se filtró a la prensa como cómplice, lo que le valió amenazas de muerte que siguen llegando hasta hoy. En 2008, una de las chicas que le llevó a Epstein presentó una demanda contra ella por “causar intencionadamente angustia emocional”.

La experiencia de Robson les dejó claro a las demás víctimas lo fácil que sería que las trataran como si fueran las culpables. Los políticos no paraban de llamarlas “reclutadoras” y “cómplices” sin mencionar que ellas mismas habían sido víctimas de trata ni reconocer que pedir a las chicas que trajeran a sus amigas era una forma típica que tenían los traficantes sexuales de construir sus redes y mantener el control: sembrando culpa, vergüenza y conflicto entre sus víctimas. Se preguntaban con temor: ¿estoy en la lista de cómplices que va a salir a la luz?

Cuando llamó el FBI, Lindsay acababa de mudarse a una casa nueva y era ama de casa con un recién nacido. Acudió directamente a un abogado y ofreció todo lo que había en la cuenta bancaria de su familia: 10.000 dólares. Pensó que podría acabar en la cárcel de por vida porque la condenarían como la próxima Maxwell.

Aun así, Lindsay aceptó testificar en el juicio de Epstein. Marina también aceptó testificar, y apareció en la acusación de la fiscalía federal como “Víctima menor-1”. Pero Lisa quería quedarse al margen de todo eso. Evadía al FBI. Evadía a su abogado. Evadía a todas sus amigas. Dejó de escuchar las noticias. “Nunca me enfrentaré a él”, recuerda Lisa que pensó. “Nunca iré a juicio”. Estaba enfadada porque sus amigas se habían vuelto contra Epstein. Lo había visto durante casi una década y le había tomado verdadero cariño. Lindsay y Marina no paraban de preguntarle: “¿Por qué lo sigues protegiendo?”.

Cuando Epstein murió en su celda un mes después de su detención, Lisa se puso tan triste que se echó a llorar. Durante meses, apenas durmió, intentando darle sentido a todo aquello. Empezó a recordar cosas en mitad de la noche y, cuando lo hacía, llamaba a Lindsay. Hablaban durante horas. Los recuerdos parecían contradictorios: las quería, las atrapaba, las salvaba, las lastimaba. La abogada de Lisa intentó ayudarla a ponerlo todo en orden. Le decía: “Cuéntame alguna vez que te molestara”, pero Lisa no podía soportarlo. “Nunca me molestó”, respondía. “¡No me hizo nada! ¡Jeffrey era mi amigo!”.

Marina tomaba mucho Xanax, para adormecer cualquier pensamiento sobre Epstein. Se mudó a Florida con su marido y su hija, pero se le acabaron las pastillas durante la pandemia. Cada día era como sufrir un infarto. Tenía diarrea, no podía dormir, no podía comer, no podía funcionar. Luego tuvo una convulsión y se despertó en una camilla de camino al hospital. Tardó 18 meses en recuperarse. Lo último en lo que pensaba eran las noticias.

A Lindsay le preocupaba haber arruinado la vida de otras mujeres al llevárselas a Epstein. Sintió que todo su ser moral se derrumbaba. Durante su primera sesión con su terapeuta, Lindsay dijo: “Yo llevé a las chicas. No soy una víctima”. El terapeuta tuvo que recordarle que entonces era una niña. “Me sentía fatal”, me contó Lindsay. Fue entonces cuando Epstein se le apareció en sus sueños. Le daba dinero, intentando que volviera con él. Eran “pesadillas horribles”, dijo. “Sientes que viene por ti”.

Lindsay escribió para pedir perdón a las chicas a las que le había presentado a Epstein. Se puso en contacto con una amiga de la infancia que había vivido en el mismo edificio que su familia en Queens. Las dos solían salir a fumar cigarros a escondidas. La amiga se sintió tan abrumada por la noticia tras la muerte de Epstein que huyó del país con su familia. Lindsay se ofreció a ayudarla a solicitar una indemnización a través del patrimonio de Epstein. Era un programa nuevo, creado por Bank of America, que había gestionado algunas de las cuentas de Epstein. “No es que el dinero vaya a compensarlo”, le dijo Lindsay, “pero ya estamos metidas en esto. Y sé que tienes hijos. Lo único que puedo hacer es intentar ayudar con la información que tengo y lo que sé, pero solo quiero que sepas que nunca fue mi intención meterte en todo esto”.

