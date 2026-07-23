Quién toca en el Movistar Arena hoy: todas las bandas y artistas que se presentarán en agosto 2026
El estadio porteño tendrá una intensa programación durante el próximo mes, con artistas nacionales e internacionales; conocé cuáles son las fechas confirmadas
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El Movistar Arena de Buenos Aires se prepara para vivir uno de los meses más intensos de 2026. Durante todo agosto, el estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo (Humboldt 450) recibirá a reconocidas figuras de la música nacional e internacional, con propuestas que recorrerán el pop, el rock, la salsa, el cuarteto y los ritmos urbanos.
La programación comenzará con las presentaciones de Rosalía y continuará con artistas como Carin León, El Kuelgue, Rubén Blades, Rawayana, Kany García, Arcángel y Beéle. A su vez, el rock argentino tendrá un lugar destacado con los regresos de Serú Girán y Soda Stereo.
Según la agenda publicada por el Movistar Arena, Rosalía será la encargada de inaugurar la programación de agosto con su espectáculo correspondiente al Lux Tour. El calendario concluirá el lunes 31 con la llegada del cantante colombiano Beéle. A continuación te dejamos la agenda completa.
Todos los recitales de agosto 2026 en el Movistar Arena
A continuación, estas son las fechas programadas en el Movistar Arena para el mes de marzo, según su sitio oficial:
|Artista / Show
|Fechas en agosto
|Entradas
Rosalía
1, 2, 4 y 6
Carin León
7
Serú Girán (por Lebón y Aznar)
9 y 22
Soda Stereo
10, 11, 12, 14 y 15
El Kuelgue
13
Rubén Blades
16
La Konga
17
Desakta2
19
Rawayana
20 y 21
La Banda de Carlitos y Euge Quevedo
23
Kany García
27
Arcángel
28, 29 y 30
Beéle
31
¿Cómo acceder a las entradas?
- Ingresá a Movistar Arena.
- Buscá el evento al cual querés asistir en el mes de agosto.
- Seleccioná la ubicación deseada dentro del estadio.
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- Completá tus datos personales solicitados por la ticketera.
- Aboná la compra con el medio de pago elegido.
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