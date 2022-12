Una aerolínea deberá pagarle terapia a una pasajera por una desagradable actitud que tuvieron: “Me culpé mucho”

escuchar

Una mujer de 38 años fue humillada en un aeropuerto de Qatar por “ser demasiado grande” para sentarse en las sillas del avión. El hecho se registró cuando iba a hacer una conexión con destino a Brasil.

Se trata de la modelo de talla grande e influencer brasileña Juliana Neheme, a quien un funcionario de la aerolínea Qatar Airways le dijo que, si quería viajar en el avión, debía comprar un vuelo de primera clase, ya que en el que había adquirido no había espacio para ella. En ese momento, la mujer estaba en compañía de su madre, una hermana y su sobrino.

“Compré un boleto de regreso en Brasil a través de Qatar Airways y al llegar a la hora del check-in, una azafata del país árabe llamó a mi madre, mientras otro miembro del personal me dijo que no podía abordar porque estoy gorda”, explicó la mujer a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La joven contó en sus redes sociales lo que le pasó (Foto: Instagram/@juliananehme)

Con la idea de pasar unas vacaciones, la mujer viajó a Líbano (Medio Oriente). La aerolínea en la que compró su vuelo no le puso ningún problema a su peso. Sin embargo, al regreso, se molestó con Qatar Airways, ya que no encontraba justificación alguna para lo que calificó como una humillación.

De hecho, reveló en sus redes sociales que, en lugar de ofrecerle el reembolso del dinero que había pagado por un asiento, le dijeron que tenía que desembolsar 3000 dólares por un boleto en primera clase, donde hay asientos más grandes. En contrapunto, la aerolínea Qatar Airways argumentó que en realidad Juliana y su familia no contaban con el carnet del Covid-19 que se necesitaba para volar.

“La pasajera en cuestión en el aeropuerto de Beirut inicialmente fue extremadamente grosera y agresiva con el personal de facturación cuando uno de los miembros de su grupo de viaje no presentó la documentación requerida para ingresar a Brasil”, expresó la empresa al diario Daily Mail.

Para la mamá de la modelo, lo que vivieron fue una terrible y dolorosa experiencia. ”Era como si yo no fuera un ser humano para ellos. Yo era un monstruo gordo que no podía subir a bordo. Me duele ahora recordar cuánto me culpé, porque me culpé mucho, incluso le pedí perdón a mi madre varias veces”, expresó la mujer a medios locales.

Una joven brasilera denunció discriminación para viajar a Qatar (Foto Instagram @julianacepto)

Sin embargo, después de lo que consideraron discriminación y gordofobia, Juliana regresó a Brasil. Tras ello, agradeció a los abogados, periodistas y seguidores que la apoyaron, dado que lograron que la compañía les pagará una terapia psicológica.

“¡Quiero dar las gracias de corazón a todos los que están aquí conmigo en toda esta situación! Sigamos luchando por un mundo más justo, libre de gordofobia y toda forma de prejuicio”, concluyó en Instagram.

El Tiempo (Colombia)