Lisa también estaba recibiendo noticias de algunas de las mujeres a las que había llevado. Querían una indemnización del patrimonio y esperaban que Lisa mejorara sus posibilidades firmando declaraciones en las que afirmara que ella las había presentado a Epstein. Le prometieron que no se metería en problemas, pero ella tenía demasiado miedo como para firmar. Una de ellas había sufrido abusos por parte de Epstein durante muchos años porque a él le gustaba mucho. “Sin tu firma”, recuerda Lisa que le dijo, “no tengo nada. Y me parece una mierda. Tú fuiste la que me llevó allí y por tu culpa no tuve infancia”.

Danielle y Marina llevaban casi 20 años sin verse cuando se reencontraron inesperadamente en septiembre de 2025. Ambas habían ido a Washington para una manifestación frente al Capitolio, organizada por la coalición contra la trata World Without Exploitation, para exigir la publicación de los archivos de Epstein. Era la primera concentración pública de supervivientes de Epstein, y muchas de las mujeres se conocían por primera vez.

29 Mayo de 2026.Lauren Hersh, CEO de World Without Explotation camina junto a víctimas de abuso de Jeffrey Esptein: Marina Lacerda, Andrea Sterling, Danielle Bensky y Sharlene Rochard (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images) Anna Moneymaker - Getty Images North America

Abrazadas, las víctimas de abuso de Jeffrey Epstein hablaron con los periodistas en el Capitolio (Kenny Holston/The New York Times) KENNY HOLSTON - NYTNS

Danielle trabajaba como profesora de baile y coreógrafa después de haber tenido un hijo y regresar a Nueva Jersey. Hasta la detención de Epstein en 2019, no sabía que era víctima de la trata con fines sexuales. Ella pensaba que ser víctima de trata significaba que te secuestraran en la calle y te mantuvieran cautiva. Darse cuenta de que era una víctima le trajo cierto alivio. Danielle hizo pública su historia en 2021, al hablar con periodistas frente al lugar donde se realizó la lectura de cargos contra Ghislaine Maxwell, y sabía que más mujeres planeaban dar a conocer sus historias en la manifestación.

Ese día, Danielle llevaba el cabello rubio por encima de los hombros y un blazer azul rey con un broche en forma de mariposa. Subió la colina hacia el Capitolio y reconoció a Marina. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, una blusa de seda rosa pálido y grandes lentes de sol negros. Danielle decidió que quería hablar con Marina. “Habíamos sido amigas”, me contó. “Era alguien a quien, me atrevo a decir, en aquel entonces quise de verdad”.

Danielle se acercó para darle la mano. “Hola, soy Dani”, dijo, mirando a Marina, que ya no era una niña de 15 años, sino una mujer de 37.

“¡Dani, Dios mío! No me puedo creer que estés aquí frente a mí”. Luego preguntó: “¿Te llevé yo a casa de Jeffrey?”.

Marina Lacerda habla en una conferencia de prensa sobre las Epstein Files Transparency Act cerca del Capitolio, en Washington, el 3 de septiembre de 2025 (Eric Lee/The New York Times) ERIC LEE - NYTNS

Tomada por sorpresa, lo primero que pensó Danielle fue en proteger a Marina. Soltó sin pensarlo: “No, no, no. Fue otra persona”.

Se alejó de Marina pensando: ¿Por qué no pude ser sincera? ¿Por qué no le dije que su nombre aparece por todas partes en mis archivos, en los informes del FBI? ¿Por qué no pude decir simplemente: sí, fuiste tú?

Esa mañana estaba prevista una conferencia de prensa en la que las víctimas darían declaraciones. A las 10:30 a. m., Marina y Danielle se unieron a una multitud de sobrevivientes y políticos reunidos en torno a un atril, que se abanicaban con sus discursos para refrescarse del calor. Una abogada de las sobrevivientes dijo que su equipo había identificado a cientos de otras víctimas, pero que solo unas 30 eran públicas. Marina fue una de las ocho supervivientes que tomaron la palabra. Se acercó al micrófono y compartió su historia con los periodistas por primera vez.

