Con cerdo: receta de lechón adobado, tradicional plato de Navidad

Plato con cerdo en la cena de Navidad Crédito: Pixabay

A la parrilla o al horno, aunque hagan mil grados de calor para esta época en nuestro hemisferio sur, el cerdo es el plato protagonista de las mesas navideñas. Y sí, qué le vamos a hacer.

Receta de Matambre de cerdo con batatas caramelizadas y gremolatta

Lo bueno es que ya no se ven esos cerditos con la cabeza y la manzanita en la boca, al menos no tanto como antes. Y lo otro bueno, es que la tendencia healthy nos hizo tomar conciencia de que no hace falta comerse a todo el animal en una sola noche.

Lechón adobado de Navidad, ya emplatado Crédito: Pixabay

Ahora se usa que la carne represente el 30 por ciento del plato principal y el resto llenarlo de verduras. Para ser más amigables con el planeta, aunque seamos omnívoros y además porque no hace bien taanta grasa y pasarse de gula justamente en una festividad donde se supone que estamos más espirituales.

Entonces, sí: mirá esta Receta de Lechón adobado tradicional de Navidad La clave es servirlo con mesura: a cada invitado darle la porción justa para disfrutar y celebrar este plato sublime. El secreto es paciencia, hacerlo despacito, despacito. Con cariño, con calma, este lechoncito adobado va a llegar a la mesa festiva a tiempo, listo para conmemorar una nueva celebración.

Andá leyendo este paso a paso - ¡Atentis que son dos días para hacerlo!- y preparate para que te quede espectacular.

