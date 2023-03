Creyó que su esposo estaba muerto, pero se enteró de una desgarradora verdad: “Todos se sorprenden”

escuchar

En la plataforma de TikTok se dio a conocer una historia que parece sacada de una película. Se trata de una mujer que afirma que luego de varios meses de llanto y dolor, creyendo que su esposo se había muerto, descubrió que realmente está vivo y reside en otro país con su amante.

En su cuenta de la red social, Anessa Rossi relató que el 22 de enero de 2023 recibió una llamada de la Policía de Miami en la que le comentaban que habían recuperado el cuerpo de su esposo, quien se había quitado la vida.

Descubrió que su esposo no estaba muerto sino con su amante

Para confirmar esta lamentable noticia, ella se comunicó con la familia de su esposo y ellos le confirmaron todo, e incluso, le dijeron que planearon su funeral.

“Todos se sorprenden de que esto haya sucedido, pero estás en malos términos con la familia de tu exesposo, así que te quedas en California y ellos en Florida mientras planean el funeral”, describió en su video.

Además, aseguró que los seres queridos de su esposo le recomendaron no asistir al entierro, porque sería algo traumático, ya que estaban a punto de divorciarse. Aunque decidió no ir, Rossi aseguró que habló con la oficina forense y pagó algunas cosas del velorio. Sin embargo, no se imaginó que varios meses después se enteraría de una noticia difícil de creer.

“Ahora es marzo y estás en meses de duelo e incluso piensas en dejar de vivir porque sientes que fuiste tú quien lo hizo y un día haces un vivo en TikTok y alguien te dice que revises tu bandeja de entrada porque tiene información sobre tu esposo. Abres los mensajes solo para averiguar que no solo está vivo, sino que está viviendo en México con su amante de 6 años, con quien estuvo teniendo una aventura”, señaló molesta para contar la vuelta que tuvo la historia.

Como era de esperarse, el video generó todo tipo de reacciones por parte de los usuarios. Sin embargo, el hecho no terminó acá, pues un hombre que se hace llamar Tim, publicó un corto clip en la red social donde decía que era el exesposo de Anessa.

Descubrió que su esposo no estaba muerto y él le contestó

“No fingí mi propia muerte. Quiero decir que eso es lo más ridículo que he escuchado en mi vida, pero estoy vivo y bien. Gracias. Así que puedes ver que estoy sentado en mi coche”, expresó el hombre en una filmación que fue replicada en la cuenta de la mujer.

Anessa siguió insistiendo en que su historia era verdadera y le solicitó a su esposo que la contactara para terminar con el proceso de divorcio, ya que siguen “legalmente casados”.

EL TIEMPO (GDA)