Una de las razones por las que quería que se hicieran públicos los archivos, explicó a la multitud, era para poder entender mejor lo que le había pasado. “Hay muchas partes de mi historia que no consigo recordar por mucho que lo intente”, dijo. Vivía en un estado constante de desconcierto, miedo y confusión. Se le quebró la voz al intentar leer el discurso que sostenía con las manos temblorosas. “Hay personas por ahí que saben más que yo sobre mi abuso”, dijo. “Lo mínimo que pueden hacer es darme mis documentos”.

Marina empezó a darse cuenta de cuánto había borrado de su mente solo después de reencontrarse con Lisa y Lindsay y de que empezaron a comparar sus recuerdos. “Te violó delante de nosotras, muchas veces”, recuerda que le dijo Lindsay. “Te utilizó como ejemplo, como una muñeca”.

Marina no podía entender cómo había bloqueado todo eso. Su terapeuta le dijo que era la forma en que su cuerpo la protegía. Parecía cierto. Si su terapeuta le preguntaba por Epstein, la mayoría de las veces Marina decía: “No estoy molesta por lo que pasó. No me acuerdo”. No paraba de decirle a su terapeuta: “Cuando Jeffrey y yo teníamos sexo”, y su terapeuta, Randee Kogan, no dejaba de responderle: “No tenías sexo. Eras una niña. Él abusó sexualmente de ti”.

Cuando se publicó un lote de archivos en enero de este año, Marina supo que había llevado a Danielle: todo estaba en el informe del FBI. Al mes siguiente se vieron en una audiencia del Congreso en la que Pam Bondi, entonces fiscal general, declaraba sobre los archivos de Epstein. Cuando terminó, Marina se acercó a Danielle y le contó que había leído el informe del FBI. “¿Por qué no me lo dijiste?”.

Víctimas de los abusos de Jeffrey Epstein, de izquierda a derecha, Liz Stein, Dani Bensky, Sharlene Rochard, Marina Lacerda y Andrea Sterling, antes de la llegada de la exsecretaria de Justicia, Pam Bondi, para declarar en el edificio de oficinas Rayburn en el Capitolio, el viernes 29 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Manuel Ceneta) Manuel Ceneta - AP

Danielle explicó que le daba vergüenza. No sabía cómo hablar de eso. Ninguna de ellas lo sabía. “Me preocupaba cómo reaccionarías”, dijo Danielle. Pero se marchó preguntándose si Marina realmente no recordaba haberla llevado a casa de Epstein. ¿Estaba mintiendo? Y si de verdad no lo recordaba, eso también le dolía. ¿Cómo podía Marina —su amiga— haber olvidado un momento que había echado por tierra todo su futuro?

Danielle deseaba que alguna víctima que hubiera llevado a chicas diera un paso al frente y hablara con honestidad sobre el tema. “Está la reclutadora de 15 años que solo intentaba ayudar a su familia y salir adelante”, me dijo Danielle. Eso es diferente de alguien como Maxwell, que retenía pasaportes e impedía que las chicas se marcharan. Pero también se preguntaba: ¿dónde acaba la victimización y empieza la elección? Sabía que para muchas supervivientes resultaba angustioso y traumático encontrarse de repente en compañía de las mujeres que las habían atrapado, y el tabú en torno al reclutamiento dificultaba aún más la recuperación. “Si lo que estamos haciendo sirve para sacar a la luz secretos”, dijo Danielle más tarde, “entonces el reclutamiento es el mayor secreto que existe”.

Pero a las mujeres les costaba dar un paso al frente mientras los políticos seguían refiriéndose a las víctimas que habían reclutado a otras como cómplices o traficantes. En febrero, a la salida de la comparecencia de Bill Clinton ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, la representante Anna Paulina Luna, republicana por Florida, dijo a los periodistas que era “muy evidente” que Epstein captaba a algunas víctimas para que traficaran con otras chicas, pero insistió en que, una vez que una víctima cumplía 18 años, ya no era víctima, sino cómplice. “En mi opinión, no se les debe conceder la condición de víctimas, porque sí participaron en el daño causado a las niñas”. En mayo, la diputada Nancy Mace, republicana por Carolina del Sur, lo expresó de forma aún más dura: “Si eres una mujer adulta y reclutas a chicas menores de edad, no eres una víctima. Eres una prostituta, una depredadora de menores y una traficante sexual”. Los medios de comunicación siguieron planteando la cuestión de la posibilidad de que un superviviente tuviera la condición de cómplice criminal.

