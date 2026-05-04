Confucio: “Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás mantendrá lejos el resentimiento”

El filósofo chino Confucio, figura central del pensamiento oriental del siglo V a.C., planteó una máxima que aún hoy guía la reflexión sobre la ética personal: “Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás, mantendrá lejos el resentimiento”. Con este pensamiento, el autor dio rienda suelta a análisis posteriores que se retoman en la actualidad.

Esta sentencia, recogida en las Analectas, condensa el núcleo de su propuesta para alcanzar una vida equilibrada y promover una sociedad más justa. La obra, compuesta por diálogos breves que sus discípulos compilaron tras su muerte, carece de un sistema rígido, pero define con precisión su perfil intelectual.

Las enseñanzas del pensador se pueden tomar en el presente (Foto: X)

El pensador abordó en estos escritos temas fundamentales como el gobierno, la virtud, las relaciones familiares y la conducta individual, siempre con el objetivo de formar personas íntegras capaces de sostener el orden social sin emplear la fuerza bruta.

En el contexto histórico de su vida, China atravesaba una etapa de fragmentación política y enfrentamientos constantes entre estados. Confucio, quien desempeñó cargos como funcionario y consejero, observó de primera mano cómo la ambición desmedida, la traición y los abusos de poder erosionaban la convivencia social. Ante este escenario, su respuesta no fue una revolución en términos modernos, sino una propuesta moral: la reforma de la sociedad mediante la transformación interna del individuo.

La exigencia personal se vincula con el concepto de junzi, el hombre noble o virtuoso. Este término no refiere a una jerarquía heredada, sino a una categoría ética. El junzi cultiva su carácter, controla sus impulsos y actúa con rectitud incluso en momentos donde nadie lo observa.

Por el contrario, aquel que deposita expectativas excesivas en los demás mientras descuida su propia mejora cae con facilidad en el ciclo de la queja y el resentimiento.

El sistema filosófico de Confucio integra nociones esenciales. Una de ellas es el ren, que se traduce como humanidad o benevolencia, es decir, la capacidad de empatizar y actuar con compasión. Otra pieza clave es el li, que refiere a los ritos y las normas que ordenan la vida social, los cuales sirven como herramienta para cultivar el carácter y no como una formalidad vacía. Si cada persona asume su cuota de responsabilidad moral, la armonía colectiva aparece como resultado natural.

Confucio hacía hincapié en la relación entre el individuo y la sociedad (Foto: X)

En sus enseñanzas, el filósofo sostuvo que el buen gobernante no impone el orden por medio de castigos, sino que lo inspira a través de su propio ejemplo. “Gobierna con virtud y serás como la estrella polar”, afirmó Confucio en otro de sus pasajes, al comparar la figura del líder con un astro que permanece inmóvil mientras el resto gira a su alrededor.

El resentimiento surge cuando el individuo culpa a los demás por sus frustraciones. Al exigir más de uno mismo, el foco se traslada hacia la disciplina. Esta postura no implica resignación, sino una ética relacional donde cada acto influye en la comunidad y el Estado. La influencia de su doctrina perduró siglos en la educación y la política asiática.