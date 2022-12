Conocé el ascensor sin puertas que causa furor en las redes sociales

escuchar

La fobia a los ascensores es algo muy común entre los seres humanos. Algunos prefieren usar las escaleras por temor a que el aparato se precipite al vacío o a quedar encerrados en mitad de dos pisos sin poder salir. Estas situaciones pueden llegar a causar taquicardias, falta de aire y ansiedad, entre otros tantos síntomas.

Si bien las regulaciones para instalar un elevador son cada vez más estrictas y seguras, los temores generalizados no desaparecen. Es más, en redes sociales circula un video de un ascensor con un inusual mecanismo de funcionamiento que puede dejar con los pelos de punta a cualquier usuario.

El funcionamiento del ascensor llamó la atención de los usuarios

¿El motivo? El aparato no tiene puertas y el único mecanismo de seguridad que existe al interior de la cabina son dos manijas pegadas a los extremos de la pared para que quien las use pueda mantener el equilibrio.

¿Cómo funciona este atípico ascensor?

Tal y como se puede observar en el video de la plataforma TikTok, que ya cuenta con más de 5,7 millones de reproducciones, el ascensor funciona con una serie de compartimientos abiertos que se mueven constantemente, de manera que nunca paran y las personas tienen que subirse rápidamente para evitar accidentes.

Algunos lo bautizaron como el “ascensor de la muerte”, pero no es más que un apodo, ya que hasta donde se sabe no se presentaron inconvenientes. Según algunos portales europeos, estos se pueden encontrar en países como Alemania y República Checa, donde se rehúsan a cambiar sus modelos de transporte a las alturas.

Las reacciones de algunos usuarios no se hicieron esperar y dejaron sus comentarios en la publicación haciendo alusión a su temor de subir en esta clase de aparatos.

Este tipo de ascensores es común en varios países Captura de TikTok

”¡Qué estrés de ascensor!”; “La señora de servicios generales: yo ya peleé en el monte con el diablo, esto no es nada”; “Si logro subirme… no me bajo nunca más”; “Por favor, si ya tengo problemas con las puertas giratorias, con esto…”, “Imagínate ir ebrio”, “Prefiero subir escaleras”, “Índice de muerte alto”; “Tardás un poco más y te caés”; “Qué pasará si alguien se traba el pie” y “Si una persona tarda en salir no saldrá a su destino, sino a la muerte”, fueron algunos mensajes alusivos.

Se le cayó el iPhone en el hueco del ascensor y su novio lo rescató de una ingeniosa manera: “Me querían cobrar 180 euros”

Hace pocas semanas, una historia relacionada a los ascensores también cobró protagonismo. Antonella Belluccini publicó un video en el que dejó al descubierto el peculiar truco que realizó su novio para poder rescatar su celular después de que se le cayera en el hueco de un ascensor.

“Ayer iba con mil cajas y se me cayó el iPhone 13 en el hueco del ascensor. Me querían cobrar 180 € para sacármelo, pero mi novio es argentino y se da maña para todo. Lo sacó en el primer intento y el iPhone no estaba parado”, manifestó.

Sacó el Iphone con un método ingenioso

Por otro lado, compartió un clip para mostrar más detalles del mecanismo que utilizó. “El artilugio en cuestión. Una percha con una aguja atada por una cinta en la punta. La aguja torcida en forma de gancho para agarrar el teléfono desde la funda o la entrada del cargador”, explicó.

Por último, agradeció a su pareja por la ayuda que le brindó y concluyó: “Lo amo, qué decirles, a mí no se me hubiera ocurrido”. De inmediato, la anécdota llamó la atención de los seguidores, que reprodujeron el video más de 500 mil veces y compartieron sus opiniones. Además, a las palabras, las acompañó con una foto en la que mostró la ingeniosa solución que emprendió el joven.

