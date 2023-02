Abandonó a su perrita con una desgarradora carta que movilizó a un barrio entero: “Me partió el corazón”

escuchar

“Perdón”. Con esta palabra de disculpa comenzó el escrito. Una mujer abandonó a su perrita de 13 años, llamada Sofía, en las puertas de un local de Palermo. Pero, quiso explicar sus razones y dejó junto a su fiel compañera una desgarradora carta, destinada a la persona que la encontrara. Rescatada por un refugio de animales, la mascota está ahora bien cuidada y su historia, que se volvió viral en redes sociales, conmovió a los usuarios que intentan dar con el paradero de la dueña para que protagonicen un reencuentro.

Según relataron desde la cuenta de Instagram @zaguatesrefugio, a Sofía la dejaron en un local ubicado en Bulnes al 1200, días atrás, junto a un escrito de puño y letra. “Hace tres meses que no puedo comprarle la medicación. Tiene 13 años y es lo más dulce y hermoso que tengo”, relató la mujer. Y siguió: “Estoy sin trabajo hace seis meses y no puedo comprar la comida tampoco. Come carne a la plancha y zapallo. Los proceso porque le cuesta masticar”.

La desgarradora carta que escribió la mujer Instagram: zaguatesrefugio

Asimismo, contó que la perrita atraviesa una enfermedad y detalló qué medicación debe tomar y en qué horarios. “En todos los lugares me aconsejan no operarla”, advirtió. Y continuó: “La frustración es espantosa. La encontré un 24 de diciembre en una caja y le enseñé a no tener miedo”. Los usuarios no pudieron evitar conmoverse ante la emotiva despedida de las últimas líneas: “Hijita mía, mamá te ama muchísimo. Espero que sepas comprender. No tengo trabajo. Te amo, Sofía. Mamá”.

Una búsqueda que comenzó en las redes

Desde la cuenta de Instagram del refugio que salvó a Sofía, compartieron su historia e iniciaron una búsqueda de redes para encontrar a la autora de la carta.

“La tristeza de Sofi nos impulsa a empezar la búsqueda de su humana, para que vuelvan a encontrarse y, entre todos, ayudarla a que a Sofi no vuelva a faltarle de nada”, relataron.

Iniciaron una búsqueda para la dueña de Sofía Instagram: zaguatesrefugio

Macarena Medina, una de las fundadoras del refugio, está a cargo de esta búsqueda. “La perrita está muy triste, extraña a su humana. Estamos haciéndole estudios para ver precisamente cuál es su problema de salud”, aseguró en diálogo con LA NACION. A su vez, describió que el abandono de animales es algo que observa a diario: “Trabajamos en los barrios de emergencia, villa 21 y 31 o Merlo entre ellos. El estado de los animales es deplorable. Son totalmente invisibles y hay mucho maltrato, algo con lo que lidiamos desde hace muchos años”.

La protectora, que atiende actualmente a más de 400 animales, motivó a sus seguidores a que la ayuden a poder dar con el paradero de la mujer: “No conseguimos cámaras de la zona. Por favor, no perdamos el foco de que se trata de Sofi y su bienestar. La carta nos llegó a lo más profundo y decidimos tratar de encontrarla. Les pedimos que nos acompañen sin juzgar”.

Sofía se encuentra en el refugio mientras tratar de encontrar a su dueña Gentileza: Macarena Medina

“Esperamos poder encontrarla, a través de una gran red. Todo es posible”, precisó Medina, al tiempo que agregó: “Nuestros animales son familia y nos acompañan en cualquier situación que vivamos. En este caso particular, la carta fue tan emotiva que decidimos buscar a la humana, para poder hablar con ella en profundidad y ver cuáles fueron los motivos reales. En el caso en que la ayuda fuera negada en todos los aspectos, podríamos ver de acompañar a Sofi cubriendo sus gastos y que pueda volver con su mamá. Sabemos que hay muchas personas que no tienen herramientas ni recursos y quizá esta fue una decisión desesperada, pero queremos darle la oportunidad de hablar con nosotras para poder resolverlo, por el bien de la perrita”.

Una oleada solidaria por Sofi y su dueña

La carta no solo conmovió a las cuidadoras actuales de Sofía, sino también los usuarios de las redes sociales, y por esto se inició una ola de solidaridad y empatía hacia la perrita y su dueña. “Nosotros le compramos las medicinas y se las damos, para así ayudarla con los gastos”, ofreció una. “Me partió el corazón. ¡Qué desesperación habrá tenido su mamá para hacer eso! Y los ojitos de Sofi lo dicen todo”, destacó otra.

Una tercera usuaria relató su experiencia con su perrita y también conmovió con su relato. “Mi perra tuvo leucemia durante tres años. No saben lo desesperante que era no llegar a fin de mes porque me gastaba el sueldo completo en ecografías y cinco medicamentos al día. La internaron y le hicieron transfusión de sangre”, recordó. Otra, por su parte, opinó: “La mujer dijo que se quedó sin laburo. Aprendan a ponerse un poco en el zapato del otro. Yo pude lograrlo porque tenía a mi novio, que muchas veces me solventaba gastos, pero no todo el mundo tiene las mismas condiciones”.

