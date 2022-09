Un geriátrico contrató a una stripper para “entretener” a los residentes y tuvo que pedir disculpas

Con strippers, los abuelos de un hogar geriátrico en Taiwán celebraron una de las fiestas más importantes para la cultura asiática. Se trata del Festival de Medio Otoño, en donde tradicionalmente los habitantes se concentran en reuniones, con el objetivo de dar gracias por las cosechas y desear buena fortuna para las producciones venideras.

El video, que fue grabado por uno de los asistentes, se volvió viral en las redes sociales, precisamente en Twitter, y causó revuelo por realizar este tipo de actos para los ancianos del centro de mayores que acoge a militares retirados de Taiwán.

Las autoridades del geriátrico pidieron disculpas (Foto: Captura de video)

Las imágenes muestran a una mujer que usaba lencería mientras bailaba de manera erótica. En otra parte del clip, se ve cuando ella se sube encima de uno de los adultos mayores. Los comentarios y las reacciones negativas no se hicieron esperar. Los colaboradores, médicos y todo el personal que trabaja en aquel lugar fue criticado por llevar a una bailarina que, según familiares de los abuelos, solo realizó actos obscenos.

The New York Post informó que uno de los trabajadores del hogar de veteranos pidió disculpas por lo visto en el video. “La intención del evento era entretener a los residentes y hacerlos felices. Lamentamos la ofensa que causó”, expresó uno de los asistentes al periódico americano.

¿Por qué decidieron hacer ese tipo de celebración?

Lo que querían los dueños del lugar simplemente era hacer algo diferente, ya que en dos oportunidades el Festival tuvo que ser cancelado por la pandemia y no habían podido realizar algo especial para los adultos mayores, según explicaron en The New York Post.

Un stripper se “coló” en una audiencia de investigación al presidente de Perú

En junio, el video de un famoso stripper brasileño bailando -personaje conocido como Ricardo Milos- se filtró durante una audiencia judicial vía Internet en la que un juez de Perú evaluaba si el presidente Pedro Castillo puede ser o no investigado a pedido de la fiscalía por presunta corrupción. Tal y como ocurrió con el caso del hogar de ancianos, también trascendió en las redes.

“Están mostrando unas imágenes muy sugerentes”, advirtió el fiscal Samuel Rojas cuando explicaba las razones por la que debe ser investigado Castillo y tras percatarse de las imágenes durante la sesión virtual que contó con la participación del juez y la defensa del mandatario, entre otros funcionarios judiciales.

De acuerdo con las imágenes, transmitidas por el canal del Poder Judicial y viralizadas en Twitter, Milos apareció con nombre de un usuario del estudio de la defensa del presidente Castillo, el abogado Benji Espinoza, lo que motivo que la audiencia se suspendiera por unos minutos.

“Filtraron burdamente este reprochable video, dando la impresión que fue desde mi estudio, cosa que rechazo”, dijo Espinoza durante una breve llamada telefónica con Reuters. Anticipó que presentará ante el juez una denuncia por delito informativo. “Eso muestra que el sistema virtual del Poder Judicial es vulnerable”, cerró.

Con ese escenario, un juez supremo evaluó la solicitud del abogado de Castillo de anular la investigación fiscal. Al jefe de Estado peruano se lo indaga por presuntamente dirigir una trama de corrupción en la que está involucrado su exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva.