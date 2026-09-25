Compraron un kit de ADN por curiosidad y el resultado cambió para siempre su matrimonio
Una simple prueba casera destruyó la tranquilidad de un matrimonio al revelar un grave error de laboratorio ocurrido años atrás
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Una tarde común de diversión cambió para siempre la vida de una familia en Estados Unidos. Donna y Vanner Johnson, residentes del estado de Utah, compraron un kit casero de análisis genético con el único fin de explorar su historia familiar y conocer datos curiosos sobre sus antepasados. Sin embargo, jamás imaginaron que ese simple entretenimiento derrumbaría su mundo en cuestión de semanas.
El informe reveló un secreto brutal. El matrimonio descubrió que el mayor de sus dos hijos, un niño de doce años, no posee el vínculo biológico del padre. La clínica de fertilidad donde realizaron un tratamiento de fecundación in vitro cometió un grave error en el año 2007. El centro médico mezcló por accidente el óvulo de la madre con el espermatozoide de un hombre totalmente desconocido.
El impacto de una revelación
Vanner relató ante la cadena ABC4 su absoluta confusión al leer los resultados. El documento mostraba a Donna como madre y señalaba a un progenitor desconocido. El hombre cuestionó el texto porque él crio al niño desde su nacimiento y asumió siempre su paternidad absoluta.
Los problemas comenzaron cuando la madre notó incongruencias científicas en los papeles. Los análisis demostraron que el hijo mayor figuraba únicamente como medio hermano del menor. Esa pequeña pista encendió las alarmas y desató un terremoto emocional repleto de preguntas sin respuestas claras.
Vanner explicó que el amor hacia el niño permanece intacto, pero el proceso exigió superar múltiples barreras psicológicas. La pareja dialogó con el menor antes de iniciar la búsqueda del padre biológico. Tras ubicar al donante accidental, Vanner concretó una llamada que calificó como la charla más insólita de toda su existencia.
Acciones legales contra la clínica
La situación escaló hasta los tribunales. Ambas familias iniciaron demandas judiciales contra la clínica de fertilidad por mala praxis. Vanner criticó la falta de cuidado y la absoluta negligencia del personal médico ante un procedimiento tan delicado. El caso expone las fallas graves en los controles de los centros de salud reproductiva y la vulnerabilidad de los pacientes frente a errores irreversibles.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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