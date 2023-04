Contó en Twitter la polémica estrategia que usó para llegar a fin de mes y causó revuelo en las redes sociales

escuchar

Una usuaria de Twitter, proveniente de Argentina, hizo pública su estrategia para salir del paso cuando no hay nada para comer en su hogar por falta de recursos. “Anoche no había nada para comer en mi casa”, fue parte de lo que escribió la tuitera. La joven compartió con sus seguidores de la red social del pajarito más detalles sobre su situación e hizo una revelación que dejó a más de uno sorprendido. “Estoy sin un peso, así que, acepté una cita solo para que me inviten a comer una hamburguesa”, indicó. Las reacciones no se hicieron esperar y los comentarios de todo tipo también llegaron.

Una joven contó la estrategia que afectuó al no tener plata para comer (Captura Twitter)

Así fue que la fotografía publicada por la internauta, donde se muestra a Lenford “Lenny” Leonard de Los Simpson (en una situación de pobreza comiendo un alimento enlatado), se hizo viral y la visualizaron más de 77 mil personas de la red social.

Twitter estalló de comentarios (Captura Twitter)

Además, lo compartieron más de 1200 personas y cerca de 300 internautas dejaron su comentario al respecto. Mientras que algunos usuarios apoyaron su estrategia , otros criticaron su accionar e incluso le cuestionaron una situación hipotética: “¿Qué hubiera pasado si la otra persona le hubiera propuesto pagar la comida a medias?”.

Los memes no faltaron (Captura Twitter)

La situación fue aclarada por la autora del tuit, quien mencionó que tiene mucha confianza con la otra persona que la invitó a comer y que le había mencionado antes de salir que no tenía dinero. Además, dejó claro que no hizo ningún tipo de “favor” para devolver la invitación. Y por último, confirmó que en el caso de que tuviera el dinero, no tendría problema de pagar su parte e ir a medias con los gastos.

Los usuarios se rieron de la situación (Captura Twitter)

Los memes no faltaron ante la revelación de la estrategia (Captura video)

El Universal (México)