¿Cuánto sabés de la Patagonia? Respondé estas preguntas y descubrilo

Cada 11 de octubre se celebra el Día Nacional de la Patagonia. Esta efeméride tiene su origen en la creación de la Gobernación del Territorio de la Patagonia en 1878, una fecha establecida por la Ley N° 25.394 bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda.

Antiguamente, según fuentes oficiales, esta jurisdicción comprendía “desde los ríos Negro y Neuquén por el Norte hasta el Cabo de Hornos por el Sur”, y tenía como capital la ciudad de Mercedes de Patagones, actualmente Viedma.

Esta organización funcionó hasta 1884, cuando la Gobernación de la Patagonia fue disuelta y el territorio se reorganizó y dividió en cinco gobernaciones distintas: la de Río Negro, la de Neuquén, la de Chubut, la de Santa Cruz y la de Tierra del Fuego.

Además de su extensión territorial, la región patagónica se caracteriza por sus paisajes y ecosistemas, que van desde los bosques andinos y los glaciares hasta la estepa y las costas del Atlántico. Esta variedad explica la presencia de numerosas especies, entre ellas el huemul, el puma, el pingüino de Magallanes, el macá tobiano y el cóndor andino.

También concentra algunos de los parques nacionales más emblemáticos del país, destinados a la conservación de la riqueza natural de la zona. Además uno de los principales sitios paleontológicos del mundo, ya que es donde se realizaron los descubrimientos de los dinosaurios más grandes conocidos.