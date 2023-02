Gran Hermano: quién es “Gran Primo” y por qué las redes estallaron contra él cuando Romina lo mencionó

escuchar

Gran Hermano (Telefe) comienza a transitar sus instancias finales, con siete jugadores en juego. Solo cuatro de ellos llegarán disputarán el lugar por el gran premio y en este contexto se empiezan a conocer nuevas estrategias, y los propios participantes revelan detalles del adentro de la casa.

Es así como la figura del llamado “Gran Primo” generó gran revuelo, debido a la intervención que habría ejercido al hablar con Romina previo a que como líder de la semana salvara a un compañero de placa. Pero pocos saben quién es esta persona.

El aislamiento es el requerimiento principal de Gran Hermano. Solo cuatro jugadores llegarán a la instancia final con cuatro meses de juego, pero el camino hacia este objetivo es largo y difícil debido a los problemas propios de la convivencia con desconocidos, momentos de tensión y estar lejos de sus seres queridos.

El apoyo que reciben es por parte de profesionales de la salud mental, que actúan como el puente entre el adentro y el afuera. Tal como lo indica el reglamento, los “hermanitos” pueden solicitar hablar con los psicólogos disponibles.

Los participantes cuentan con apoyo psicológico(Captura video)

Con el transcurrir de las semanas del juego, pudieron sortear diversas situaciones con la ayuda de los profesionales, en particular uno, a quien apodaron “Gran Primo”. Pero fue en las últimas horas que este nombre tomó gran relevancia debido a una intervención que hizo al momento de que Romina le comunicó sus dudas acerca de a cuál de sus compañeras salvar de la placa, como líder de la semana.

“Estoy muy confundida. Hoy me confundí más porque hablé con ‘Gran Primo’ y ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas que me hizo confundir mucho”, expresó en vivo la exdiputada previo a anunciar su decisión, con un claro nerviosismo y angustia por el rol que debía cumplir que finalmente fue para beneficiar a Julieta.

Romina habló de la culpa que siente por salvar a alguien

Ante estas palabras, el propio Santiago del Moro tuvo que aclarar acerca del descargo de la jugadora: “El Gran Primo es el psicólogo. Ellos lo llaman al confesionario y hablan con él todo el tiempo. Ella se agarra de ahí, cada uno juega la carta que quiere”. Al mismo tiempo, Alfa sumó a la aclaración del conductor que son dos voces profesionales las que están disponibles para hablar con ellos.

Mientras que el nombre de una de ellas se mantiene en el anonimato, Juan Rodríguez Mentasti es el reconocido profesional de la salud mental que forma parte del reality desde hace varias ediciones. Aunque mantiene un perfil bajo, en 2016 habló en exclusiva con LA NACION y remarcó el rol que cumple en la casa de GH.

Santiago del Moro explicó quién es el Gran Primo

“Aunque la modalidad del psicólogo no existe en todos los países, es importante que los chicos tengan esa figura, ese momento en el que no son filmados; si no la fantasía de ser vistos todo el tiempo es enloquecedora”, explico Rodríguez Mentasti. En la misma línea explicó que “la figura de Gran Hermano es totalmente paternalista y en alguna medida el psicólogo ocupa ese espacio porque los chicos lo toman como un lugar de cuidado”.

