La inesperada reacción de Jenna Ortega, la actriz de“Merlina”, cuando le mencionaron a Lionel Messi en una entrevista

Merlina, la exitosa producción de Netflix, está en el foco de todos. Tras coronarse como la serie más vista de la plataforma en sus dos primeras semanas al aire, la ficción protagonizada por Jenna Ortega apunta a ser la más icónica, por encima de El juego del calamar. Números le faltan todavía, pero la diferencia se acorta cada vez más. A esto hay que sumarle que el último lunes fue nominada a los Globo de Oro en dos categorías: las de Mejor actriz y Mejor serie.

Entrevistas van y vienen alrededor de la serie acerca del curioso personaje de la Familia Addams, y entre ellas se destaca una que les hicieron a Jenna Ortega y Emma Myers hace unos días, donde -entre varios temas- les hablaron de algunas de las expresiones que se usan en Latinoamérica.

Las actrices debían adivinar términos como “bajonear” y “pololear”, pero fallaron en todas las preguntas. Sin embargo, cuando les preguntaron sobre el significado de “Messirve”, Emma dijo: “Suena un poco suave, no sé”, y Jenna acotó: “cool”.

Cuando le explicaron que no estaba equivocada y que el significado de “Messirve” podía ser cool, la joven actriz exclamó: “¡Por supuesto!, ¡Messi es uno de los mejores de todos los tiempos!”

Cabe destacar que la expresión ‘Messirve’ es usada -principalmente por los fans del rosarino que juega este domingo frente a Francia por la consagración de la Copa del Mundo 2022- para indicar que algo les es útil.

Quién es la artista que está en boca de todos por el éxito de Netflix

Con solo 20 años, Ortega ya lleva la mitad de su vida ante las cámaras y muestra un nivel de seguridad en sí misma que correspondería a una artista ya consagrada.

De padres con ascendencia mexicana-puertorriqueña, es la cuarta de seis hijos en un barrio mexicano de La Quinta, California, en el Valle de Coachella. Desde muy pequeña la actuación fue su pasión y los comerciales de televisión fueron esa primera puerta que le abrió el paso en el mundo de las cámaras y estudios.

Desde los seis años soñaba con ser actriz y su madre fue una de las mejores cómplices. A los 9 años, gracias a un video que la mujer publicó en Facebook, fue descubierta por un director de casting. Así, en menos de un año, consiguió su primer papel en televisión en la comedia Rob, con Rob Schneider.

A esto le siguió una lista de papeles, entre ellos el de Jane en Jane the Virgin cuando tenía 10 años. Dos años más tarde obtuvo el papel principal como Harley Diaz en la comedia de Disney Channel Stuck in the Middle.

Jenna Ortega interpreta a Merlina Adamms en el nuevo éxito de Netflix LISA O'CONNOR - AFP

En 2018 fue elegida junto a Penn Badgley en la segunda temporada del thriller psicológico You de Netflix. Luego consiguió su primero de varios papeles de terror en The Babysitter: Killer Queen en 2020. Su rol más destacado -hasta antes del protagónico en Netflix- llegó con The Fallout. El film, estrenado en enero, se centra en las consecuencias de un tiroteo en una escuela.

Esta fue la primera vez que Ortega dirigió una película, además de actuar en ella. En la actualidad, el protagonismo de su figura resurgió con Merlina, que indudablemente ya se llevó un sinfín de críticas positivas por parte de los espectadores y cineastas.

El Comercio (Perú)