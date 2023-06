Compraron la casa de Harry Potter y ahora viven un infierno: “Estamos hartos”

escuchar

Esta semana se dio a conocer el calvario que sufren los propietarios de la casa en donde se filmó parte de la película Harry Potter, en Bracknell, Berkshire. El sitio en donde vivieron los tíos del famoso mago, se convirtió en una meca para los turistas, fans e “instagramers” que día a día asedian el frente de la vivienda con el objetivo de tomarse una foto o conocer el interior de las instalaciones.

El hogar de los Dursley, que apareció en la primera entrega y en esporádicas escenas del resto de la saga, perdió su identidad como un espacio tranquilo y digno de habitar, ya que a todas horas hay extraños en las inmediaciones. La casa de 4 Privet Drive estuvo a la venta en 2016 por un valor de 476.000 libras esterlinas (unos 149.135.649 millones de pesos argentinos), pero el dueño la retiró de inmediato. A partir de ese entonces su fama ascendió de manera ininterrumpida hasta tal punto que la vivienda colindante se vendió por 650.000 libras un total de 204.056.610 pesos argentinos al cambio oficial de la fecha.

El vecindario donde se filmó Harry Potter se encuentra asediado por los turistas (Fuente: w8media)

Tras viralizarse la locura por la casa de Harry, los propietarios concedieron una entrevista al medio británico The Sun y expresaron su constante padecimiento. “Hemos tenido personas con inundaciones de lágrimas. Es extraño. Los niños, lo entendés. Pero obviamente los adultos. A veces se visten con ropa completa y recrean escenas”, señalaron.

“Hubo una vez que alguien trató de escalar la cerca. Fue entonces cuando dijimos ‘¡Dios mío, no hagas eso!’”, lamentaron sus dueños. Sin embargo, reconocieron: “Nos estamos adaptando. Hemos movido los autos para las personas que quieren una buena foto”.

En tanto, uno de sus propietarios remarcó: “No me importa. Harry Potter es increíble. Lo entiendo. Pero llegás a casa del trabajo y todos están en tu camino. Es bastante loco. Sabíamos qué casa estábamos comprando, excepto que en realidad no nos lo dijeron. No nos dijeron que estaban aquí todo el día, todos los días. Es constante”.

Los fans golpean constantemente las puertas de la casa con el objetivo de conocer el armario donde Harry dormía (Fuente: Warner Bros)

“Abrís las cortinas por la mañana. No te acostumbrás. Es realmente extraño. Diez es lo máximo que hemos tenido pero la gente viene en grupos. La gente viene en carros y es todo el día y a veces por la noche. Las vacaciones escolares son lo peor. La semana pasada tuvimos un montón de gente llamando a la puerta, estamos hartos de los instagramers. Es más por el hecho de que es un flujo constante”, recordaron con angustia.

Los dueños contaron que existen empresas de turismo que visitan en colectivos la casa de Harry. También están los que viajan desde otros países y “golpean la puerta” con la intención de conocer el interior. Es una convivencia algo “extraña”, ya que el vecindario es tranquilo, pero esa propiedad en particular no lo es.

Uno de los fanáticos de Harry Potter apareció en el garaje de la casa con un auto similar al de los tíos de Harry y con una lechuza en su interior (Fuente: Asad Shahid para The Sun)

“La gente ha viajado kilómetros, desde todo el mundo. A veces es realmente rara. Estamos acostumbrados, pero no estamos acostumbrados de alguna manera”, afirmó uno de sus dueños al medio británico. Al mismo tiempo, el vecino Asad Shahid, opinó: “Casi todos los días ves personas que vienen aquí y se detienen frente a su casa y toman fotos”.

De un tiempo para el otro, la casa donde se grabó Harry Potter se transformó en un punto de interés para todos los fans, en especial para aquellos que excesivamente intentan recrear escenas de la película, como dijo Shahid: “Estábamos conduciendo a casa un día y vimos una réplica del Ford Anglia volador de la segunda película. Estaba estacionado frente a la casa con la lechuza en el asiento trasero. Un gran admirador lo había comprado para su pequeña y estaba tomando algunas fotos para ella”.

