Compró una TV de 75 pulgadas para ver el Mundial y al enchufarla sufrió el revés de su vida

El usuario de TikTok @israel_lugo10 compartió una historia angustiante, en la que mostró cómo llegó su TV nuevo de 75 pulgadas a su casa. El hecho, que tuvo lugar en México, de donde es oriundo el usuario, rápidamente se viralizó al registrar el momento exacto en que probó su electrodoméstico destinado para ver el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, lo peor estaba por venir...

En medio de la competencia que enfrentan distintas naciones, en la cual México participa como uno de los países en busca de ganar el Mundial y este sábado enfrentará a la Argentina, el usuario de TikTok se sumó a la ola de comparadores de televisores de última generación para poder disfrutar del evento. Sin embargo, Israel no tuvo tanta suerte, ya que al llegar a su casa y comprobar el estado de la televisión notó que algo no estaba del todo bien.

Usuario de TikTok enseña cómo quedó su TV de 75 pulgadas (Fuente: TikTok/@israel_lugo10)

En el video, que está en mayor medida compuesto por fotografías, utilizó su voz y una melodía de fondo a modo de relato de su desgracia. Luego de adquirir la TV de 75 pulgadas, el usuario la trasladó hasta su hogar en el baúl del auto, pero su posición no fue la indicada, ya que el electrodoméstico viajó de manera inclinada, lo que pudo haber provocado la rotura y falla posterior. A pesar del poco espacio, de igual manera, Israel se arriesgó.

“Como cuando vas bien con tu pantalla nueva de 75 pulgadas”, leyó el usuario, quien hizo un seguimiento desde que bajó la TV hasta que la ingresó a su casa y la posterior prueba. Antes de encenderlo, Israel se percató de que la pantalla tenía rajaduras. Pese a todo, la enchufó. Al instante comenzaron a aparecer líneas que coparon parte de la visión. Algo que de seguro sorprendió a los más de 5 millones de personas que reprodujeron el video y a los más de 116 usuarios que le dieron ‘Me gusta’. En tanto, el mexicano no habilitó los comentarios y así evitó las burlas.

A la mala suerte del usuario de TikTok que compró la TV de 75 pulgadas tan solo hace cinco días y que enseñó su desgracia en redes sociales, se le sumó que no pudo ver el empate entre México y Polonia este martes. Sin el pan y sin la torta, Israel no gozó de la pantalla de alta calidad y se quedó sin alentar a su selección, que no alcanzó a marcar los goles esperados y llegar a definir una diferencia dentro del grupo C, que también integra Argentina. Sin dudas, dejó un claro ejemplo de lo que no se debe hacer al momento de adquirir un electrodoméstico de ese tipo.

