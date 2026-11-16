¿Las plantas aromáticas alejan a las ratas del jardín?: qué recomienda una universidad para prevenir su presencia

La menta, la lavanda y otras plantas aromáticas suelen mencionarse como soluciones para alejar las ratas de un jardín. Sin embargo, disponer macetas o cultivar hierbas no garantiza el control de una población de roedores. Si encuentran alimento, agua y refugio, el olor de una planta no reemplaza una estrategia de prevención.

La historia y su contexto

El programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California recomienda actuar sobre las condiciones que atraen y sostienen a las ratas: limitar el acceso a comida y agua, reducir escondites y cerrar las entradas a los edificios. Su guía también contempla trampas cuando son necesarias.

La lavanda es un tipo de planta que ayuda a prevenir la presencia de ratas en el jardín Flower_Garden - Shutterstock

Qué revisar en el jardín

La fruta caída, los residuos y la comida de mascotas pueden convertirse en fuentes de alimento. La guía recomienda retirar restos del suelo y conservar los alimentos y la basura en recipientes bien cerrados. Si se alimenta a animales afuera, aconseja ofrecer solo lo que consumen en una comida o ingresar la comida durante la noche.

Los sitios de refugio son otro punto. La vegetación muy densa, las pilas de madera y el desorden alrededor de construcciones pueden ofrecer escondites. Reducir la acumulación de objetos y revisar esos lugares ayuda a disminuir las condiciones favorables para los roedores.

La universidad también recomienda mantener árboles y plantas alejados de accesos a techos y construcciones. Las ratas trepadoras pueden desplazarse por ramas, cercas o cables, por lo que el control requiere observar tanto el suelo como los recorridos elevados.

Qué puede y qué no puede afirmarse sobre los aromas

Algunos aceites derivados de plantas pueden tener efectos repelentes en determinadas condiciones. Eso no demuestra que tres plantas vivas, colocadas en cualquier jardín, sean el método más eficaz o sustituyan las medidas de saneamiento. La guía universitaria consultada prioriza el manejo del ambiente y no presenta un trío de aromáticas como solución comprobada.

La universidad de California señaló que las aromáticas complementan la prevención de ratas en un espacio limpio y sin mugre acumulada (Fuente: Pexels)

Tampoco corresponde afirmar que los expertos coinciden en abandonar las trampas. La Universidad de California las incluye entre sus herramientas de control y recomienda mantenerlas fuera del alcance de niños y mascotas. Su uso debe responder a las condiciones del lugar y a las indicaciones aplicables.

Si hay señales persistentes de roedores, como excrementos o daños en alimentos y frutos, conviene consultar a un servicio de control de plagas o a la autoridad local. La presencia de plantas puede tener valor ornamental o culinario; la prevención de una infestación exige revisar el conjunto de condiciones que facilita su presencia.

La noticia en pocas líneas

¿Las plantas aromáticas garantizan que no haya ratas? No. La evidencia consultada no permite asegurar que cultivar aromáticas controle por sí solo una infestación.

No. La evidencia consultada no permite asegurar que cultivar aromáticas controle por sí solo una infestación. ¿Qué recomienda la Universidad de California para prevenir ratas? La universidad recomienda retirar alimento y refugio, limitar el agua y cerrar los accesos a edificios.

La universidad recomienda retirar alimento y refugio, limitar el agua y cerrar los accesos a edificios. ¿La Universidad de California descarta las trampas para ratas? No. Su guía incluye trampas y recomienda mantenerlas fuera del alcance de niños y mascotas.

No. Su guía incluye trampas y recomienda mantenerlas fuera del alcance de niños y mascotas. ¿Qué señales pueden indicar presencia de ratas en un jardín? Excrementos, frutos roídos o madrigueras pueden indicar presencia de ratas, según la guía universitaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.