Las mujeres empezaban a culparse unas a otras y a cuestionar los relatos de las demás. Algunas querían crear categorías distintas para las víctimas que traían a chicas de su misma edad y las que, siendo jóvenes adultas, traían a menores. Randee Kogan, la terapeuta de Marina que lleva trabajando con víctimas de Epstein desde la investigación de Palm Beach, me dijo que no tenía sentido trazar esa línea. “La psicología no funciona así”, dijo. Kogan hizo hincapié en que cumplir 18 años no significaba que, de repente, fueras una persona diferente: las jóvenes adultas eran igual de vulnerables a la manipulación de Epstein. A principios de este año, otra de las víctimas de Epstein se quitó la vida. “¿Y sabes por qué?”, dijo Kogan. “Te diré una cosa: no podía soportar el hecho de haber llevado a otras chicas y haberles arruinado la vida”.

Esta primavera, Danielle y Marina formaban parte de un grupo de supervivientes invitadas a visitar una instalación pública de arte en Nueva York, creada por una organización sin fines de lucro dedicada a la transparencia gubernamental, que exhibía 3,5 millones de páginas de documentos parcialmente censurados del Departamento de Justicia, procedentes de los archivos de Epstein. Como parte de una campaña publicitaria, el curador de la exposición pidió a las supervivientes que colgaran tarjetas con notas sobre su experiencia en una enorme línea temporal en la pared.

Danielle escribió: “Traficada a Epstein en 2004, a los 17 años”.

Más tarde, Marina leyó la nota y se ofendió. ¿Traficada? ¿Danielle la estaba llamando perpetradora? “Entendí que nunca sienta bien tener a la persona que te llevó hasta Jeffrey en la misma habitación”, me dijo Marina. “Pero yo pensaba que estaba ayudando a la gente, y todavía lo pienso hoy. No llevé a nadie allí a la fuerza”. Sentía que no tenía más remedio que obedecer a Epstein porque era una niña que no sabía de dónde venía la comida ni cómo iba a sobrevivir. “Eso es presión”, dijo. “Y cuando estás bajo presión, no te das cuenta de que vas cometiendo errores por el camino que pueden hacer daño a otras personas”. Pero decidió no decirle nada a Danielle. No quería causar ningún problema.

Con el paso de los meses, Danielle supo más de la historia de Marina y vio lo distinta que era de la suya. Danielle siempre podía volver a casa con su mamá. Marina, en cambio, no tenía nada. Si se iba con su madre, volvería a vivir con un hombre que había abusado sexualmente de ella durante años. Danielle me contó que le costaba mucho sobrellevar a solas estos sentimientos de empatía y rabia. No había un manual para lidiar con este tipo de traición. “Ellas también eran víctimas”, me dijo Danielle. “Eso es lo que lo hace tan complicado”.

Danielle no era la única víctima que buscaba respuestas. Cuando Marina hizo pública su historia, otra mujer se puso en contacto con ella para hablarle de lo enojada que estaba. Dijo que Marina la había llevado a ver a Epstein en 2004. Solo fue una vez, pero Epstein abusó de ella.

“Nunca me dijiste lo que iba a pasar”, dijo.

Marina no recordaba a esta mujer. Le contó a Marina que se conocieron en una cafetería de Astoria y que salieron juntas a discotecas.

“No me acuerdo de ti”, dijo Marina. “¡No me acuerdo!”.

Hablaron durante horas, hasta que poco a poco empezaron a volverle algunos detalles. “Lo siento, lo siento”, le dijo Marina. “Era tan joven”.

