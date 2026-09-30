Confucio: “Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás mantendrá lejos el resentimiento”

“Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás, mantendrá lejos el resentimiento”. Formulada en el siglo V a. C. por Confucio, esta máxima sigue siendo una de las guías más vigentes para la reflexión ética contemporánea. La sentencia, recogida en las Analectas —una compilación de diálogos breves realizada por sus discípulos—, condensa el pilar de su filosofía: la búsqueda de una vida equilibrada como motor de una sociedad justa.

Las palabras de Confucio siguen vigentes en pleno 2026 IA

Lejos de formular un sistema rígido, el pensador chino abordó el gobierno, la virtud y la conducta individual en una época convulsionada por la fragmentación política y las luchas territoriales. Como funcionario y consejero, Confucio presenció cómo la ambición y el abuso de poder destruían la convivencia social. Frente a ese escenario, su propuesta no buscó la ruptura violenta, sino una revolución moral basada en la transformación interna del individuo.

En ese esquema cobra sentido el concepto de junzi o “persona noble”, una categoría ética —y no hereditaria— de quien cultiva su carácter y actúa con rectitud en la intimidad. Para la doctrina confuciana, depender de expectativas ajenas conduce a la frustración y la queja; por el contrario, desplazar el foco hacia la autodisciplina neutraliza el rencor.

Confucio sobre las expectativas ajenas: "Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás, mantendrá lejos el resentimiento" (Fuente: Pexels)

Esta visión se articula con nociones como el ren (humanidad y benevolencia) y el li (los ritos como guía de conducta y no como mera formalidad). Bajo esa premisa, el orden colectivo no surge de la fuerza o el castigo, sino del ejemplo moral: “Gobierna con virtud y serás como la estrella polar”, afirmaba el maestro al comparar al líder con un astro inmóvil en torno al cual gravita la comunidad. Un principio de responsabilidad ética que cruzó siglos para moldear la cultura oriental.