Cuando la Fórmula 1 volvió a sentirse cerca: Colapinto desató el fanatismo en Buenos Aires

Por unas horas, la ciudad se detuvo para presenciar la velocidad de la Fórmula 1. Más de 600.000 personas se juntaron a las calles para ver a Franco Colapinto y confirmar algo que no necesitaba demasiadas pruebas: el fanatismo argentino por el automovilismo sigue intacto.

Franco Colapinto reavivó en Buenos Aires la certeza de que el fanatismo argentino por la Fórmula 1 sigue intacto.

El evento, que contó con el acompañamiento de marcas como Heineken, Mercado Libre y Dale Play, junto al apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hizo posible que esta experiencia sin precedentes llegara al país.

14 años del último road show, el rugido de los motores, las maniobras y la reacción del público construyeron una escena poco habitual para la ciudad. Familias, grupos de amigos y fanáticos ocuparon veredas, balcones y cada rincón posible para no perderse el paso del piloto.

Milagros y Franco Masini.

La entrada de Heineken House en el corazón de Palermo.

En ese contexto, algunos espacios funcionaron como verdaderos puntos de encuentro. La Heineken House fue uno de ellos. Desde una terraza que tenía un ángulo perfecto al circuito, invitados y figuras públicas siguieron cada pasada con una perspectiva privilegiada, en una escena que replicaba lo que sucedía en la calle: personas reunidas para compartir una misma pasión.

Con vista privilegiada y un clima de expectativa constante, la Heineken House reflejó en pequeño lo que se vivía en toda la ciudad.

Por ahí pasaron Diego Schwartzman, Franco Masini, Florencia Andersen, Euge Demartino y Mateo Guasconi, entre otros, en una dinámica que combinó deporte, encuentro y celebración. La propuesta se completaba con música en vivo, activaciones y una oferta gastronómica pensada para acompañar la jornada.

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“Para nosotros es fundamental estar presentes en el evento de automovilismo más importante de la historia argentina”, señaló Alessandro Manunta, Country Manager de Heineken Argentina. “Buscamos acercar la Fórmula 1 a los argentinos desde un lugar más experiencial, generando espacios donde puedan vivirla en comunidad, con amigos y de una forma memorable”.

Desde temprano, con la apertura de puertas a las 8.30 hs, el espacio fue tomando forma como antesala de lo que pasaría en pista. Afuera, la ciudad ya estaba en movimiento.

La Heineken House funcionó como punto de encuentro para vivir el road show con una perspectiva distinta, entre la pista y la gente.

Colapinto dio cuatro vueltas a la pista de aproximadamente 2km y en cada una mostró una cara distinta de la categoría. Conduciendo el Lotus E20 de 2012, desató la euforia con trompos que hicieron vibrar Avenida del Libertador y Sarmiento. Luego, el tono cambió: saludos, cercanía con el público y un momento íntimo al reencontrarse con su abuela.

La historia también tuvo su lugar. En una de sus salidas, al volante de un modelo asociado a Juan Manuel Fangio, recorrió el circuito con una bandera argentina en la mano, en una escena cargada de simbolismo que conectó generaciones.

La periodista de Fórmula 1, Florencia Andersen, pasó por Heineken House.

El cierre terminó de confirmar lo que se había construido durante toda la jornada: una relación directa con el público. Autógrafos, fotos y una cercanía que extendió la experiencia más allá de la pista.

Entre pasada y pasada, la Heineken House sumó cerveza tirada y Heineken 0.0 a un espacio donde la atención siempre volvía al circuito.

Entre charlas, música y mirada fija en el trazado, la Heineken House reunió a invitados y creadores en torno a una misma pasión.

El paso de Franco Colapinto por Buenos Aires no solo celebró el presente, sino que volvió a instalar una ilusión: la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese al país. Pero, sobre todo, dejó una certeza. El fanatismo no necesita explicación porque se ve en la calle, en cómo la gente se reúne y en esos espacios donde la experiencia se amplifica y se comparte.

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