Las efemérides del 30 de diciembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se cumplen 21 años de la tragedia de Cromañón.

Se trata de la mayor tragedia no natural de la historia argentina. Ocurrió un día como hoy, pero en 2004, en el boliche República Cromañón, que estaba ubicado en Bartolomé Mitre al 3060. Esa noche se presentó el grupo Callejeros. En el local había 3500 personas, muy por encima del máximo de 1031 habilitado por el gobierno porteño, que había concedido la licencia en base a planos que no coincidían con la arquitectura del lugar: el croquis marcaba una puerta donde había una pared, no funcionaban los matafuegos ni la manguera de incendios, y tampoco había plano de evacuación.

Así fue la noche de la tragedia de Cromañon

Una bengala que fue prendida desde el público encendió una media sombra que, al quemar el revestimiento del techo, despidió un humo negro cargado de monóxido de carbono y el ácido cianhídrico. Varios murieron por esos gases letales, mientras que otras personas perdieron la vida al intentar escapar del boliche, agolpados en la única salida disponible del local o confundidos por el mapa engañoso del mismo. Tras el hecho se conocieron historias de otros que murieron más tarde al intentar rescatar a otros que habían quedado adentro. Ese día murieron 194 personas.

El juicio posterior determinó que 15 acusados, entre los que estaban los dueños del local, músicos de Callejeros, policías y funcionarios involucrados en las habilitaciones previas del local, fueran condenados a diversas penas.

Predio donde estaba Cromañón, Bartolomé Mitre 3038/78, e inmediaciones del espacio de memoria que recuerda el siniestro ocurrido el 30 de diciembre de 2004 Hernan Zenteno - La Nacion

Efemérides del 30 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1865 – Nace el escritor y poeta británico Rudyard Kipling.

1906 – Nace el cineasta británico Carol Reed, responsable de films como El tercer hombre .

como . 1916 – Muere asesinado el místico ruso Grigori Rasputín.

1928 – Nace el músico estadounidense Bo Diddley.

1945 – Nace el exfutbolista mexicano Enrique Borja.

1946 – Nace la cantante y poeta estadounidense Patti Smith.

Patti Smith, 'Because The Night'

1947 – Nace el músico y productor británico Jeff Lynne, integrante de bandas como Electric Light Orchestra (ELO) y Traveling Wilburys.

1947 – Nace la cantante y política argentina Teresa Parodi.

1959 – Nace la actriz y cantante británica Tracey Ullman.

1975 – Nace el golfista estadounidense Tiger Woods.

1984 – Nace el basquetbolista estadounidense LeBron James.

LeBron James en la película Space Jam: un nuevo legado