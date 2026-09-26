Los médicos coinciden: el agua no es la bebida más efectiva para hidratarse ante la sed

El hábito común de beber agua ante la sensación de sed podría resultar insuficiente frente a las necesidades biológicas del organismo. Un estudio reciente realizado por la Universidad St Andrews, en Escocia, cuestiona la eficacia exclusiva del agua como el recurso óptimo para mantener los niveles de hidratación. El equipo investigador analizó 13 bebidas distintas para determinar cuál ofrece una mayor permanencia de fluidos en el cuerpo, con resultados que desafían las convenciones tradicionales. La lista de elementos evaluados incluyó refrescos, jugos de frutas y bebidas deportivas específicas.

La conclusión principal del informe académico posiciona a la leche como la bebida más eficaz para preservar el estado de hidratación. La superioridad de este lácteo frente al agua pura responde a su composición nutricional compleja. A diferencia de un fluido neutro, la leche aporta lactosa, proteínas y grasas, elementos que ralentizan el vaciado gástrico. Este proceso digestivo más pausado permite que el líquido permanezca en el estómago durante un periodo prolongado, lo cual optimiza la absorción gradual de los nutrientes en el torrente sanguíneo. De esta manera, el cuerpo aprovecha mejor los beneficios del consumo de líquidos.

La leche es más recomendada que el agua para conseguir una buena hidratación Foto: FreeP¡CK

Otro componente clave identificado por los especialistas es el sodio presente en la composición láctea. Este mineral actúa como un agente retenedor de humedad, similar a una esponja, que disminuye la producción de orina en comparación con la ingesta de agua simple.

La ciencia determina que el éxito de una bebida hidratante depende de su densidad energética y de la presencia de electrolitos, factores que dictan la rapidez con la cual el cuerpo procesa los fluidos. Cuanto menor es la densidad nutricional de la bebida, más veloz resulta su paso por el tracto digestivo, lo que suele traducirse en una hidratación menos sostenida a largo plazo.

Los investigadores compararon factores determinantes como la cantidad total ingerida y el impacto metabólico de los solutos. La leche, al integrar estos elementos, logra una respuesta fisiológica más eficiente que el agua pura. La investigación aporta una perspectiva técnica sobre el comportamiento de los líquidos en el organismo. La premisa fundamental reside en la respuesta del cuerpo ante diferentes concentraciones de azúcares y grasas, las cuales modulan la velocidad de absorción. Este descubrimiento científico invita a reconsiderar la elección de bebidas durante los períodos de altas temperaturas o ante la necesidad de prevenir la deshidratación prolongada.

En situaciones de mucho calor, lo más habitual es tomar agua, y este estudio recomienda la leche

El estudio no desaconseja el consumo de agua, pero aclara que existen alternativas con un rendimiento biológico superior para ciertas funciones específicas. La elección de la bebida correcta implica analizar la respuesta del metabolismo ante los nutrientes esenciales. Ante la próxima jornada de calor, la ciencia sugiere la incorporación de la leche como un recurso efectivo para gestionar la hidratación del sistema corporal con mayor eficiencia técnica. Este aporte teórico abre nuevas líneas de análisis sobre la nutrición aplicada y la gestión de fluidos para el bienestar general de las personas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA