Quién toca en el Movistar Arena hoy: todas las bandas y artistas que se presentarán en agosto 2026

El Movistar Arena de Buenos Aires se prepara para vivir uno de los meses más intensos de 2026. Durante todo agosto, el estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo (Humboldt 450) recibirá a reconocidas figuras de la música nacional e internacional, con propuestas que recorrerán el pop, el rock, la salsa, el cuarteto y los ritmos urbanos.

La programación comenzará con las presentaciones de Rosalía y continuará con artistas como Carin León, El Kuelgue, Rubén Blades, Rawayana, Kany García, Arcángel y Beéle. A su vez, el rock argentino tendrá un lugar destacado con los regresos de Serú Girán y Soda Stereo.

Según la agenda publicada por el Movistar Arena, Rosalía será la encargada de inaugurar la programación de agosto con su espectáculo correspondiente al Lux Tour. El calendario concluirá el lunes 31 con la llegada del cantante colombiano Beéle. A continuación te dejamos la agenda completa.

A pocas semanas de presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires, Rosalía está en el centro de la polémica por haber apoyado una publicación anti Argentina

Todos los recitales de agosto 2026 en el Movistar Arena

A continuación, estas son las fechas programadas en el Movistar Arena para el mes de marzo, según su sitio oficial:

Soda Stereo Ecos vuelve al Movistar Arena Agustín R. Dusserre - Gentileza PopArt Music

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