Efemérides del 20 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 20 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se cumplen 59 años del nacimiento de Kurt Cobain.

El cantante de la banda de rock estadounidense Nirvana nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, en el estado norteamericano de Washington. Luego de una infancia marcada por la separación de sus padres y la incomprensión de sus pares que canalizó a través de la música punk y la composición, llegó a la fama a principios de la década de los 90 con su grupo, un trío compartido con David Grohl en batería y Krist Novoselic en bajo.

Cobain compuso con su guitarra casi todas las canciones en sus tres álbumes de estudio, que hicieron época: Bleach (1989), Nevermind (1991) e In Utero (1993). Se selló su popularidad con himnos como Smells Like Teen Spirit, Come As You Are y Lithium, entre muchas otras. También queda para la posteridad su versión del MTV Unplugged, un especial acústico para televisión grabada pocos meses antes de la muerte del cantante, la cual ocurrió cuando Cobain tenía 27 años.

Durante su breve vida pública se volvió uno de los íconos del género grunge, que inauguró con Nirvana y representó con su estilo ambivalente que alternaba momentos de distorsión con melodías y rasgueos limpios de guitarra. La imaginación de Cobain también pasó a sus letras donde la poesía, tantas veces oscura producto de sus dolores y obsesiones, derivó en frases memorables que hasta el día de hoy lo consolidan como uno de los grandes compositores del rock.

Se casó con Courtney Love, cantante del grupo Hole, el 24 de febrero de 1992, cuando ella ya estaba embarazada de su única hija, Frances Bean Cobain, que nació el 18 de agosto de ese año. Un cuadro agravado de adicción a la heroína y una depresión que lo acompañó toda la vida, pero se agudizó con la fama, se combinaron en la vida del cantante en los primeros días de abril de 1994, cuando desapareció. El viernes 8 del mismo mes, fue encontrado muerto de un disparo en su casa de Seattle. La policía concluyó que se trataba de un suicidio, aunque el debate todavía sigue vivo.

Efemérides un 20 de febrero: ¿Qué pasó un día como hoy?

1871 – Muere el pintor canadiense Paul Kane.

1909 – Nace el músico y cantante argentino Oscar Alemán.

1925 – Nace el cineasta estadounidense Robert Altman.

1943 – Nace el cineasta británico Mike Leigh.

1966 – Nace la modelo estadounidense Cindy Crawford.

1967 – Nace el músico y cantante estadounidense Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana.

1967 – Nace la actriz estadounidense Lili Taylor.

1969 – Nace el periodista y conductor argentino Juan Di Natale.

1972 – Nace la conductora y actriz argentina María Eugenia “Maju” Lozano.

1988 – Nace la cantante, empresaria y actriz barbadense Rihanna.

