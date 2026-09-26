Compró una escultura por 77 dólares en una venta de garaje y terminó siendo subastada por más de 2 millones

Una mujer compró una antigua escultura budista por entre 75 y 100 dólares en una venta de garaje de Estados Unidos. Dos décadas después, aquella pieza que había adquirido casi como un objeto más terminó alcanzando los 2,06 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s en Nueva York.

La escultura, una representación de Cintamanicakra Avalokiteshvara, mide apenas 16,5 centímetros y está realizada en bronce dorado. Su propietaria la llevó años después a un evento de tasación del programa Antiques Roadshow en San Luis, donde comenzó a conocerse el verdadero valor de la pieza. Finalmente, llegó a la subasta de Arte Chino Importante de Sotheby’s, con una estimación inicial de entre 60.000 y 80.000 dólares.

De todos modos, la cifra alcanzada durante la puja superó ampliamente esas expectativas. Después de siete minutos de ofertas, la escultura fue vendida por 2,06 millones de dólares, un monto que contrasta con los menos de 100 dólares que la mujer había pagado originalmente por ella.

Una representación poco frecuente de Avalokiteshvara

La pieza representa una de las formas menos frecuentes de Avalokiteshvara (Foto: Facebook / Sotheby's)

Avalokiteshvara es una de las figuras más reconocidas del budismo en China y también es conocida como Guanyin. A lo largo de la historia fue representada de diferentes maneras, en parte como consecuencia de la expansión del budismo chino y de la traducción y difusión de distintos sutras.

La pieza subastada corresponde a una representación menos habitual, conocida como Cintamanicakra. La figura tiene seis brazos y sostiene distintos objetos vinculados con su iconografía religiosa. Entre ellos aparece una joya que concede deseos, conocida como cintamani, que sostiene frente al pecho.

La representación de Cintamanicakra Avalokiteshvara tiene seis brazos y distintos atributos religiosos

Otra de sus manos sostiene un chakra, o rueda del dharma, mientras que una tercera lleva el tallo de una flor de loto. Las restantes sostienen un mala, un rosario utilizado en la práctica budista, o adoptan gestos característicos de esta representación.

Sotheby’s clasificó la obra como perteneciente al período final de la dinastía Tang, que se extendió entre los años 618 y 907. Su antigüedad, sus características y su procedencia histórica ayudaron a explicar la diferencia entre el precio que tuvo cuando fue comprada y el que alcanzó varias décadas después.

Otras piezas millonarias

La escultura fue una de las piezas destacadas de la temporada de subastas de arte chino de Sotheby’s en Nueva York. En la misma venta, un conjunto completo y extremadamente raro del Sutra de la Iluminación Perfecta, producido por orden del emperador Qianlong en 1746, alcanzó los 2,66 millones de dólares.

También se vendió por 2,06 millones de dólares un porta pinceles de jade blanco conocido como “Procesión Imperial”, realizado durante el período Qing. Por otra parte, una colección de piezas de jade chino perteneciente al Instituto de Arte de Chicago fue vendida en su totalidad y recaudó 3,2 millones de dólares.