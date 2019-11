Con magia. Decoración de hoy para renovar un piso centenario

Lucrecia Álvarez SEGUIR Karina Contini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de noviembre de 2019

"Me parece que así ya está; es simple y está bien", dice Cari Ríos cuando nos describe su hogar. Sin embargo, al avanzar por el damero de la entrada bajo esa luz que apenas tamizan los vitrales, no se advierte. No parece que justamente la simpleza haya sido la premisa en estos espacios cuya altura excepcional es recortada por coquetas molduras, pero sí. Ahí está la gracia, y la dueña de casa ( y creadora de Cari Ríos Deco) lo supo inmediatamente: acá la cuestión era nivelar.

El pasillo de entrada se acorta con dos situaciones de estar; la primera, con una lámpara colgante en cruz y sillón de ratán (ambos de Cari Ríos Deco). Crédito: Santiago Ciuffo

La conquista de este territorio estuvo signada por las síntesis. "Todo estaba intacto, impecable, cuidado; podía sentirse el amor que le habían puesto sus dueños anteriores", dice Cari sobre la propiedad que eligió como vivienda junto con su marido y sus dos hijos. No hubo agregados ni reformas: luego de la mudanza, se abocó a lo suyo, la decoración.

El segundo estar tiene una araña francesa (Ralph Lauren Home). Al fondo, en el comedor, mueble-bar (Bacano). Crédito: Santiago Ciuffo

Al cruzar las puertas pivotantes, que abiertas son casi imperceptibles, se llega a un gran ambiente en el que el comedor y el living están divididos virtualmente.

Carina y su hija Clara, frente al comedor presidido por el cuadro de Daniel Chiocchini y un dúo de luminarias hechas íntegramente de cristal rescatadas de la baulera de una amiga. Crédito: Santiago Ciuffo

En torno a la chimenea coronada por otro cuadro de Daniel Chiocchini, el living está armado sobre una alfombra de yute (Mihran Alfombras) con mesas en hierro (Herrería Ifiori) y mármol de Carrara (Marmolería Rocha & Cía), acompañadas por sillones (Mamani) con almohadones de pana.

En primer plano, lámpara de inspiración industrial (todo de Cari Ríos Deco). Crédito: Santiago Ciuffo

Fui armando el living de a poco, con las cosas que me gustan. No está a la moda, pero los textiles me sirven para renovarlo periódicamente Cari Ríos

La cocina

Antes de llegar a la zona de los fuegos, se pasa por el comedor diario. Crédito: Santiago Ciuffo

Como este es un espacio en forma de L, antes de llegar a la cocina propiamente dicha, se pasa por el comedor diario y la barra, que contiene el paquete de hornos y heladera.

Sobre la barra, lámparas 'Sherbet' (Landmark). Crédito: Santiago Ciuffo

De un lado, el generoso pulmón de manzana baña de luz natural el comedor diario con mesa de campo heredada y sillas 'Tolix' (Quamo). Del otro, el vajillero (arquitecto Emilio Marottoli). A continuación del comedor, aparece la cocina con extractor de aire y anafe (Ariston).

Saliendo del comedor diario, la biblioteca (Bacano) y una alfombra de fibras naturales (Fraternidad) marcan la circulación hasta la sala de TV con puerta de vidrio traslúcido. Crédito: Santiago Ciuffo

Paso al sector privado

Sillón (Mamani) con almohadón (Marimekko) y mesa oval. Crédito: Santiago Ciuffo

"Estuve mucho tiempo buscando un departamento donde tuviera la sensación de estar en una casa. Estamos felices".

Sobre la cómoda francesa (Litta Muebles) lámpara con pantalla de género de Marimekko. Mesa de luz gris (Litta Muebles) con frascos antiguos (Mercado Don Toto). Crédito: Santiago Ciuffo

La paleta de grises y madera deja vía libre para generar delicados acentos de color en el cuarto principal. La textura suave de la pana es el soporte ideal.

Cama con tejidos (Hilo Argentina) y almohadones (Cari Ríos Deco). Butaca vintage de ratán (Landmark). Alfombras a rayas y japonesa (Mihran). Crédito: Santiago Ciuffo

"Me gusta mi cuarto porque es simple y despojado; transmite paz. En definitiva, esa es mi esencia".

Los cuartos de los chicos

Al pie de la cama, pufs en pana gris (Mamani) y, en la zona de la ventana, una versión en seagrass, igual que la alfombra (Fraternidad). Crédito: Santiago Ciuffo

El gris es el hilo conductor de la paleta de este descontracturado cuarto de adolescente. La cama (Rosen) tiene almohadones de pana estampados (Cari Ríos Deco) y con flecos (Rapsodia), cover (Hilo Argentina) y manta rosa (Brandtex).

En el escritorio, silla tipo 'DSW' forrada y lámpara 'Julia' (Ikon Lamps). El baño fue reciclado con bacha, grifería, sanitarios y bañera (Roca) y mueble vintage (Majo). Crédito: Santiago Ciuffo

Lámina mapa (The Framing Store) y lámparas de techo (Cari Ríos Deco). Crédito: Santiago Ciuffo

La cama de Benjamín (Rosen) tiene cubresomier (Arredo), almohadones (Nelly Pieroni) y manta artesanal (Hilo Argentina). Cajonera entelada (Talleres Sustentables), alfombra (Mihran) y puf de seagrass (Fraternidad). Escritorio en lenga lustrada (Bacano) con lámpara 'Teo' (Ikon Lamps).

El estudio

El revestimiento de machimbre, un toque juvenil para refrescar una arquitectura imponente. Crédito: Santiago Ciuffo

La dueña se hizo su propio escritorio con el pie de una máquina coser y un corte de mármol de Carrara. Sillón de pana rosa (Tapicería Carlos Méndez). El mismo género se aplicó en los almohadones del sillón 'Windsor' que da paso a la sala.

Quincho chic

A cielo abierto, el patio no necesita decoración: macetas negras y sencillas sillas 'Quilmes' engaman con la carpintería y los detalles del piso. Crédito: Santiago Ciuffo

Ubicado en pleno Centro, el departamento no solo tiene espacio al aire libre, sino que también cuenta con quincho, sede favorita de encuentros y asados nocturnos.

Torta de ciruelas (Sucreries) sobre pie metálico (Euge Cozzani Diseños). Crédito: Santiago Ciuffo

Mesa de hierro y petiribí (Carpintería Gaido) con sillas de hierro heredadas. Lámpara y bandejas decorativas en ratán (Cari Ríos Deco). Sillón (Mamani) con almohadones (Nelly Pieroni).

