En fotos. Todos los invitados a la muestra de Paola Marzotto en Punta del Este

La consuegra de Carolina de Mónaco presentó “El Jardín del Edén”, su muestra fotográfica junto a Nicola Costantino y Carlos Rivera Lauría

Paola Marzotto, Cecilia Zuberbühler y Nicola Costantino
La condesa italiana en la presentación de “El Jardín del Edén”, en Espacio Foto Arte de Punta del Este
La artista Nicola Costantino y su serie de murales invertidos
Paz Pittaluga
Cristiano Rattazzi junto a Gabriela Castellani y el embajador de Italia en Uruguay, Fabrizio Petri
Ester Velo van Hulst en la muestra donde la cerámica, la porcelana y la fotografía, abordan la belleza de lo natural
Brigitte Herzog
Máximo y Paula Baccanelli
Paola Marzotto, Cecilia Zuberbühler y Nicola Costantino
Clara Dogliani y Bianca Andreussi Gancia
Sofía Martínez Frenkel y Dario Invernizzi
Jorge Samarin y Sandra Copat
Daniel Benoit
Los artistas Nicolas Costantino, Carlos Rivera Lauría y Paola Marzotto
Martina Pedreira, Claudia Piazza Cidonio y Patricia Betancur
Betina y Alfredo Etchegaray
María Susana Azzy y Victoria Palmer
Carlos Abboud
Patricia Bello y Andrés Preve
Sociales en la presentación de Paola Marzotto en Espacio Arte
Silvana Muscio, Paola Marzotto y Pablo La Padula
Franco Castro Gil y Bianca Andreussi Gancia
Carola Rousso, la artista plástica María Ana Fromm y Carlos Rivera Lauría
La artista junto a monseñor Gianfanco Gallone. Marzotto presentó una serie de fotografías realizadas en sus jardines, impresas en papel W. Turner de Hahnemühle. "Todas las imágenes son tomas directas, primeros planos y su mirada se detuvo inicialmente en las orquídeas"
Nicola Costantino junto a Roberto y Julieta Riverti
El embajador de Grecia en Uruguay, Stavros Spyridakis, junto a sus hijos
María Casado de Santamarina junto a Blanca Álvarez de Toledo
Carola Rousso y Hercilia Valentini
Gerardo Wohlgermuth, Adriana Napoleone, William Hereford, Roberto Riverti y Adolfo Llorente
En el cóctel de presentación, Mariana González y Macarena Campo Amor
Valeria Fiterman y Carola Rousso
Mónica Melhem y Roberto Riverti
