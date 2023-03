Compartió su truco para preparar el “arroz perfecto” y generó un impensado debate en Twitter: “Me niego a hacerlo así”

escuchar

Atravesamos tiempos de polarización exacerbada, en parte, claro, por las redes sociales. Allí cualquier tema puede convertirse en objeto de airados debates, desde cómo peinarse hasta cómo atarse los cordones. En este caso, fue el turno del arroz.

Todo comenzó cuando un reconocido usuario de Twitter identificado como Mila escribió un tuit con un consejo acerca de cómo preparar el mejor arroz: “#Bolutip para el arroz perfecto, el arroz se cocina tapado(1 parte de arroz, 2 de agua) desde el hervor ponete un timer de 10′ (todos los teléfonos tienen timer) cuando suena, apagás el fuego y dejás tapado 5 minutos más. Listorti, arroz perfecto”.

#Bolutip para el arroz perfecto, el arroz se cocina TAPADO (1 PARTE ARROZ, 2 DE AGUA) desde el hervor ponete un timer de 10' (todos los teléfonos tienen timer) cuando suena apagas el fuego y dejas tapado 5 minutos mas.

LISTORTI. ARROZ PERFECTO. pic.twitter.com/J0XgUJexlE — MILA ⭐⭐⭐ (@FMilanessi) February 19, 2023

Y allí fue donde los caminos se partieron en dos. Sin pretender dar más que un consejo, Mila, que tiene más de 50 mil seguidores, despertó a la “tribuna de Twitter”. Si bien muchos usuarios coincidieron con el influencer, hubo otros que no estuvieron para nada de acuerdo con él.

“Me niego a hacerlo así”, le respondió uno mientras que otro escribió: “No comparto. Agregar el líquido de a poco y mover el arroz a antojo, da un resultado mucho más cremoso. El reposo final tapado es un sí”. Enseguida, el autor del consejo salió a responderle: “Lo que vos hacés es otra cosa, eso es “RISOTAR” el arroz. Si vas a comer arroz blanco no querés cremosidad, querés granos separados. Una cosa no quita la otra”.

Frente a la cantidad de respuestas que generó el tuit, un usuario respondió bromeando: “Ay no puedo creer la cantidad de huevadas que respondieron en este posteo. Obvio que todas las variedades de arroz tienen un punto de cocción distinta pero te podés fijar en el paquete mínimo cuánto lleva, tapar la olla no significa que no vayas a ver si hirvió o no. ¡Qué paciencia!”.

Otros aportaron sus propios consejos e ideas: “¿Probaste antes saltear ajo en aceite de oliva 1 minuto, después agregar y saltear el arroz? Seguido de la cocción que describís en tu tweet”, escribió una usuaria mientras que otra dejó una receta completa: “Yo lo hacía así hasta que conocí mi pareja iraní, y ellos lo hacen con mucha agua, lo cocinan hasta que casi está y luego lo cuelan. Después lo vuelven a cocinar para sacarle el resto de agua y se forma una costra muy rica abajo!! Queda muchísimo mejor y más rico. Pruébenlo!”.

Muchos internautas hicieron preguntas sobre el cálculo de cantidades y si revolver o no el arroz mientras está en el fuego. Otros se dedicaron a hacer memes y uno dejó una crítica contundente: “Viendo que ninguno de los que en teoría sabe hacer arroz lo saltea en cebollita picada luego de lavarlo, insisto en Argentina nadie sabe hacer arroz, simplemente no es algo que nos salga”.

