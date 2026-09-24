Los veterinarios coinciden: el amor de un perro no se mide por cuánto interactúa con su dueño, sino por un llamativo detalle

Aunque muchos dueños puedan creer que sus mascotas los aman por el cotidiano contacto que tienen, expertos en comportamiento animal revelaron que son otras las reacciones que demuestran que un perro los quiere de verdad.

Una de ellas es cuando se levanta y sigue a su humano por el hogar, aun cuando este se encuentre ocupado en otra cosa y no le preste atención. Esto demuestra que lo siente parte de su manada y que desea darle protección incondicional.

Este comportamiento se diferencia notablemente de cuando el animal busca atención porque quiere salir a pasear o porque necesita que lo alimenten, ya que, en estos dos ejemplos, solo busca atención por una necesidad propia.

Muchos perros siguen a sus dueños por el hogar como una forma de cuidarlos CUP OF COUPLE

Según explica el portal Veterinaria Rawson, una de las razones de esta actitud se encuentra en la naturaleza social de los perros. “Los caninos son animales de manada, y nosotros, como sus dueños, somos parte de su manada. La mentalidad de manada es la razón principal. Los perros pueden haber sido domesticados hace miles de años, pero todavía se consideran parte de un grupo como sus antepasados salvajes. Cuando no hay otros perros alrededor, su familia humana se convierte en su manada”, aseguraron desde el sitio oficial.

Además, durante su desarrollo, los cachorros aprenden a interpretar señales humanas y a utilizarlas para relacionarse con su entorno. Incluso la evolución de determinadas expresiones faciales de los perros favoreció la comunicación con los humanos.

¿Cuándo seguir a una persona deja de ser una señal positiva?

La raza y la historia individual también pueden influir en esta conducta. Algunos perros seleccionados durante generaciones para trabajar con personas, como aquellos pertenecientes a grupos de pastoreo o trabajo, pueden mostrar una mayor predisposición a permanecer pendientes de sus tutores.

Sin embargo, seguir a una persona a todas partes no siempre debe interpretarse como una demostración de amor. En algunos casos puede estar relacionado con inseguridad, estrés o una dependencia excesiva.

¿Por qué algunos perros siguen a sus dueños a todas partes?

No es lo mismo un perro que permanece cerca de su humano, pero puede descansar tranquilamente cuando este se aleja, que aquel que se angustia, llora, ladra o muestra conductas destructivas cuando queda solo.

¿Cómo ayudar a que un perro no sufra apego?

Para muchos dueños, el apego de sus mascotas puede volverse un verdadero problema. Por eso el portal Clínica Veterinaria Estivet reveló algunos trucos para que un perro no se vuelva dependiente de su tutor.

Comenzar realizando pequeñas salidas diarias para que el animal entienda que su familia volverá al hogar y no lo abandonará.

No demostrarle atención excesiva, incluso cuando tiene conductas destructivas.

Comprarle juguetes que puedan volverse de apego para cuando está solo.

Dejar siempre a su alcance agua para que pueda hidratarse. Muchas veces, ante la falta de necesidades básicas que son brindadas por su humano, los animales pueden sentirse solos y abandonados.

Antes de salir de casa, realice paseos largos para que pueda descargar toda su energía y descansar estando solo.

En algunos casos graves, los veterinarios pueden recetar relajantes para su ansiedad. Esta medicación solo es dada en casos extremos y debe ser siempre recetada por un profesional.