Estaba de vacaciones cuando vio una gatita que se ahogaba, se tiró de un muelle para salvarla y lo que pasó después fue “un milagro”
Constance Gozlan conmovió las redes sociales luego de dar a conocer la historia de cómo le salvó la vida a la que más tarde sería su mascota
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Constance Gozlan y su novio Patrick, oriundos de los Estados Unidos, disfrutaban de unas vacaciones en Grecia cuando la mujer notó que algo flotaba en el puerto. Al percibir que cada vez más turistas se acercaban a ver qué pasaba, distinguió que se trataba de una gatita bebé. Pese al tráfico de botes, ella se lanzó al agua y le salvó la vida al felino. Desde entonces se volvieron inseparables.
La conmovedora historia de Gozlan y Spetzy
Mientras la pareja de estadounidenses caminaba por el puerto, vieron cómo un gatito flotaba a la deriva en medio de los barcos que entraban y salían hacia el mar abierto en la ciudad griega de Spetses. A pesar de que la gente señalaba al animal que se ahogaba, nadie hizo nada. Fue eso lo que motivó a Gozlan para saltar y capturar al felino.
Cuando Gozlan sacó al animal del agua, temió lo peor: “Todo el mundo estaba en shock, la gata no se movía”, dijo en un video que subió a Instagram. Segundos después empezó a llorar y fue esa la señal que entendió la turista de que Spetzy quería seguir viviendo. “Fue como decir: ‘Hay esperanza’”, dijo a The Dodo en una entrevista. Acto seguido, la envolvió con una toalla para darle calor.
Una vez que lograron estabilizar a la gatita, la pareja la llevó al hospital veterinario Spetses Care For Animals. Ahí la atendieron de urgencia y le proveyeron de los medicamentos necesarios. Esa fue la razón de por qué los turistas prolongaron su estadía en Grecia; querían ver recuperada a Spetzy, como la bautizó Gozlan.
Cuando la gatita se recuperó, la pareja decidió llevársela a los Estados Unidos. Durante el vuelo internacional, según aclaró Gozlan, su nueva mascota durmió todo el viaje. “Spetzy mejoró poco a poco”, describió la protagonista de esta historia.
El nuevo desafío sería integrarla en su hogar con el resto de los perros que la familia posee. Por eso, en los primeros días mantuvieron a los animales separados hasta que la gatita se adaptara al entorno, pero pronto empezaron a sumarla a las actividades compartidas y ahora, según se puede ver en la página de Instagram que Gozlan creó sobre la vida de este felino, todas las mascotas conviven en armonía.
Hace dos años que Gozlan arriesgó su vida para salvar la de una gatita bebé que casi muere ahogada en un puerto griego. Su valentía le obsequió una fiel amiga con la que comparte cada momento. “Creo que nos hemos influenciado mutuamente, lo cual me parece lo más bonito de todo”, dijo Gozlan. Así confirmó cuán inseparables se volvieron.
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