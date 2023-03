Fue a limpiar su pileta y se llevó el susto de su vida: “Viven hasta 40 horas bajo el agua”

escuchar

La ola de calor que azota al país obliga a las personas a tomar medidas precautorias para no sofocarse. Entre las más recurrentes, claro, está la de apelar a ventiladores y equipos de aire acondicionado para refrescarse en el domicilio o en los puestos de trabajo.

Por otra parte, entre los más afortunados, están quienes tienen una pileta y suelen sacar el máximo rédito de esa ventaja para refrescarse en el hogar cada vez que puedan.

En ese contexto, muchas de esas personas suelen filmar el momento en el que se preparan para zambullirse el agua y recurren a las redes sociales para compartirlo con sus seguidores. Sin embargo, el plan pueda tener algunos contratiempos, como le sucedió al tiktoker identificado como Bentancur, quien encontró en el fondo de su pileta a dos enormes tarántulas y las filmó para contar la insólita situación.

Como primera medida, el joven recurrió al conocido sacahojas, el cual se utiliza para sacar las impurezas que suelen quedar en la superficie del agua. Con el alcance justo para tocar el fondo de la pileta, pudo sacar a las dos tarántulas que se encontraban muertas y las trasladó al patio de su casa, donde finalmente las enterró.

Fue a limpiar su pileta y se llevó el susto de su vida

Acto seguido de mover a las arañas al pasto, filmó cómo las moscas empezaron a rodear esa zona, dando por terminado el video que ya acumula unas 800 mil visualizaciones y casi mil comentarios, la gran mayoría de sorpresa y espanto.

“Yo me mudo si esas cosas cayeron de algún lugar, no me quiero imaginar que se me caiga una en la cabeza”; ¡El horror!”; “Aunque esté muerta, yo no saco eso de ahí, me voy corriendo”, dijeron por ejemplo algunos usuarios mientras que otro optó por aportar cierta información sobre esos animales: “Las arañas pueden vivir hasta 40 horas abajo del agua y parecen muertas, pero no”. “Si es mi pileta no me meto nunca más. Imaginate estar con los ojos cerrados te toca una hoja y salto hasta el techo”, comentó otro, claramente más conmocionado que el dueño de casa.

