Herido de bala, se escondió en el tronco podrido de un pantano hasta que llegó la ayuda: “Cuando rompí la madera, me impresionó su estado”

Como buen amante de la naturaleza, había decidido pasar el día en un pantano de Luisana cuando, de pronto, vio que un par de ojos lo miraban fijamente desde el otro lado.

Sin saber qué hacer, Devin Sedotal tomó una foto de lo que parecía ser un animal atrapado en el pantano y la publicó en Facebook, preguntando si alguien podía ayudar. Pronto, la publicación llegó a Alyssa Muse, directora de Aviary Creature Rescue -que brinda segundas oportunidades a los animales olvidados y descartados de las zonas rurales del sur de Luisiana-, quien acudió de inmediato al lugar.

Parecía un animal atrapado en el pantano. FB Aviary Creature Rescue

Muse se alegró de que Sedotal hiciera lo correcto y pidiera ayuda. A menudo anima a los miembros de la comunidad a denunciar a los animales abandonados, desatendidos o maltratados, ya que buscar ayuda suele ser la única forma de que los animales puedan sobrevivir.

Para cuando Muse llegó, una tormenta que se avecinaba ya estaba en pleno apogeo. Muse y Sedotal esperaron a que escaseara la lluvia, luego se subieron al bote de Sedotal y condujeron hasta la zona donde el joven había visto al perro por última vez.

El “pequeño superviviente” se había metido en un tronco podrido. FB Aviary Creature Rescue

Muse recorrió el pantano fangoso, buscando al cachorro por todas partes. Al principio no lo vieron por ningún lado y temieron lo peor. Pero, justo cuando la duda comenzaba a apoderarse de ella, escuchó a Sedotal llamar desde la orilla. “Comenzaba a perder la esperanza. Pero entonces escuché a Devon reírse y decir: ‘¡Qué chico tan listo!’”, detalló Muse a un medio local.

El “pequeño superviviente” se había metido en un tronco podrido mientras buscaba refugio de la tormenta. Ahora, su rostro desesperado asomaba, mirando a sus rescatistas. “El alivio y la incredulidad fueron enormes”, dijo Muse. “Mi primer pensamiento fue: ‘Gracias a Dios’, pero a eso le siguió el miedo cuando rompimos la madera y pude ver de cerca su estado”.

El perro estaba increíblemente delgado y con una gran herida en la pata trasera. FB Aviary Creature Rescue

El perro estaba increíblemente delgado y con una gran herida en la pata trasera. Pero, a pesar de su condición, su espíritu de resiliencia aún se notaba.

“Su cola empezó a moverse de un lado a otro en cuanto hicimos contacto visual”, dijo Muse. “No llevaba una manta encima, porque todo esto sucedió muy rápido, así que lo envolví en mi campera, donde descansó seguro y cálido por primera vez en probablemente semanas, quizás en su vida”.

"Lo envolví en mi campera, donde descansó seguro y cálido". FB Aviary Creature Rescue

Muse nombró al cachorro Devin, en honor a su salvador. Lo llevó de urgencia a un veterinario, y allí mismo los médicos comenzaron a tratar sus heridas.

El diagnóstico fue desgarrador: los especialistas encontraron fragmentos de bala en la pata de Devin, lo que sugería que podría haber recibido uno o varios disparo. Trataron la herida -que aparentemente había sido causada por un ataque de otro animal- y comenzaron a administrarle analgésicos y antibióticos. Mientras tanto, Muse contactó con el Centro de Rescate Villalobos y organizó el traslado de Devin a su refugio.

El diagnóstico fue desgarrador: los especialistas encontraron fragmentos de bala en una de sus patas. FB Aviary Creature Rescue

“Tristemente, esto no es algo raro en esta zona. Los perros de caza se pierden durante las cacerías o son abandonados después de la temporada. No todos reciben ese trato, claro, pero en general los consideran como propiedad y solo se les deja salir de sus jaulas durante la temporada de caza”, dijo con tristeza Muse.

Hoy, Devin continúa su recuperación con sus amigos en el centro de rescate, preparándose para el día en que conocerá a su nueva familia.

“¡Su futuro es brillante!”, dijo Muse. “Villalobos informa que aún se está recuperando, ya que su pierna aún está vendada y aún no está al 100%, pero ha sido un niño muy feliz durante todo este proceso”.

