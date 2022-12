Se le cayó el iPhone en el hueco del ascensor y su novio lo rescató de una ingeniosa manera: “Me querían cobrar 180 euros”

escuchar

Las plataformas virtuales se convirtieron en un espacio donde las personas comparten anécdotas y vivencias personales. En algunas oportunidades, estas se convierten en historias virales por los sentimientos que provocan o porque ofrecen datos, consejos o información útil. Este último fue el caso de Antonella Belluccini, quien publicó un video en el que dejó al descubierto el peculiar truco que realizó su novio para poder rescatar su celular después de que se le cayera en el hueco de un ascensor.

Es de público conocimiento que el principal adversario que afecta a los aparatos tecnológicos, además de los líquidos que recaen en su interior, son las caídas. Al ser un dispositivo fácil de llevar, ante cualquier distracción las personas pueden sufrir un percance y poner en peligro su funcionamiento. Un claro ejemplo de esto fue lo que protagonizó una mujer argentina que vive en Francia. En su cuenta de Twitter, @anto_u, escribió unas palabras y las acompañó con una foto en la que mostró la ingeniosa solución que emprendió con otro joven.

El peculiar truco que utilizó su novio para rescatar el Iphone Twitter @anto_ux

“Ayer iba con mil cajas y se me cayó el iPhone 13 en el hueco del ascensor. Me querían cobrar 180 € para sacármelo, pero mi novio es argentino y se da maña para todo. Lo sacó en el primer intento y el iPhone no estaba parado”, manifestó.

Por otro lado, compartió un clip para mostrar más detalles del mecanismo que utilizó. “El artilugio en cuestión. Una percha con una aguja atada por una cinta en la punta. La aguja torcida en forma de gancho para agarrar el teléfono desde la funda o la entrada del cargador”, explicó.

Por último, agradeció a su pareja por la ayuda que le brindó y concluyó: “Lo amo, qué decirles, a mí no se me hubiera ocurrido”. De inmediato, la anécdota llamó la atención de los seguidores, que reprodujeron el video más de 500 mil veces y compartieron sus opiniones.

Sacó el Iphone con un método ingenioso

“La otra, si se te caía de espaldas era pescarlo con un imán (el cargador magnético si lo tenés)”, sostuvo una joven. “Lo que te ha pasado a vos es la argentinidad al palo, cuando sale muy caro yo también veo de hacerlo por mi propia cuenta, ya que esta economía no me permite contratar un servicio”, bromeó otra. “Cinta y alambre (o cualquier cosa parecida) es el kit argentino, ya con precintos es nivel avanzado”, remarcó otro.

Sumado a esto, otras personas aplaudieron el ingenio que tuvo y escribieron algunas experiencias similares. “Mi pareja recuperó una remera que se cayó a un patio interno 4 pisos abajo, esquivando ramas, aire acondicionado y cables, con cuerdas y un anzuelo casero de 3 puntas”.

“Justo hoy pensaba en todos los artilugios que se me ocurre usar cuando me pasa algo parecido: tarjeta para abrir una puerta, alambre para recuperar llaves, clips para arreglar ojotas. Mi país”, “A mí una vez se me cayó el documento en una alcantarilla y utilicé la salvadora cinta americana para recuperarlo, los argentinos siempre nos arreglamos”, fueron algunos de los comentarios más replicados.

Hasta el momento, el tuit en cuestión tiene 53 mil Me Gusta y son cientos los usuarios que aportan sus propias experiencias y vivencias. De esta manera, los protagonistas de la historia demostraron que, pese a los momentos de tensión, los argentinos siempre tienen una carta bajo la manga para escapar de cualquier tipo de inconveniente.

LA NACION