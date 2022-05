Es stripper y reveló el extraño pedido que le hizo un cliente por el que ganó cientos de dólares

Una stripper reveló el extraño pedido que le hizo un cliente y por el que recibió cientos de dólares. La protagonista lo contó a través de su cuenta de TikTok, donde además incentivó a sus seguidores a que incursionen en esta actividad. Más allá de la curiosidad sobre la tarea que tuvo que hacer en este caso, generaron polémica las palabras de la autora del video.

Diariamente, circulan todo tipo de contenidos virales en las redes. Dentro de los distintos géneros que existen, muchas veces se observan imágenes o videos de personas que muestran el detrás de escena que hay en ciertos trabajos.

Esto fue lo que ocurrió en este caso, donde una stripper estadounidense reveló que le pagaron una elevada cifra pero no por bailar. La protagonista de esta historia se llama Danika y según contó en la plataforma, recibió dinero de un hombre para tomar su mano mientras dormía una siesta. “Esta es tu señal para convertirte en una bailarina. Me pagaron por sostener la mano de este hombre mientras dormía”, escribió sobre el video.

Además de un primer plano suyo, también incluyó una foto del momento, donde se puede ver que efectivamente realizó ese trabajo. A continuación, mostró los dólares que recibió por cumplir ese pedido.

El video de TikTok que compartió la stripper

Rápidamente, la publicación se volvió viral y superó las 116.000 reproducciones. A partir de esto, muchos comentaron sobre el hecho. Aunque algunos usuarios se rieron por la foto del momento que compartió la bailarina, la mayoría de ellos manifestó sentir pena por el hombre y porque haya pagado para tener ese momento de intimidad. “Es increíble y muy triste al mismo tiempo”, “Pobre hombre, seguramente ese sentimiento de cariño lo hizo tan feliz, pero triste cuando te fuiste” y “Algunas personas realmente necesitan ser contenidas. Estar necesitado de tacto es algo real”, fueron algunos de los comentarios.

Más allá de esto, también hubo discusión y polémica por el llamado de la stripper a que otras personas se sumen a ese trabajo. Varios usuarios criticaron este mensaje y le pidieron que no describa un escenario irreal sobre el oficio.

En diálogo con Daily Dot, Danika se refirió al hecho y aseguró que no es tan poco frecuente encontrar este tipo de pedidos. En esa misma línea, afirmó que este es su tipo de cliente favorito. “No lo consideraría un pedido raro, porque no hay nada raro, triste o anormal en alguien que necesita afecto humano y cariño”, agregó. En esa misma línea, describió que algunas personas no pueden satisfacer esa necesidad “incluso en relaciones amorosas” que llevan mucho tiempo.

En su cuenta @danikakingtv, constantemente comparte intimidades y momentos sobre su trabajo. Sobre esto, mencionó que hay un “estigma alrededor del trabajo” de stripper y que eso es lo que genera una posibilidad de estar en peligro. Según su testimonio, los lugares en donde trabajó son seguros.

Por último, remarcó que en su cuenta no muestra solo lo positivo de su rutina, sino que también exhibe los malos momentos y las desventajas de ser una bailarina.