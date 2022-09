Una mujer en estado de ebriedad besó a un colectivo y tuvo una fuerte discusión con la policía

En video quedó registrado el momento en que una mujer en aparente estado de embriaguez frenó por completo la circulación de vehículos de una de las estaciones de Megabús, el sistema de transporte masivo de la ciudad de Pereira, en Colombia, para darle besos y abrazos a la parte delantera de uno de los colectivos.

En las imágenes se puede observar como la involucrada aprovecha que el automotor frena para acercarse a besarlo, lo que generó el desconcierto del conductor, quien al no poder avanzar se bajó del vehículo para dialogar e intentar resolver el problema de movilidad que el extraño suceso generaba.

Mujer en estado de ebriedad, besó a un colectivo y tuvo una fuerte discusión con un policía

Sin embargo, la mujer no acató las recomendaciones del operario y siguió haciendo de las suyas. En ese momento un vigilante de la zona tuvo que intervenir e hizo uso de la fuerza para sacar del camino a esta persona, quien reaccionó violentamente y golpeó con su bolso al agente de seguridad.

Tras el pequeño forcejeo, las pertenencias de la fémina cayeron al suelo y en ese momento otros dos hombres la auxiliaron, para finalmente sacarla de la vía.

El hecho no pasó a mayores, pero la grabación se hizo viral rápidamente en las redes sociales, por lo que algunos usuarios rechazaron el actuar de la implicada. ”No me quite. Yo me quito sola”, dijo exaltada la mujer mientras intentaban apartarla de la carretera.

La brutal pelea a golpes entre dos mujeres por un asiento en el colectivo: “¿No ves que está embarazada?”

Días atrás, un hecho con características similares pasó en el servicio Transmilenio, que moviliza a millones de personas a diario en la capital de Colombia, Bogotá, y el partido de Soacha. Allí, cuatro mujeres, al parecer, se pelearon bruscamente por un asiento, según la descripción que se relata en el video que se viralizó en las redes sociales y trascendió las fronteras del país.

La pelea en el colectivo que se volvió viral

En las imágenes se vio a dos mujeres que están de pie, discutiendo con vehemencia con otras dos que van sentadas, a quienes les exigen que les cedan su lugar. Pero es no fue cualquier pleito, ya que una de las que viajaba parada y llevaba un gato en la espalda, tomó de golpe por el cabello a la que tenía el lugar y se desató el escándalo.

La otra mujer de pie, decidió ayudar a su amiga y atacó a la otra que ocupaba el lugar. En medio de los agarrones, las tiradas de pelo y rodillazos en el pecho, hombre intentó separarlas sin éxito. En un momento, una de las señoras que estaban sentadas, se defendió y le lanzó un manotazo en la cara a la que llevaba la mascota en su espalda y una vez volvieron a cruzarse golpes de todos lados. En medio del confuso episodio, la joven que cargaba su gato en la mochila, detuvo el pleito. Con un grito feroz, se dirigió a las dos pasajeras que ocupaban los asientos y lanzó: “No le pegues a mi mamá, pues está embarazada hijo de p…”.

“No ve que mi mamá está embarazada, no se da cuenta”, insistió la joven quien, según se entiende en el clip, se llama Lorena. Pese a que se desconoce el porqué se da el conflicto, se alcanza a escuchar que todo inició porque, al parecer, una de las mujeres que se sentó empujó a la gestante en la lucha inicial por quedarse con el lugar, de cara a un extenso viaje en colectivo.