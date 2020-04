Cuarentena: 12 malbecs a domicilio para celebrar su día mundial

Crédito: Archivo

Desde hace 10 años, en una festividad instaurada por Wines of Argentina, los amantes del vino levantamos la copa cada 17 de abril para brindar por el Día Mundial del Malbec, fecha que recuerda al gran Sarmiento, quien a través de la creación de la Quinta Agronómica Normal de Mendoza i mpulso el cultivo en el país de las "variedades francesas" . Como es de suponer, los brindis en este 2020 van a ser en casa, por lo que es necesario pertrecharse de buenos ejemplares. Con las vinotecas cerradas -y en riesgo de no poder volver a abrir sus puertas- y ante la acotada diversidad que ofrecen los supermercados, vamos no solo a recomendar unos 12 geniales Malbec para disfrutar de su día, sino también a sugerir canales online y en redes sociales para que lleguen a nuestros hogares por delivery.

Escorihuela Gascón Organic Vineyard Malbec 2018

Uno de los Malbec más expresivos y delicados del mercado. A sus aromas frutales frescos se suman notas terrosas y florales que agregan complejidad. En boca es terso, de taninos suaves y una acidez jugosa; cuesta creer que su gran estructura no es resultado de la crianza en barrica (que no tiene). De final largo es un vino que bien se puede descorchar ahora o guardar para que crezca en botella.

Se consigue en: Gourmand Food Hall. Pedidos por WhatsApp al (011) 6866-0311, o a pedidos@gourmandfoodhall.com. Precio por botella: 1090 pesos .

Pyros Single Vineyard Malbec 2015

Valle de Pedernal, en San Juan, es uno de los terruños más interesantes hoy en la Argentina, y de allí proviene este Malbec: un tinto que apuesta más por la fruta negra que por la roja, pero que se acompaña con un fondo herbal que suma complejidad y ofrece una paleta aromática/gustativa que se destaca entre los malbecs locales. Se luce, además, con una textura en boca muy pero muy interesante.

Se consigue en: La Malbequería, los pedidos se hacen al WhatsApp (011) 3840-2432. El valor es de 990 pesos la botella.

Norton Altura Malbec 2018

Integrante de la flamante línea de Norton, este Malbec toma sus uvas de Los Chacayes, Valle de Uco (Mendoza). Entre frutal y mineral, lo más destacable es la textura de sus taninos, algo rugosos, que hacen de su boca una experiencia muy interesante. Es de esos tintos que se disfrutan solos, como aperitivo, pero que luego en las comidas maridan muy bien, especialmente con carnes rojas asadas.

Se consigue en: www.ozonodrinks.com.ar. El precio por botella es de 858 pesos .

Benmarco Sin Límites Valle de Pedernal Malbec 2018

Rojo casi negro, este Malbec sanjuanino ofrece aromas a fruta roja madura y especias dulces, con cierto tono "salvaje". En boca lo primero que se percibe es la fruta roja en confitura, luego ciertas nota herbales y, sobre el final, aparecen notas de flores características de la variedad (violetas); es un tino fluido, levemente oleoso, de taninos finos maduros.

Se consigue en https://tienda.susanabalbowines.com.ar/ El envío es gratis a partir de los 2700 pesos, no se vende por caja y el precio por botella es de 1242 pesos .

La Linda Malbec 2019

La línea de vinos jóvenes de la bodega Luigi Bosca incluye este Malbec que ya es un todo un clásico. Buena tipicidad varietal, se destacan en nariz las notas de frutas rojas; en boca es ágil, de taninos bajos y buen volumen en boca. Súper versátil para incluirlo en las comidas, va casi con cualquier plato, desde un carne roja hasta una pasta rellena.

Se consigue en: https://shop.luigibosca.com/, El envío es gratis y se vende solo por caja de 6 botellas. En este momento tiene un 40% de descuento: 1710 pesos (la caja).

