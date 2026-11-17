Por su forma en los mapas, Asturias recuerda a un triángulo: una cuña de tierra fértil, cubierta de bosques y praderas, que se extiende desde las elevadas montañas que la cierran por el sur hasta las orillas del Mar Cantábrico, en el norte. Hablamos del corazón de la España Verde, la franja atlántica tal vez menos conocida de un país al que gran parte de los turistas suele asociar con otros paisajes, cultura y gastronomía.

Se trata de un territorio equivalente en extensión a la mitad de la provincia de Tucumán. Un espacio en el que cabe prácticamente de todo. De hecho –y gracias a la belleza de su paisaje, y la conservación de sus sitios emblemáticos– a Asturias se la conoce como el “Paraíso natural de España”.

Razones sobran, empezando por los 400 kilómetros de costa con 200 playas y la imponente cordillera Cantábrica, el cinturón montañoso que la separa de la meseta central española, cuyos picos más altos superan los 2.500 metros de altitud. Las siete Reservas de la Biosfera reconocidas en su territorio dan fe también del valor natural y paisajístico de una comunidad autónoma que bajo distintas fórmulas legales protege casi el 40% de su superficie. Incluso alberga una población de más de 300 osos pardos en libertad, convertidos hoy en uno de sus grandes emblemas nativos.

La costa asturiana, en la foto Cué (Llanes) es la mejor preservada de España (Crédito: Turismo de Asturias - Amar Hernández).

Asturias cuenta con la mayor población de osos de toda Europa Occidental (Crédito: Turismo de Asturias).

Un viaje de 30 mil años entre cuevas, reinos y leyendas

Hace más de 30 mil años, el espacio que hoy llamamos Asturias ya estaba ocupado. Y de esa época datan precisamente las pinturas rupestres más antiguas localizadas en la comunidad autónoma: nada menos que cinco cuevas con muestras de arte prehistórico que figuran en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. También pueden visitarse los restos de la cultura castreña de la Edad del Bronce o vestigios de la romanización de la cornisa cantábrica.

A partir del siglo VIII, el reino asturiano ha legado una importante colección de monumentos de estilo prerrománico que también son Patrimonio de la Humanidad. Y por la ruta que hoy conocemos como “Camino Primitivo”, un remanso de serenidad entre bosques y pequeñas villas, sus reyes iniciaron las peregrinaciones a Santiago de Compostela.

Covadonga es, sin duda, otro de los máximos hitos de Asturias. Ubicada al oriente (a apenas ocho kilómetros de la ciudad de Cangas de Onís, la primera capital del antiguo Reino de Asturias), la zona guarda la Santa Cueva –famoso sitio de peregrinación–, la Basílica de Covadonga (una catedral en plena naturaleza) y el fabuloso camino de los lagos. Admirados por viajeros, retratados por artistas, investigados por científicos y elegidos por deportistas como escenario de superación, estos lagos figuran entre los lugares más filmados de todo el planeta.

La Santa Cueva de Covadonga, un célebre santuario católico ubicado el corazón del Parque Nacional de Picos de Europa (Crédito: Turismo de Asturias: Juanjo Arrojo).

Cudillero es un pintoresco pueblo en la costa de Asturias, famoso por sus coloridas casas en forma de anfiteatro frente al Cantábrico. (Crédito: Turismo de Asturias - Mampiris).

La pausa gastronómica (y la sidra como emblema)

Asturias, dicen los que saben, se recorre despacio. Y la cultura gastronómica acompaña esta consigna: tradicional, de elaboración lenta, con productos locales y de temporada, así hablemos de pescados del Cantábrico, de carne de las razas vacunas autóctonas, de productos de las huertas locales o de algunos de los más de 40 quesos artesanales, dentro de los cuales el Cabrales, el Gamonéu, el Afuega’l Pitu y el Casín cuentan con Denominación de Origen Protegida.

La sidra es la bebida tradicional de la zona, elaborada con variedades autóctonas de manzana: ligera, ácida y sobre todo muy sabrosa. El ritual asturiano exige escanciarla (es decir: verterla en el vaso desde mucha altura) y disfrutarla idealmente en grupo.

El ritual asturiano exige "escanciar" la sidra: consiste en verterla desde una altura elevada para que el chorro golpee el borde del vaso, oxigene el líquido y libere su carbónico natural y sus aromas. (Crédito: Turismo de Asturias - José Pérez Ornia).

Naturaleza para aventurarse, ciudades para descubrir

A los amantes del aire libre tampoco les faltarán planes en Asturias, ya sea rastreando huellas de dinosaurios en acantilados que guardan fósiles del periodo jurásico, siguiendo senderos de fácil recorrido junto a playas y ríos o en jornadas de montañismo, escalada o ciclismo que pueden organizarse según los gustos y la preparación física.

Asturias y su fabuloso paisaje con la Basílica de Covadonga entre las montañas (Crédito: Turismo de Asturias - Alejandro López).

En el centro de Asturias conviven tres ciudades: Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón y Avilés, todas con el tamaño perfecto para perderse por sus cascos históricos, descubrir con calma sus rincones y apreciar su modo de vida. Tanto allí como en las inmediaciones reside el 80 por ciento de la población asturiana, y desplazarse entre ellas no lleva ni media hora, con lo que pueden recorrerse en una sola visita.

Conocida por su impronta medieval, Oviedo/Uviéu es la capital de Asturias. (Crédito: Turismo de Asturias - Amar Hernández - Arrontes & Barrera).

Oviedo/Uviéu es la capital, un lugar repleto de historia y que es sede de los premios de la Fundación Princesa de Asturias, uno de los mayores reconocimiento a la excelencia en múltiples campos de actividad a nivel internacional.

Santa María del Naranco, nacida como pabellón real en el siglo IX, es la más significativa construcción del arte prerrománico europeo (Crédito: Turismo de Asturias: Benedicto Santos).

Gijón/Xixón es la ciudad más poblada de Asturias con sus 270.000 habitantes. De perfil industrial, su barrio marinero (Cimavilla) se mantiene repleto de sabor tradicional. Cuenta con una intensa agenda cultural en la que destaca su festival de cine, organizado en noviembre, principal vidriera de las películas independientes en España.

Vista de la calle San Francisco en Avilés. (Crédito: Turismo de Asturias - Amar Hernández).

Avilés, más pequeña, se distingue por su casco histórico lleno de encanto, el principal puerto pesquero de la región y una multitud de lugares donde detenerse a probar las delicias locales.

Conocé más en el Portal oficial de Turismo de Asturias: https://www.turismoasturias.es/ o en el perfil de Instagram @turismoasturias

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