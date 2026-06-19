La vida, con su extraña manera de cerrar círculos, lo llevó a comprender algo que nunca había imaginado…

Creyó tener un matrimonio sólido, pero el pasado volvió a él con una revelación: “Esa herida me acompañó durante décadas”

Señorita Heart 19 de junio de 2026 03:00 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Hay momentos en la vida en los que mirar hacia atrás se parece más a leer una novela que a repasar una cronología. Los hechos siguen ahí, inalterables, pero el tiempo les da otra forma. Lo que alguna vez pareció una herida se convierte en una explicación. Lo que parecía una pérdida termina revelándose como el comienzo de otro camino.

Cuando Martín observa sus primeros cincuenta años, no ve una línea recta. Ve una sucesión de puentes tendidos sobre territorios inciertos. Ve a un niño que creció entre carencias, a un joven que aprendió demasiado pronto el valor de la responsabilidad y a un hombre que persiguió el éxito profesional con la misma intensidad con la que buscó pertenecer.

Hoy es socio de un estudio jurídico reconocido. Ha alcanzado metas que parecían lejanas para aquel chico que intentaba comprender los silencios de su hogar.

Hay personas cuya misión en nuestra vida no es quedarse para siempre...

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Pero la historia comenzó mucho antes de los títulos, los clientes y los logros.

Comenzó con un divorcio.

El niño que aprendió demasiado pronto

Los padres de Martín se separaron en una época en la que las heridas emocionales rara vez se nombraban. Su padre era contador, su madre, mecánica dental y además dedicada a las tareas domésticas. Como tantas personas de su generación, hicieron lo que pudieron con los recursos emocionales que tenían. Sin embargo, la distancia afectiva dejó marcas profundas.

Martín aprendió temprano a convivir con el caos. Aprendió a resolver problemas solo. Aprendió que la disciplina podía ofrecer la seguridad que las circunstancias no garantizaban. Por eso su adolescencia tuvo menos aventuras que obligaciones. Mientras otros descubrían el mundo, él descubría el esfuerzo. La constancia se convirtió en refugio. La ambición profesional, en una brújula.

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Con el tiempo, su padre se alejó de la familia y construyó una nueva vida en Bolivia. Formó otro hogar. Tuvo otro hijo: “Durante muchos años esa decisión fue una pregunta sin respuesta dentro de mí”, relata Martín.

“Durante muchos años esa decisión fue una pregunta sin respuesta dentro de mí”

“¿Por qué había sido posible comenzar de nuevo lejos de nosotros? Esa herida me acompañó durante décadas. Hasta que la vida, con su extraña manera de cerrar círculos, me llevó a comprender algo que nunca había imaginado: yo también terminaría construyendo una segunda familia. Y en ese entendimiento encontré una forma de sanar. Porque a veces la primera familia nos enseña quiénes somos. Y la segunda nos permite descubrir quiénes todavía podemos llegar a ser”.

María: una vida compartida

En ese camino apareció María. Era hermosa, inteligente y poseía una ternura que Martín ni siquiera sabía que necesitaba. Su amor llegó en una etapa en la que todavía estaba construyéndose. María lo acompañó con una generosidad extraordinaria.

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Cuando una lesión severa en la cadera, consecuencia de años practicando taekwondo —disciplina en la que hoy es segundo dan— amenazó con detener sus proyectos, fue ella quien estuvo presente. Incluso se ofreció a ayudarlo económicamente cuando su propio padre se había negado a hacerlo.

“Con María compartí mucho más que una relación. Compartí una familia. Compartí rutinas. Compartí pertenencia”, expresa Martín. “Fueron ocho años de noviazgo y casi dieciocho años de matrimonio. Una vida entera. Y, sin embargo, las preguntas que ignoramos siempre encuentran la forma de regresar”.

“Durante mucho tiempo sentí que María era mejor que yo en muchos aspectos. Más generosa. Más afectuosa. Más capaz de entregarse sin reservas. Y aunque nunca lo admití del todo, convivía con una sensación persistente: no estaba a su altura. Tal vez por eso, en los últimos años, no siempre la traté como merecía”.

“Durante mucho tiempo sentí que María era mejor que yo en muchos aspectos. Más generosa. Más afectuosa. Más capaz de entregarse sin reservas".

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Las preguntas que nunca desaparecen

Con el tiempo comenzaron a aparecer interrogantes que venían de mucho más atrás en la vida de Martín. Preguntas relacionadas con su adolescencia. Con los rechazos que había experimentado. Con esa sensación de no haber sido elegido por las mujeres que le gustaban. Aquellas experiencias habían dejado una huella silenciosa, sentía que una parte de su historia había quedado inconclusa.

