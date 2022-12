Viajó de Perú a la Argentina, contó cómo hacer turismo con poco presupuesto y se volvió viral

escuchar

Una periodista peruana mostró en sus redes sociales parte del viaje que hizo a la Argentina y sorprendió a todos. Y es que, gracias a poder trabajar de forma remota, aprovechó para recorrer los sitios más conocidos.

¿Por qué es barato viajar a la Argentina?

En el país del sur, viven hace una década en una inflación anual que no baja del 25 %, y en los últimos años ese número se duplicó. Actualmente, los argentinos viven con más del 70 % de inflación por año, una de las más altas del mundo.

A pesar de la complicada situación de este país, hay un gran número de turistas que lo visitan y aprovechan el tipo de cambio del dólar. Este es el caso de Margaret Toledo, una joven periodista que viajó a la Argentina para recorrer diferentes lugares durante un tiempo corto; pero terminó alargando su estancia en el país gracias a la flexibilidad del trabajo remoto.

Margaret Toledo en Usuahia Margaret Toledo

“Siempre quise conocer la Patagonia, pero no quería hacerlo en 15 días porque no iba a disfrutar ni descansar nada. Cuando me di cuenta de que con un trabajo remoto podía estar donde quería, pensé en organizar seriamente el viaje. Además, tenía ahorros de un viaje planeado durante una relación fallida, así que supe que con el dinero ahorrado y un tiempo más flexible, podía pensar en conocer la Patagonia y otras ciudades del país durante 2 o 3 meses y luego, volver a Perú”, explica.

¿Cuánto es el presupuesto para viajar Argentina?

Más allá de su situación económica, la Argentina es un país muy grande que ofrece hermosos y variados paisajes dentro de un mismo territorio, permitiendo que “logísticamente” sea más fácil recorrerlo con colectivos y aviones. Parte importante de la planificación de Margaret fue el presupuesto que utilizó durante su viaje.

“Inicialmente, planifiqué gastar 8000 soles para 3 meses (2000 dólares aproximadamente). Y así lo comprobé. Calculé 10 dólares por noche para dormir, otros 10 para comer. Esto implicaba comprar comida, prepararla y dormir en cuartos compartidos de 8 o 10 personas. Sin embargo, cuando llegué a la Patagonia, era incluso más cara de lo que había pensado. Pero, el cambio al dólar blue que se maneja de manera paralela en Argentina me permitió no quedarme sin dinero durante esos meses. Además, ante cualquier emergencia, seguía recibiendo ingresos de mi trabajo”, explica Toledo.

El dólar blue al que Margaret hace mención son aquellos billetes que se cotizan muy por encima del tipo de cambio oficial, razón por la cual se hizo muy popular. Su precio no se fija libremente, sino que representa una puja entre oferta, demanda, poder e intereses.

De acuerdo con Margaret, muchos de los precios que ella encontró cuando viajó al país del sur fueron incrementándose por la misma situación que atraviesan. Pero, remarcó que si planeás viajar con un bajo presupuesto a la Argentina, es importante considerar que este es un país muy grande con diferentes tipos de naturaleza y clima. Así que, en caso de no tener un plan de recorrido, es posible que pierdas tu dinero ahorrado.

Margaret Toledo en El Calafate Margaret Toledo

Qué ver en la Argentina

Es fundamental planificar con tiempo la ruta. Así como, conocer sobre el costo de vida, la moneda y los lugares seguros para turistas. Y en caso trabajes en remoto, no debes olvidar de preguntar en los lugares que quieres conocer si tienen buena señal de internet. Siguiendo estas recomendaciones puedes evitar ser estafado o correr algún riesgo durante tu viaje.

Para iniciar tu visita es importante decidir qué parte de la Argentina querrás visitar en tu viaje, necesitas saber qué esperar de cada uno de estos lugares.

Para Margaret, los lugares que más recuerda de su visita está el Glaciar Perito Moreno, en El Calafate, que es una muralla de hielo con 70 metros de altura desde la superficie, en la cual puedes apreciar el desprendimiento de los bloques de hielo y puedes realizar caminatas sobre el hielo y paseos en bote: la vista es completamente blanca. Otro lugar que disfrutó durante su estancia fue Ushuaia, una ciudad ordenada y tranquila.

Además, le causó un gran impacto estar al sur del continente donde el sol está en el cielo hasta las 11 p.m., permitiendo que si lo visitas aproveches realmente el día.

Margaret Toledo en Buenos Aires Margaret Toledo

“En Perú, viajar fuera del país es un lujo. Mucha gente no lo hizo nunca por placer, sino por necesidad. Así que dirigiéndome a las personas que pueden ahorrar para un viaje, les diría que elijan un destino con el mismo idioma porque puede ser muy fuerte el no entender nada. Siempre encontrarán en los viajes gente dispuesta a ayudarte y más si vas a hostels o albergues con viajeros dispuestos a tener aventuras. Sentir miedo no siempre significa que corres peligro, puedes encontrar un camino con experiencias muy enriquecedoras”, finaliza la comunicadora.

Actualmente, Toledo se encuentra en Europa por primera vez, recorriendo Italia, con un presupuesto que le permita continuar haciendo lo que más le gusta: viajar.

El Comercio (Perú)