Lagarde Organic Malbec 2019

La primera línea de vinos orgánicos de la bodega incluye este delicado y expresivo Malbec, proveniente de viñedos centenarios y sin crianza en barrica. De color rojo violáceo, sus aromas son los típicos del Malbec: violetas, frutas negras y rojas, junto con cierto dejo herbal. Taninos sedosos y acidez jugosa completan la experiencia de este tinto fácil de incluir en las comidas.

Se consigue en: www.tienda.lagarde.com.ar. El envío es gratis y la caja por 6 botellas tiene un 35% de descuento: 3315 pesos (la caja).

Famiglia Bianchi Malbec 2017

Un clásico apto para todos los paladares. Este blend de terroirs de San Rafael, Mendoza, mantiene el perfil clásico del tinto con paso con madera, pero añada tras añada suma frescura y se vuelve más y más fácil de beber. Mantiene sí su intensidad de fruta (ciruela y cerezas), cierta mineralidad en boca y unos taninos maduros y dulces, que lo vuelven muy amigable.

Se puede conseguir en: www.bodegasbianchi.com.ar. El envío es gratis y se vende por caja de 6 botellas; actualmente hay un descuento del 40%: 1995 pesos (la caja).

La Mascota Malbec 2018

Los amantes de los vinos "con madera" la van a pasar bomba con este Malbec del enólogo "Opi" Sadler. Su cuidada crianza de 15 meses en barrica da lugar a un tinto que combina los aromas de la fruta (ciruelas, moras) con las notas dulces de tabaco y los tostados aportados por el roble; buenos taninos y buen volumen en boca hacen de este un vino ideal para días de parrilla.

Se consigue en: www.mascotavineyards.com.ar. El envío es gratis y solo se vende por caja de 6 botellas; en estos días hay un descuento del 20%: 3135 pesos (la caja)

Saint Felicien Malbec Orgánico 2017

Flamante novedad dentro de la clásica línea de vinos de Catena Zapata, este Saint Felicien Orgánico combina uvas de Tupungato y de Luján de Cuyo, Mendoza. El resultado es un tinto intenso y complejo, de color violeta oscuro. En aromas combina las ciruelas con notas de vainilla aportados por su crianza de 9 meses en roble. Taninos dulces y notas de fruta roja madura hacen de este tinto una buena opción para innovar y sumar una nueva etiqueta a la lista de preferidos.

Se consigue en: www.cavedevins.com.ar. El envío es gratis en compras superiores a 2500 pesos. Solo se vende por caja de 6 botellas: 3378 pesos (la caja).

Chakana Nuna Vineyard Malbec 2019

Orgánico, biodinámico y sin agregado de sulfitos, este es un Malbec de estilo floral, donde prevalecen las violetas por sobre la fruta en su perfil aromático. Hay si cierto fondo sutil de vainilla, que aporta la crianza de parte del vino en barricas usadas de roble. Pero al igual que el resto de los vinos de la bodega, se hace palpable la búsqueda de ofrecer vinos frescos, de buena acidez y menos alcohólicos.

Se consigue en: www.chakanawines.com.ar. El envío es gratis y se vende solo por caja de 6 botellas. En estos días hay un descuento del 20%: 2510 pesos (la caja).

La Posta Pizzela Malbec 2018

Un destacable Best Buy. Malbec de perfil de fruta negra, con algo de violetas y especias en aromas, junto con notas de chocolate amargo aportadas por su paso por barrica; es un tinto fácil de tomar, ágil y refrescante, sumamente versátil a la hora de incluirlo en las comidas.

Se consigue en: https://cepadevinos.com/, Se vende solo por caja de 6 unidades y actualmente hay un 20% de descuento: 3594 pesos (la caja).

Terrazas de los Andes Parcel Malbec N°12 S Lican 2016

Es la última incorporación de la línea tope de gamas de Terrazas, que echa mano al terru ño de Los Chacayes, en Valle de Uco (Mendoza). Austero en aromas, combina la fruta negra, el tomillo y especias salvajes; en boca es todo textura: taninos rugosos y finos, y levemente salino. Amplio, de buen volumen y jugoso, regala notas a frutas rojas maduras y tabaco. Un tinto ideal para esperarlo unos añitos.

Se consigue en: www.frappe.com.ar. Precio por botella 3600 pesos .