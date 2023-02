Contó cuántos años tiene y nadie lo puede creer: “Parecés de 25″

escuchar

Una influencer, que es madre de una niña y que parece 15 años más joven de lo que realmente es, sorprendió a sus seguidores al compartir la edad que, realmente, tiene. Amber Lancaster, de California, Estados Unidos, tiene una cuenta en TikTok y otra en Instagram y dejó asombrados a sus fanáticos tras revelar que no solo no tiene 20 años, sino que es dos décadas mayor: ¡tiene 42!

Lancaster, además de ser modelo, se dedica a producir contenidos de moda, belleza y estilo de vida para sus redes sociales, donde cuenta con cerca de 80 mil seguidores en TikTok, sumados a los 500 mil que tiene en Instagram. Su apariencia, sin arrugas y con la piel resplandeciente, realmente la hace parecer de 20 años menos. Como si el tiempo no hubiera pasado para ella.

Amber Lancaster parece de 25 pero, en realidad, tiene 42

En un video que se convirtió en viral, ella sonríe y escribe su edad en la pantalla con un audio que dice: “Esto es para todos los que se ven más jóvenes que su edad real y la gente no les cree cuando les dices cuántos años tienes”.

Amber subtituló al clip como “Bebé de 1980″ para revelar que ese es su año de nacimiento. Se estima que este año, en septiembre, cumpla 43.

Los seguidores no tardaron en reaccionar algo desconcertados tras la revelación: “41 pasando a 25, ¡parece una jovencita en el escenario!”; “La gente dice que parecés de 30. Yo tengo 30. Te ves de 25, tan hermosa”, “Literalmente, la única que he visto que realmente pareces más joven que tu edad. Ahora cuéntanos todos tus misterios”; “Te ves increíble. Dame tu cuidado de la piel”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Precisamente, a continuación, la influencer reveló sus secretos de “eterna juventud” a través de un video titulado: “Cuatro productos para el cuidado de la piel que amo y por los que juro”.

Además de ser modelo, es madre e influencer

En principio, mostró una crema con tretinoína pero aclaró que para obtenerla se necesita una receta médica: “Lo he estado usando durante quince años y literalmente me ha cambiado mi piel. Tengo 42 años y doy crédito a este pequeño tubo aquí. Estimuló la producción de colágeno, es como el ingrediente número uno que está científicamente probado para cambiar tu piel. Pero necesitas una receta para eso”.

La tretinoína es un retinoide de concentración recetada que se usa para combatir el acné, la decoloración y las arrugas al estimular la producción de colágeno y el crecimiento de las células de la piel. Según la marca de cuidado de la piel Skin and Me, la tretinoína no tiene efectos secundarios adversos con el uso a largo plazo, pero requiere receta médica.

Amber también recomienda agregar un suero de vitamina C a su rutina para iluminar la piel y un hidratante facial. También dijo que se ha puesto botox en otro video pero no especificó nada más allá de eso.

Por último, recomendó el uso de un protector solar todos los días debido a que esto “protegerá la piel contra los rayos UV que contribuyen al proceso de envejecimiento de la piel, así como a problemas médicos graves”.

