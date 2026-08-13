Confucio, filósofo chino: “Cuando camino con otras dos personas, ambas pueden ser mis maestras”

Hace más de 2000 años, el pensador chino Confucio estableció un pilar fundamental para el desarrollo personal y la convivencia social a través de una premisa que mantiene una vigencia sorprendente en la actualidad: “Cuando camino con otras dos personas, ambas pueden ser mis maestras. Elijo las cualidades buenas de una para imitarlas y las malas de la otra para corregirlas en mí mismo”. Esta reflexión trasciende la idea tradicional de la educación formal y sugiere que cada ser humano con el que interactuamos funciona como un espejo capaz de revelar facetas propias susceptibles de mejora.

La filosofía confuciana, lejos de promover el juicio crítico hacia el prójimo, se fundamenta en la humildad. El pensador sostenía que no es necesario ser un erudito o un sabio para obtener una lección valiosa, sino que, por el contrario, cada individuo, independientemente de su origen, profesión o bagaje cultural, posee virtudes que pueden inspirar y errores que pueden servir de advertencia. Esta postura requiere, ante todo, una actitud de apertura y la capacidad de suspender el prejuicio inmediato. El núcleo de esta enseñanza es la voluntad de transformar la crítica externa en un ejercicio de introspección profunda, donde el observador se convierte en el principal beneficiario de la lección.

Las palabras del pensador chino Confucio siguen vigentes en pleno 2026 IA

En un contexto global marcado por la polarización y el enfrentamiento constante, el método propuesto por Confucio ofrece una vía alternativa centrada en el crecimiento mutuo. La lógica es clara: ante una conducta ejemplar, el individuo debe buscar la manera de emularla para enriquecer su propio carácter, mientras que ante una conducta negativa o errónea, la invitación es realizar un análisis interno para verificar si ese comportamiento, quizás en menor medida, también habita en nosotros. De esta forma, el aprendizaje se transforma en un proceso ininterrumpido que depende exclusivamente de la capacidad de observar con curiosidad y honestidad intelectual, sin rastros de superioridad moral sobre el otro.

La aplicación práctica de esta enseñanza requiere disciplina cotidiana, ya que es posible operativizar este concepto mediante ejercicios concretos, tales como llevar un registro de las conductas admirables observadas en el entorno y, paralelamente, identificar aquellas reacciones propias que resultan incómodas o contraproducentes. Al realizar este mapa de comportamiento personal, la persona logra corregir sesgos y potenciar virtudes. Se trata de priorizar el aprendizaje por sobre la victoria en un debate o la validación del ego, lo que convierte a las relaciones interpersonales en un taller de mejora continua que fomenta la autoconciencia.

Las relaciones interpersonales pueden servir como un taller de mejora continua que fomenta la autoconciencia GETTY IMAGES

Este enfoque no solo beneficia la esfera individual, sino que tiene el potencial de transformar la dinámica social. Al reconocer en el otro a un maestro, se desactiva la jerarquía del saber y se fomenta un intercambio basado en la escucha activa. El filósofo chino insistía en que la formación del carácter no ocurre por decreto, sino mediante el esfuerzo sostenido, la observación atenta de la realidad y la disposición constante a revisar las propias acciones. Así, la convivencia se vuelve más armoniosa y menos proclive al conflicto, ya que la atención se desvía del señalamiento ajeno hacia el perfeccionamiento propio.

La vigencia de Confucio reside, en última instancia, en su llamado a la responsabilidad personal. En vez de culpar al entorno, el filósofo propone que cada interacción es una pieza de información valiosa. Adoptar esta lente requiere valentía para admitir la ignorancia propia y reconocer que, incluso en las situaciones o personas menos esperadas, existe una enseñanza disponible para quien esté dispuesto a mirar sin desdén.