Entonces comenzó a preguntarse si algunas de las decisiones más importantes de su vida habían nacido de la libertad o de las circunstancias. Impulsado también por las conversaciones con su colega, Fernando, recientemente separado y entusiasmado con sus experiencias, Martín decidió explorar un mundo que le era completamente ajeno: comenzó a conocer otras personas.

La mayoría de esos encuentros no prosperó. Había diferencias profundas de valores, de expectativas y de formas de entender la vida. Su formación católica, su historia personal y sus convicciones hacían difícil encontrar una conexión auténtica.

Hasta que apareció Majo.

Dos mundos, las mismas heridas

Majo tenía cuarenta años y una historia radicalmente distinta a la de Martín. Cinco hijos. Un nieto. Una madre a su cargo. Había nacido en un barrio vulnerable de San Martín y la vida le había exigido fortaleza desde muy joven. Había realizado trabajos físicamente demandantes, trabajado en geriátricos y atravesado relaciones con hombres mayores que, en distintos momentos, la ayudaron a sostener una realidad llena de responsabilidades.

Sobre el papel, parecía que pertenecían a mundos diferentes, pero fue precisamente allí donde comenzó la conexión: “Porque nuestras diferencias eran evidentes. Y nuestras heridas, sorprendentemente parecidas. Ella tenía un carácter fuerte. Decidido. En ocasiones llegué a sentir que era ella quien lideraba la relación. Tal vez porque yo, como tantos hombres recién separados después de una relación de décadas, todavía estaba aprendiendo a convivir con la soledad. Necesitaba compañía. Necesitaba comprensión. Necesitaba reconstruirme”.

“Porque nuestras diferencias eran evidentes. Y nuestras heridas, sorprendentemente parecidas".

Mientras tanto, Martín seguía concentrado en generar los recursos económicos que permitieran una mejor calidad de vida para ella y para su familia. Con el tiempo descubrieron que sus carencias hablaban el mismo idioma. Él cargaba la marca de una infancia emocionalmente distante, Majo llevaba sobre los hombros el peso de las dificultades económicas y de cuidar permanentemente a otros.

No necesitaban explicar demasiado. Los dos sabían lo que era vivir sintiendo que algo faltaba: “Y esa comprensión mutua creó un vínculo que las diferencias sociales, culturales o académicas no pudieron romper”, continúa Martín. “Porque las afinidades más profundas no siempre nacen de compartir los mismos estudios, los mismos círculos sociales o las mismas costumbres. A veces nacen de reconocer el dolor del otro. De identificar una lucha familiar. De descubrir que alguien comprende nuestras cicatrices sin necesidad de verlas”.

Aprender a soltar

Hoy, a los cincuenta años, mientras esperan la llegada de su hijo, Martín siente que la vida le ha enseñado lecciones que jamás encontró en los libros de derecho. Aprendió que el amor rara vez aparece con la perfección que imaginamos. A veces llega de manera inesperada. Desordenada. Contradictoria.

Aprendió que el amor rara vez aparece con la perfección que imaginamos. A veces llega de manera inesperada. Desordenada. Contradictoria.

Y aun así -sostiene él- contiene exactamente aquello que necesitamos para crecer. Durante años creyó que la felicidad consistía en construir una vida impecable. Una vida sin errores, sin sobresaltos y sin contradicciones.

Ahora sospecha que la felicidad tiene mucho menos que ver con la perfección y mucho más con la aceptación: aceptar que somos seres incompletos. Aceptar que las decisiones tienen consecuencias. Aceptar que cada elección abre una puerta y cierra otra.

Quizás el capítulo más difícil de su historia siga siendo María. Aceptar que ella tiene su propia vida. Que comparte proyectos con sus hijos. Que construyó una realidad diferente. Que se relaciona con personas que probablemente comparten sus mismas expectativas, sus mismos entornos y sus mismas experiencias.

Aceptar también que nunca pudo resolver completamente algunos temas financieros con ella, pese a que María dedica su tiempo de manera exclusiva al cuidado de sus hijos, sin fines de semana ni vacaciones. Aceptar, sobre todo, que cuando intentó regresar, ella eligió no hacerlo.

Y que esa decisión también forma parte de la historia: “Tal vez ese sea el aprendizaje que todavía estoy transitando: comprender que amar no siempre significa conservar. Que hay personas cuya misión en nuestra vida no es quedarse para siempre, sino transformarnos. Y quizás la verdadera libertad no consista en encontrar a la persona perfecta. Quizás consista en aceptar nuestras imperfecciones, las de los demás y las de la propia vida, para finalmente seguir adelante con gratitud por todo lo que fue y con esperanza por todo lo que aún está por venir”.

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