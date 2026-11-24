El gobierno de Colombia y la autoridad ambiental Cornare pusieron en marcha este miércoles 18 de noviembre la primera etapa de un plan nacional destinado a controlar la población de hipopótamos en el departamento de Antioquia. La estrategia surge tras años de expansión sin control de estos mamíferos, que alteran los ecosistemas locales y generan peligros concretos para los habitantes de diversas comunidades en el Magdalena Medio. Javier Valencia, director de Cornare, confirmó en declaraciones a Noticias Caracol que los especialistas identificaron diez ejemplares prioritarios debido a su alto nivel de agresividad y proximidad con zonas habitadas.

El funcionario explicó que en la actualidad existen 260 individuos en todo el territorio nacional, una cifra que refleja el crecimiento exponencial de una especie que llegó al país hace décadas. El directivo advirtió que estos animales afectan la biodiversidad local y representan una amenaza directa para la integridad física de las personas. Según el plan trazado por las autoridades, los diez hipopótamos seleccionados pasarán por un proceso piloto de cinco meses. Durante este lapso, el equipo técnico ejecutará tareas de esterilización, confinamiento, traslocación y, finalmente, la aplicación de eutanasia química. Valencia subrayó a Noticias Caracol que la necesidad de reducir la población es urgente para garantizar la seguridad ciudadana.

Por qué en Antioquia aplicarán la eutanasia química a 10 hipopótamos detectados cerca de escuelas (Fuente: Cornare - El Tiempo)

En cuanto al procedimiento técnico, el director de Cornare detalló a El Colombiano que la captura inicial ocurrirá en las inmediaciones del río Nare. Este lugar resulta crítico, ya que cerca de 23 estudiantes transitan por allí diariamente para asistir a sus centros educativos. Las autoridades instalaron protocolos de vigilancia para detectar el momento preciso en que los hipopótamos salen del agua y proceder a su inmovilización inmediata. Una vez capturado el ejemplar, los veterinarios aplicarán etorfina y varias dosis de sedación para ejecutar la eutanasia.

Posteriormente, personal especializado utilizará maquinaria pesada para movilizar al animal, el cual permanecerá bajo los efectos de medicamentos fuertes. La selección de estos diez primeros objetivos responde a la evaluación de riesgos en Puerto Nare, donde los avistamientos cercanos a las comunidades son frecuentes. Valencia indicó también que el fenómeno de El Niño añade presión al escenario actual. La sequía reducirá los niveles de agua en los lagos y lagunas, lo que obligará a los hipopótamos a competir por el territorio y a expandirse hacia nuevas zonas donde conviven pobladores. Esta situación eleva las probabilidades de encuentros peligrosos en lugares como Doradal, donde la interacción con la fauna se volvió preocupante.

La crisis actual encuentra sus raíces en una falta de financiamiento histórico. Valencia recordó en Noticias Caracol que, ya en el año 2010, los organismos ambientales presentaron un proyecto integral para gestionar a los 60 hipopótamos que habitaban el país en aquel entonces. La falta de recursos económicos impidió la ejecución de esa iniciativa temprana, lo que permitió que la especie se reprodujera sin restricciones durante años. Ahora, la urgencia obliga a la aplicación de métodos drásticos para contener una situación que las autoridades definen como una amenaza para el equilibrio del ecosistema y la seguridad pública.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.