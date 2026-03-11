Cómo frenar el bruxismo nocturno: así se evita el desgaste dental

Dolor en la mandíbula, molestias en la articulación temporomandibular o señales de desgaste dental pueden estar asociados con el bruxismo nocturno, un trastorno que se manifiesta cuando una persona aprieta o rechina los dientes mientras duerme.

De acuerdo con datos de la Cleveland Clinic, esta condición alcanza a cerca del 10% de los adultos y hasta al 40% de los niños.

El bruxismo nocturno ocurre de manera involuntaria durante el sueño y puede generar consecuencias como dolor facial, fatiga muscular y lesiones en los dientes. Entre los factores vinculados con su aparición se encuentran el estrés y alteraciones en la mordida. La odontóloga Karyn Kahn, de la Cleveland Clinic, señala que cada caso requiere una valoración específica para determinar el tratamiento adecuado.

Aunque no existe una única causa ni una solución universal, especialistas de la institución médica proponen una serie de medidas orientadas a reducir el rechinar de dientes durante la noche. Estas acciones deben aplicarse bajo supervisión profesional y adaptarse a las condiciones de cada paciente.

Siete recomendaciones para disminuir el bruxismo nocturno

1. Uso de protector bucal personalizado:

La Cleveland Clinic indica que el primer paso consiste en utilizar un protector bucal hecho a medida, conocido como férula estabilizadora de resina dura. Este dispositivo es elaborado por un dentista para ajustarse a la mordida del paciente. Según Kahn: “Un protector dental bien hecho protege los dientes del desgaste y ayuda a reducir la tensión muscular y articular”. Los modelos genéricos que se venden en farmacias no logran el mismo nivel de adaptación ni protección.

Dormir con un protector bucal indicado por un profesional permite mantener la alineación natural de los dientes y las articulaciones, lo que disminuye la probabilidad de lesiones. La institución advierte que las versiones prediseñadas pueden resultar incómodas y no cumplir adecuadamente su función.

2. Técnicas para controlar el estrés y mejorar el sueño:

El estrés se considera uno de los factores que pueden favorecer el bruxismo. Cleveland Clinic recomienda actividades como meditación, escritura en un diario personal, terapia psicológica y ejercicios de respiración para reducir la tensión acumulada. Kahn explica que incluso pequeños cambios en el manejo del estrés durante el día pueden reflejarse en menor presión sobre los dientes durante la noche.

Incorporar actividades relajantes de acuerdo con las preferencias de cada persona puede contribuir tanto al descanso como al cuidado de la salud bucal, por lo que el manejo del estrés forma parte del abordaje del trastorno.

Modificar la rutina diaria y restringir estos compuestos durante las horas previas al descanso puede influir en la frecuencia e intensidad del bruxismo nocturno Freepik

3. Cambios en hábitos diarios para reducir el bruxismo:

Limitar el consumo de cafeína, alcohol y tabaco también forma parte de las recomendaciones. “La cafeína, el alcohol y la nicotina pueden afectar el sistema nervioso”, advierte Kahn en la Cleveland Clinic. Reducir o evitar estas sustancias antes de dormir puede favorecer la calidad del sueño y disminuir la actividad de rechinar los dientes.

Modificar la rutina diaria y restringir estos compuestos durante las horas previas al descanso puede influir en la frecuencia e intensidad del bruxismo nocturno.

4. Rutina relajante antes de dormir:

Establecer hábitos de relajación antes de acostarse puede ayudar a contrarrestar el impacto del estrés y la ansiedad. Entre las recomendaciones se encuentran evitar el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir, escuchar música suave, colocar una compresa tibia en la mandíbula o tomar una ducha con agua caliente.

También se aconseja optar por cenas ligeras y evitar comidas abundantes poco antes de acostarse. Estas prácticas buscan favorecer la relajación del sistema nervioso y reducir la probabilidad de apretar los dientes durante la noche.

5. Fisioterapia para el dolor mandibular y cervical:

En algunos casos, la fisioterapia puede ayudar a disminuir el dolor muscular y la tensión relacionada con el bruxismo, sobre todo cuando existen alteraciones en la articulación temporomandibular. Kahn explica que “los músculos de la mandíbula y el cuello trabajan en conjunto”, por lo que el tratamiento puede abarcar ambas zonas.

La postura durante el sueño también influye en la presión sobre la articulación temporomandibular

Las sesiones realizadas por especialistas pueden contribuir a mejorar la movilidad y aliviar molestias, aunque no eliminan la causa principal del trastorno. Cleveland Clinic recomienda acudir a dentistas o fisioterapeutas con experiencia en dolor orofacial para determinar el tratamiento apropiado.

6. Posición al dormir y apoyo de la mandíbula:

La postura durante el sueño también influye en la presión sobre la articulación temporomandibular. Dormir boca abajo puede alterar la alineación de la mandíbula y aumentar la tensión. Por esta razón, Cleveland Clinic sugiere descansar boca arriba o de lado, procurando que la cabeza permanezca alineada con la columna.

Elegir una almohada adecuada puede ayudar a mantener la posición correcta del cuello y la cabeza. Apoyar la cabeza sobre la mano o el puño incrementa la presión en la mandíbula, por lo que se recomienda evitar este hábito.

7. Inyecciones de toxina botulínica en casos seleccionados:

Cuando el dolor o las limitaciones funcionales persisten pese a otras intervenciones, algunos especialistas consideran el uso de inyecciones de toxina botulínica (Botox®) para relajar los músculos implicados en el rechinar de dientes.

Sin embargo, este procedimiento no cuenta con aprobación específica de la FDA para el tratamiento del bruxismo y debe realizarse únicamente por profesionales cualificados. Cleveland Clinic advierte que la aplicación de bótox sin supervisión médica puede implicar riesgos y que este procedimiento suele quedar fuera de la cobertura de seguros.

La aparición frecuente de dolor mandibular, cefaleas o daños visibles en los dientes requiere la evaluación de un dentista. Según Cleveland Clinic, el examen clínico permite identificar el origen del problema y definir una estrategia de tratamiento acorde con cada paciente.

Debido a que el bruxismo puede tener múltiples causas, la institución subraya la importancia de una valoración individualizada que permita establecer el enfoque terapéutico más adecuado para proteger la salud bucal.

Por María Camila Salas Valencia