Incluso años después de la muerte de Epstein, las mujeres sentían su presencia por todas partes. Danielle tenía sueños recurrentes en los que explotaba una bomba o se precipitaba por un acantilado y no podía quitarle el cinturón de seguridad a su hijo, y simplemente aceptaba lo que iba a pasar. Siempre tenía la sensación de tener que aceptar lo que estaba pasando y limitarse a someterse a la violencia. El año pasado, intentó leer las memorias de Virginia Giuffre, La chica de nadie. Mi historia de supervivencia y lucha por la justicia, pero cuando llegó a la parte sobre Ghislaine Maxwell, no pudo conciliar el sueño. Entró en un estado de duermevela en el que recorría una y otra vez los pasillos de la mansión sin saber qué intentaba encontrar. Creía estar despierta, porque recordaba haberse despertado, pero entonces seguía en la sala de masajes. “¿Estoy despierta? ¿No estoy despierta? Dios mío”.

Epstein estaba tan presente en los sueños de Lisa que le costaba creer que estuviera muerto. Ella y Lindsay vivían rodeadas de recordatorios diarios de su poder. Desde que se hicieron públicas sus identidades en archivos sin censurar, han sufrido acoso por parte de desconocidos. Este verano, una piedra atravesó la ventana de Lisa. Lindsay vio a unos hombres tomando fotos de su casa y decidió que tenía que mudarse. Ella y su marido salían a cenar a algún sitio agradable y, de alguna manera, siempre parecía que el tema de conversación en el bar era Epstein.

Lisa me contó que no podía tener sexo sin darle primero un masaje a su pareja. “No sé cómo entrar en ello”, dijo. Hizo una pausa un momento. “Ni siquiera me gusta el sexo”, dijo. “De verdad. Lo odio”.

Marina también odiaba el sexo. Me contó que su ansiedad es tan grande que no puede dormir toda la noche y que limpia obsesivamente para evitar pensamientos difíciles. Le costaba conectar con otras personas, tener intimidad con ellas. A veces le costaba decirle a su novio que lo quería; tenía demasiado miedo de que él pensara que era débil y se aprovechara de ella. No quería que su hija fuera al cine ni al parque sin que ella esperara cerca por si había peligro.

Marina tenía muchas esperanzas de que hacer pública su historia ayudaría a la gente a entender cómo Epstein manipulaba a las víctimas para que hicieran daño a otras chicas. Pensaba que su voz lo sería todo, que al hablar llegaría al corazón de la gente. Pero seguía viendo en internet a gente que llamaba “cómplices” a las víctimas que llevaban a las chicas.

“No pasa nada”, me dijo Marina. “Creo que a todo el mundo le va a costar mucho tiempo aceptar que todas nos llevamos unas a otras”.

“No sé qué sentir al respecto”, me dijo Lisa. “Pensaba que estaba ayudando a la gente, porque él me estaba ayudando a mí. Ahora, cuando miro atrás, pienso: esto es una mierda”. Y continuó: “Yo también las estaba captando”.

“Pero no teníamos otra opción”, añadió. “No podías decir: ‘No quiero hacer esto’. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si no querías hacerlo, nos íbamos a quedar literalmente en la calle, viviendo entre vagabundos y adictos al crack”.

“Y él nos hacía sentir queridas”, dijo Lindsay. “De verdad. Nos cuidaba”.

“Nos preguntaba de todo”, dijo Lisa. “Siempre actuaba como si le importara escuchar todas las historias que teníamos en la cabeza. Y así, por primera vez, tuvimos voz. En casa no teníamos voz”.

“Nos sentíamos escuchadas”, dijo Lindsay. “Yo, desde luego, sí”.

“Yo también”, dijo Lisa. “Eso es lo que pasaba. Nos sentíamos escuchadas”.

Podían llamarlo en cualquier momento y pedirle ayuda. Podían decir: “Oye, Jeffrey, nos hemos quedado fuera de casa”. En cualquier momento. Por cualquier motivo. “Eso fue lo que pasó”, dijo Lindsay. “Era una sensación muy agradable”.

A Marina le ayudaba intentar imaginar cómo era tener 13 años de nuevo. “Creo que estoy empezando a entenderlo mejor al ver a mi hija con 13 años, al ver realmente esa edad y cómo piensa”. Cuando puede, Marina se pasa un rato mirando al cielo, como hacía de niña, tratando de recordar. Se tiende en la hamaca de su jardín, bajo grandes robles, y pone nombre a las formas de las nubes y se hace las preguntas que se hacía de niña: ¿Por qué nos sigue la nube? ¿Cómo es que estamos boca abajo en la Tierra y aún así no nos caemos?